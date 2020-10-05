Семь вещей, что мы узнали в 4-м туре

"Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль" шокирующим образом провели свои матчи в рамках 4-го тура, на двоих пропустив 13 голов. Давайте разберем эти и другие захватывающие игры, состоявшиеся в Премьер-Лиге.





"Челси способен сыграть "на ноль"



По крайней мере, если в соперниках будет "Кристал Пэлас". Команда Роя Ходжсона в поединке с "Челси" не смогла повторить того, что было у нее в матче с "Манчестер Юнайтед". После очень сложного дня в Вест Бромвиче защитники "Челси" были собраны. Тиаго Силва и Курт Зума уверенно шли на опережение, блокируя попытки "орлов" контратаковать ворота дебютировавшего Менди. Чилуэлл занял место Алонсо, что само по себе подразумевает улучшение. Но все же "Пэлас" играл слишком пассивно, чтобы называть эту встречу проверкой для команды Лэмпарда.



"Челси", несмотря на итоговой счет, особой решительностью тоже не отличался. Это была "нулевая" игра вплоть до первого гола, и хозяева "Стэмфорд Бридж" явно пытались избежать привычных рисков. Три гола в ворота "Кристал Пэлас" на совести Мамаду Сако, самого уязвимого в компании защитников Роя Ходжсона. Как ни парадоксально, но даже по такой игре в другой день "орлы" могли увезти домой ничейный результат.



Для "Челси" игра "на ноль" —это всегда праздник. Но высокий уровень концентрации центральных защитников в этой встрече — исключение для команды ввиду того, что происходило неделей ранее.



"Эвертон" — на вершине таблицы



Карло Анчелотти никогда не придавал тактике ложных смыслов, и сейчас его "Эвертон" подает пример того, как побеждать "просто". Не ищите дополнительных смыслов: "ириски" банально играют лучше каждого из своих соперников.



Хамес Родригес делает для команды большую разницу, играя как звезда Премьер-Лиги с большим стажем. Проблемы (в том числе — кадровые) в центре обороны остаются, но "ириски" пока готовы забивать больше своих соперников. Они также не позволили "Брайтону" забрать инициативу, как это было у "чаек" в матчах с "Челси" и "Манчестер Юнайтед", превзойдя соперника в полузащите. Обоих голов команды Грэма Поттера можно было легко избежать. Если Анчелотти что-либо и возмутило после субботней встречи, так это то, что "Эвертон" слишком расслабился при счете 4:1 и позволил сопернику отыграть один мяч. Возможно, еще Джордан Пикфорд. Но вратари, выпускавшие мяч из рук в этот уикенд, вправе делить свои неудачи на троих с ливнем и производителями перчаток.



"Эвертон" стал единоличным лидером чемпионата. Что-то можно списать на слабость соперников, но "простота" побед — это лучший признак класса команды. И мерсисайдцы сейчас выглядят лучше всех традиционных грандов.



"Манчестер Сити" снова теряет очки



Разрекламированное противостояние команд Марсело Бьелсы и Хосепа Гвардиолы не могло быть равным по определению, учитывая большое превосходство игроков "Манчестер Сити" в классе. И в первые 20 минут поединка казалось, что "горожане" настроены мощно отреагировать на разгром от "Лестера". Игроки "Лидса" не попадали в ритм и мяч, рискуя пропустить несколько голов еще до перерыва.



"Сити" забил один, а после отдал инициативу сопернику. Команда Гвардиолы выглядела физический уставшей и разобранной в центре поля. Наставник "горожан" опоздал с выходом Фернандиньо на замену, но места для тактики в этом противостоянии почти не было. "Лидс" и Сити" играли в слишком похожей манере, допускали похожие ошибки и, в основном, соревновались в беге. Еще одна потеря очков для "горожан", еще одно набранное очко для новичков сезона. Которое, правда, не выглядит большим достижением на фоне того, как "Сити" неделю назад разобрал "Лестер".



"Вест Бромвич" и "Фулхэм" по-прежнему не готовы



Поражение "Бернли" от "Ньюкасла" оставило команду Шона Дайча без набранных очков, но куда хуже "бордовых" выглядит пара новичков чемпионата. "Бернли" решит свои кадровые проблемы и вернется к привычной игре, которая наверняка гарантирует результат на дистанции. Что будут делать "Вест Бромвич" и "Фулхэм", пока не понятно.



В воскресенье они потерпели очередные поражения. "Саутгемптон" легко справился с командой Славена Билича, которую физически снова хватило минут на 20. Ни одного момента у "дроздов", игравших против не самой надежной обороны "Саутгемптона". "Фулхэм", на контрасте с предыдущими матчами, выдержал удар в первом тайме, но все равно потерпел заслуженное поражение от "Вулверхэмптона". Который сейчас обычно предоставляет своим соперникам шанс.



