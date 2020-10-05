Закрытие летнего трансферного окна-2020 — LIVE!

FAPL.ru - Английский Футбол Предлагаем вашему вниманию текстовую трансляцию событий заключительного дня летнего трансферного окна 2020 года в английской Премьер-Лиге.

Сегодня в 23 часа по британскому времени (или в час ночи по московскому) для клубов Премьер-Лиги закрывается возможность подписывать игроков из клубов своего дивизиона или зарубежных клубов. Мы будем держать вас в курсе событий этого насыщенного для представителей высшего английского дивизиона дня.


Метки Премьер-Лига, трансляции, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 05.10.2020 16:00

Количество просмотров Просмотров: 3103

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Последние комментарии:




  1. lexa-arsenal 05.10.2020 16:39 # lexa-arsenal
    скоро поле эмирейтс будет похоже на африканскую плантацию, останется грядки посадить

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  2. mufc1994 05.10.2020 16:38 # mufc1994
    Эдинсон Сасани топ трансфер, чеченская шлюха идёт наxуй, сорри с уважением

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  3. lexa-arsenal 05.10.2020 16:35 # lexa-arsenal
    если купят партея то пиздеж что кроенке жмот вообще ниочем. каждое то тратят бабки, у лузерки например и такого нет

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  4. geniusss 05.10.2020 16:33 # geniusss
    Ливерпуль семидырчатый клуб!

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  5. thegodfather 05.10.2020 16:33 # thegodfather
    Мда. Проипали конкуренцию за есьена арсеналу.
    Щас маринка увидит, что арс активировал клаусулу, и тоже активирует.
    Ну а там очевидно есьен выберет челси

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  6. kler 05.10.2020 16:32 # kler
    А вот и приятная для фанатов "Арсенала" новость. Сэкономив на "ганнерозавре", лондонский клуб сообщил "Атлетико" о своей готовности выплатить 45 миллионов фунтов отступных за полузащитника Томаса Партея, которого также сватают в "Челси". Об этом сообщает Goal.

    он че зп Озила получал ?

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  7. massacre 05.10.2020 16:31 # massacre
    Неужели Партея купят о_О

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  8. thegodfather 05.10.2020 16:31 # thegodfather
    Че получается, даже арс купил опорника, а пенсам куй? Или райса, или пшла нах, маринка))))

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  9. sexan 05.10.2020 16:30 # sexan
    Санчо в МЮ, Буффона в Ливерпуль до января.)))

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  10. alcoholnarco 05.10.2020 16:23 # alcoholnarco
    Случайно ни у кого толковый кипер не завалялся? Одолжите по-братски на 6 недель.

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  11. mixmaster 05.10.2020 16:19 # mixmaster
    https://twitter.com/charles_watts/status/1313098319590297601
    даж атмд не уведомляют)

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  12. alexomck 05.10.2020 16:13 # alexomck
    фавориты с треском проигрывают или теряют очки, аутсайдеры с середняками уверенно набирают очки, норм тур вышел:) упадёт кто-то до панических покупок теперь, аль нет:))

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  13. reams 05.10.2020 16:08 # reams
    хоть бы Арсигноль никого не купил

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  14. hammersmith 05.10.2020 16:07 # hammersmith
    Рыгайло лох.
    Ничего личного.

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  15. quavo 05.10.2020 16:05 # quavo
    Чисто теллес , дембеле, кавани и смело самое провальное то

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  16. rentv 05.10.2020 16:03 # rentv
    Напоминаю: Болельщики Арсенала - терпилы. Спасибо за винмание!

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