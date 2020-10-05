Закрытие летнего трансферного окна-2020 — LIVE!
Предлагаем вашему вниманию текстовую трансляцию событий заключительного дня летнего трансферного окна 2020 года в английской Премьер-Лиге.
Сегодня в 23 часа по британскому времени (или в час ночи по московскому) для клубов Премьер-Лиги закрывается возможность подписывать игроков из клубов своего дивизиона или зарубежных клубов. Мы будем держать вас в курсе событий этого насыщенного для представителей высшего английского дивизиона дня.
05.10.2020 16:00
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Последние комментарии:
скоро поле эмирейтс будет похоже на африканскую плантацию, останется грядки посадить
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Эдинсон Сасани топ трансфер, чеченская шлюха идёт наxуй, сорри с уважением
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если купят партея то пиздеж что кроенке жмот вообще ниочем. каждое то тратят бабки, у лузерки например и такого нет
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Ливерпуль семидырчатый клуб!
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Мда. Проипали конкуренцию за есьена арсеналу.
Щас маринка увидит, что арс активировал клаусулу, и тоже активирует.
Ну а там очевидно есьен выберет челси
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А вот и приятная для фанатов "Арсенала" новость. Сэкономив на "ганнерозавре", лондонский клуб сообщил "Атлетико" о своей готовности выплатить 45 миллионов фунтов отступных за полузащитника Томаса Партея, которого также сватают в "Челси". Об этом сообщает Goal.
он че зп Озила получал ?
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Неужели Партея купят о_О
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Че получается, даже арс купил опорника, а пенсам куй? Или райса, или пшла нах, маринка))))
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Санчо в МЮ, Буффона в Ливерпуль до января.)))
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Случайно ни у кого толковый кипер не завалялся? Одолжите по-братски на 6 недель.
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https://twitter.com/charles_watts/status/1313098319590297601
даж атмд не уведомляют)
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фавориты с треском проигрывают или теряют очки, аутсайдеры с середняками уверенно набирают очки, норм тур вышел:) упадёт кто-то до панических покупок теперь, аль нет:))
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хоть бы Арсигноль никого не купил
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Рыгайло лох.
Ничего личного.
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Чисто теллес , дембеле, кавани и смело самое провальное то
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Напоминаю: Болельщики Арсенала - терпилы. Спасибо за винмание!
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