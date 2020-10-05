Бувач заявил, что он делал всю работу за Клоппа

Бывший ассистент главного тренера "Ливерпуля" Желько Бувач уверен, что своими успехами Юрген Клопп обязан ему.

Бувач, которого однажды Клопп назвал "мозгом" своего тренерского штаба, покинул "Ливерпуль" в апреле 2017 после резко ухудшившихся отношений с Юргеном.



Желько, который ныне трудится спортивным директором московского "Динамо", ассистировал Клоппу на протяжении 17 лет и считает, что именно он заложил фундамент, который позволил "красным" выиграть Лигу Чемпионов и Премьер-Лигу в недавнем прошлом.



"Нет, я не поздравил Клоппа с чемпионством. Я был рад за "Ливерпуль", за фанатов, за игроков. Но я не поздравил его".



"Я делал всю работу за главного тренера, за исключением выступлений на публике и интервью. В остальном все функции лежали на мне, и я старался влиять на команду как можно сильнее ради достижения успеха. Однако я не нуждался во внимании к себе".



"Сейчас я не хочу быть главным тренером. Конечно, если мне позвонит "Барселона", я подумаю, но иначе нет".



"Вы скажете, что я здесь (в "Динамо"), чтобы просто занять себя чем-нибудь в ожидании варианта получше. Но если бы вы только знали, какого рода предложения я отклонил, пока моя карьера была на паузе. Я не могу назвать эти клубы", — сообщил Бувач Nobel.