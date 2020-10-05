Бувач заявил, что он делал всю работу за Клоппа

Желько Бувач и Юрген Клопп Бывший ассистент главного тренера "Ливерпуля" Желько Бувач уверен, что своими успехами Юрген Клопп обязан ему.

Бувач, которого однажды Клопп назвал "мозгом" своего тренерского штаба, покинул "Ливерпуль" в апреле 2017 после резко ухудшившихся отношений с Юргеном.

Желько, который ныне трудится спортивным директором московского "Динамо", ассистировал Клоппу на протяжении 17 лет и считает, что именно он заложил фундамент, который позволил "красным" выиграть Лигу Чемпионов и Премьер-Лигу в недавнем прошлом.

"Нет, я не поздравил Клоппа с чемпионством. Я был рад за "Ливерпуль", за фанатов, за игроков. Но я не поздравил его".

"Я делал всю работу за главного тренера, за исключением выступлений на публике и интервью. В остальном все функции лежали на мне, и я старался влиять на команду как можно сильнее ради достижения успеха. Однако я не нуждался во внимании к себе".

"Сейчас я не хочу быть главным тренером. Конечно, если мне позвонит "Барселона", я подумаю, но иначе нет".

"Вы скажете, что я здесь (в "Динамо"), чтобы просто занять себя чем-нибудь в ожидании варианта получше. Но если бы вы только знали, какого рода предложения я отклонил, пока моя карьера была на паузе. Я не могу назвать эти клубы", — сообщил Бувач Nobel.


Метки Бувач, Клопп, Ливерпуль, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 05.10.2020 15:00

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  1. kos9k 05.10.2020 16:23 # kos9k
    Выиграли ЛЧ и АПЛ после его ухода, ага))

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  2. alexomck 05.10.2020 16:19 # alexomck
    Ливерпуль, где всю работу делает Клопп, мы вчера посмотрели.

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  3. alcoholnarco 05.10.2020 16:14 # alcoholnarco
    Решил примазаться к гегемонству, хитрец.

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  4. xin 05.10.2020 16:04 # xin
    Ага, Майнц тащил, БД тащила, Ливерпуль тащил... А чего же Динамо поглатывает на 6-ом месте? Ах да, там тренер не Клопп.

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  5. keremet 05.10.2020 15:30 # keremet
    после его ухода, изменилось все, тот самый рок исчез, но пришли трофеи))

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  6. hammersmith 05.10.2020 15:24 # hammersmith
    Долбоеб бомбанул от успехов цлоппа, лол. Стоило только этому дауну свалить как тут же трофеи посыпались

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  7. gerrard08 05.10.2020 15:23 # gerrard08
    Вот же он гнилым брехуном оказался.
    Хорошо, что слили его и поставили на его места топового Пепа Линдерса. Сразу и трофеи пошли.

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  8. shakur 05.10.2020 15:18 # shakur
    А ко вчерашнему матчу команду готовил Лэмпард?

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  9. ilovemanutd 05.10.2020 15:17 # ilovemanutd
    Бувач топ!

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  10. mikkiynwa 05.10.2020 15:10 # mikkiynwa
    Видим, как ты на Динамо влияешь

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