Стиль игры "Фулхэма" более конкретен, чем у "Вест Бромвича", но реализовать его на этом уровне команда Скотта Паркера пока неспособна. Что касается "дроздов", то они по-прежнему в поиске своего рисунка, и возвращение Билича к 4-2-3-1 их вперед не продвинуло. И это уже не говоря о сомнительной физической готовности команды.



"Вест Хэм" продолжает давать мастер-классы



Дэвид Мойес все еще не может присутствовать на игре своей команды, но футболисты вторую неделю подряд идеально реализовывают его план. После разгрома "Вулверхэмптона" лондонцы нанесли выездное поражение "Лестеру", имевшему стопроцентный показатель до этого тура.



В каком-то смысле "Вест Хэм" сделал с командой Роджерса то, что она сделала с "Манчестер Сити". Надежная игра в защите так и не позволила "Лестеру" нанести ни одного удара в створ (кроме отмененного гола), а великолепные контратаки Антонио, Боуэна и Форнальса отправили соперника в нокаут. Что-то подобное мы видели уже много раз, но это по-прежнему производит эффект. Особенно на болельщиков "Вест Хэма", которые еще пару недель назад предвкушали худшее.



Что стоит на пути команды Мойеса, так это нехватка кадров. "Вест Хэм" не имеет никаких альтернатив упомянутым атакующим футболистам, что показал и их поединок Кубка Лиги с "Эвертоном". В обороне команде по-прежнему не хватает индивидуального качества. Завтра, в игре другого характера, она может легко расклеиться.



"Юнайтед" снова переживает 1:6



Не прошло и 10 лет с тех пор, как "Манчестер Юнайтед" в последний раз проигрывал с таким счетом на "Олд Траффорд". В том памятном матче с "Манчестер Сити" команда сэра Алекса выглядела куда достойнее. Действующие чемпионы тоже были в меньшинстве, но отчаянно искали способы отыграться, и счет 1:3 держался до последних минут встречи. Сейчас МЮ проигрывал 1:4 к перерыву, по ходу которого Оле Гуннар Сульшер снял своего лучшего футболиста с целью не пропустить в два раза больше.



Удаление Антони Мартиаля в первом тайме было очень спорным. Но "Юнайтед" проигрывал "Тоттенхэму" 1:2 уже к тому моменту и абсолютно не успевал за своим соперником. Более того, удаление (форварда!) не дает команде морального права пропускать еще два мяча в следующие 10 минут. "Тоттенхэм" был великолепен, и Жозе Моуриньо едва сдерживал ухмылку, унижая свой бывший клуб на его поле. "Шпоры" сыграли четыре матча в течение недели, и только невезение помешало им выиграть каждый из них. 11 голов в двух выездных матчах Премьер-Лиги, семь голов в ворота "Маккаби", и все это пока еще без Гарета Бэйла. У Моуриньо сформировался глубокий состав, и сейчас "Тоттенхэму" главное не утратить этот победный импульс.



"Юнайтед" был слабее на голову, но беда в том, что он также был слабее "Кристал Пэлас" и "Брайтона", отделавшись только пятью пропущенными мячами. Бывшие партнеры Сульшера на телевидении продолжают кричать о необходимости трансферов, которые не способно организовать руководство клуба. Оно также неспособно уволить главного тренера, выставив себя обманутым после двух лет разговоров о "поступательном прогрессе" от бывшего наставника "Мольде".





"Астон Вилла" шокирует Англию



Мы еще не знали, что нас ожидает впереди. Возможно, поражение "Ливерпуля" на "Вилла Парк" позволило руководству "Юнайтед" уснуть в этот вечер. Если это происходит с чемпионами Англии, то остальные тем более имеют право на подобное. Но что вообще произошло с "красными"?



"Астон Вилла" была превосходна. Дебют Росса Баркли в старте — верное решение от Дина Смита. Хет-трик Олли Уоткинса, великолепие Джека Грилиша и просто эталон контратакующего футбола. "Вилла" заслужила этот успех, но семь мячей в ворота "Ливерпуля" — явление аномальное. Самым поразительным в этом был не подарок Адриана, не ошибки обороны в целом и использованные моменты в атаке в первом тайме. Самое поразительное — то, что "Ливерпуль" на это не отреагировал. 4:1 после первого тайма не выглядели приговором для команды, обладающей большим характером и прославленной своими камбэками. Но "Ливерпуль" продолжал смиренно получать удары, ничего не меняя в обороне и никак не прибавляя в атаке.



Семь мячей "Ливерпуль" пропустил впервые с 1963 года. То уже была команда Билла Шенкли, но пока еще не пути к своему величию. Для команды Юргена Клоппа важно, чтобы этот матч остался аномальным явлением, а не следствием движения в обратном направлении. Потому что впервые за долгое время "Ливерпуль" был похож на команду, которая не видит проблемы в том, чтобы проиграть матч.



Иван Громиков специально для FAPL.ru