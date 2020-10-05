Закрытие летнего трансферного окна-2020 — LIVE!

Предлагаем вашему вниманию текстовую трансляцию событий заключительного дня летнего трансферного окна 2020 года в английской Премьер-Лиге.

Сегодня в 23 часа по британскому времени (или в час ночи по московскому) для клубов Премьер-Лиги закрывается возможность подписывать игроков из клубов своего дивизиона или зарубежных клубов. Мы будем держать вас в курсе событий этого насыщенного для представителей высшего английского дивизиона дня.



