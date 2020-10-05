"Арсенал" уволил "ганнерозавра" после 27 лет в клубе

Ганнерозавр "Арсенал" уволил Джерри Кая, который на протяжении 27 лет исполнял роль легендарного маскота "канониров" в костюме динозавра.

Ранее в этом году экономический эффект от пандемии коронавируса вынудил "Арсенал" уволить 55 своих сотрудников. Также "канониры" стал первым клубом Премьер-Лиги, чьи игроки согласились на понижение зарплат — на 12.5 процентов в течение 12 месяцев.

Потратившись на роскошные контракты Виллиану с Пьер-Эмериком Обамеянгом и на приобретение Габриэля, лондонский клуб продолжил искать возможности по сокращению расходов.

Очередной жертвой этого процесса стал Кай, который пришел в "Арсенал" в 1993 — на три года раньше Арсена Венгера. Все это время Джерри исполнял роль "ганнерозавра", подбадривая игроков и развлекая фанатов в дни матчей.

Как сообщает The Athletic, однажды Кай даже пропустил свадьбу родного брата ради работы на домашнем матче "канониров". Но без зрителей на трибунах "ганнерозавр" клубу больше не нужен.

Ожидается, что в будущем, когда ситуация со зрителями нормализуется, "ганнерозавр" вернется, но под зеленым костюмом, возможно, будет уже другой человек.


Метки Арсенал

Автор mihajlo   

Дата 05.10.2020 14:00

Количество просмотров Просмотров: 1953

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Последние комментарии:




  1. cooldude777-com 05.10.2020 14:47 # cooldude777-com
    Гейгунеры такие нищеброды - что даже маскоту нету денег платить :)

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  2. unclearness 05.10.2020 14:43 # unclearness
    Можна Озила в етот костюм,хоть какая то польза будет

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  3. kanoniru-poker 05.10.2020 14:30 # kanoniru-poker
    Пидарское руководство, вот в этом и разница между хозяевами и просто держателями акций.

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  4. jabajaba 05.10.2020 14:28 # jabajaba
    пидарский клуб, что тут говорить

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  5. skydreams 05.10.2020 14:25 # skydreams
    Жаль, реально офигенный талисман

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  6. papka-legend 05.10.2020 14:23 # papka-legend
    уверен, в финансовом плане этот Динозавр приносит больше выручки клубу, чем Озиль или кто-нибудь еще

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  7. cfc000000 05.10.2020 14:23 # cfc000000
    Все правильно сделали. Зачем вкладывать, откуда не вытащить доход. Лучше в ЛГБТ сообщества больше бабок влить

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  8. vandersexxx 05.10.2020 14:20 # vandersexxx
    Как можно имея на балансе Озила лишать работы обычного работягу, тем более такого преданного и наверняка фаната клуба

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  9. sexan 05.10.2020 14:19 # sexan
    Написали бы какую зарплату он получал, всяко там деньги не смертельные, зачем так рубить то?

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  10. unclearness 05.10.2020 14:13 # unclearness
    мда
    Ну теперь точно Партея оформят)

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  11. hachidlo 05.10.2020 14:13 # hachidlo
    Позор.

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  12. slava-man-utd 05.10.2020 14:13 # slava-man-utd
    Просто отвратительно

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  13. alexomck 05.10.2020 14:11 # alexomck
    ждём обвинений, в адрес клубного руководства, от челиков, которые тут фапали на козила с его решением не отказываться от понижения з/п:))

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  14. bezviz 05.10.2020 14:10 # bezviz
    кончи...

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  15. chelsealondon 05.10.2020 14:09 # chelsealondon
    Ггунеры пedиkи....и не люди....

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  16. lites 05.10.2020 14:07 # lites
    Стыдно болеть за такой клуб.

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  17. largo-winch 05.10.2020 14:02 # largo-winch
    стыдоба

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  18. xiaomi 05.10.2020 14:02 # xiaomi
    не люди

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