"Арсенал" уволил "ганнерозавра" после 27 лет в клубе

"Арсенал" уволил Джерри Кая, который на протяжении 27 лет исполнял роль легендарного маскота "канониров" в костюме динозавра.

Ранее в этом году экономический эффект от пандемии коронавируса вынудил "Арсенал" уволить 55 своих сотрудников. Также "канониры" стал первым клубом Премьер-Лиги, чьи игроки согласились на понижение зарплат — на 12.5 процентов в течение 12 месяцев.



Потратившись на роскошные контракты Виллиану с Пьер-Эмериком Обамеянгом и на приобретение Габриэля, лондонский клуб продолжил искать возможности по сокращению расходов.



Очередной жертвой этого процесса стал Кай, который пришел в "Арсенал" в 1993 — на три года раньше Арсена Венгера. Все это время Джерри исполнял роль "ганнерозавра", подбадривая игроков и развлекая фанатов в дни матчей.



Как сообщает The Athletic, однажды Кай даже пропустил свадьбу родного брата ради работы на домашнем матче "канониров". Но без зрителей на трибунах "ганнерозавр" клубу больше не нужен.



Ожидается, что в будущем, когда ситуация со зрителями нормализуется, "ганнерозавр" вернется, но под зеленым костюмом, возможно, будет уже другой человек.