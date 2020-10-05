"Арсенал" уволил "ганнерозавра" после 27 лет в клубе
"Арсенал" уволил Джерри Кая, который на протяжении 27 лет исполнял роль легендарного маскота "канониров" в костюме динозавра.
Ранее в этом году экономический эффект от пандемии коронавируса вынудил "Арсенал" уволить 55 своих сотрудников. Также "канониры" стал первым клубом Премьер-Лиги, чьи игроки согласились на понижение зарплат — на 12.5 процентов в течение 12 месяцев.
Потратившись на роскошные контракты Виллиану с Пьер-Эмериком Обамеянгом и на приобретение Габриэля, лондонский клуб продолжил искать возможности по сокращению расходов.
Очередной жертвой этого процесса стал Кай, который пришел в "Арсенал" в 1993 — на три года раньше Арсена Венгера. Все это время Джерри исполнял роль "ганнерозавра", подбадривая игроков и развлекая фанатов в дни матчей.
Как сообщает The Athletic, однажды Кай даже пропустил свадьбу родного брата ради работы на домашнем матче "канониров". Но без зрителей на трибунах "ганнерозавр" клубу больше не нужен.
Ожидается, что в будущем, когда ситуация со зрителями нормализуется, "ганнерозавр" вернется, но под зеленым костюмом, возможно, будет уже другой человек.
05.10.2020 14:00
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Последние комментарии:
Гейгунеры такие нищеброды - что даже маскоту нету денег платить :)
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Можна Озила в етот костюм,хоть какая то польза будет
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Пидарское руководство, вот в этом и разница между хозяевами и просто держателями акций.
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пидарский клуб, что тут говорить
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Жаль, реально офигенный талисман
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уверен, в финансовом плане этот Динозавр приносит больше выручки клубу, чем Озиль или кто-нибудь еще
(ответить)
Все правильно сделали. Зачем вкладывать, откуда не вытащить доход. Лучше в ЛГБТ сообщества больше бабок влить
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Как можно имея на балансе Озила лишать работы обычного работягу, тем более такого преданного и наверняка фаната клуба
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Написали бы какую зарплату он получал, всяко там деньги не смертельные, зачем так рубить то?
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мда
Ну теперь точно Партея оформят)
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Позор.
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Просто отвратительно
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ждём обвинений, в адрес клубного руководства, от челиков, которые тут фапали на козила с его решением не отказываться от понижения з/п:))
(ответить)
кончи...
(ответить)
Ггунеры пedиkи....и не люди....
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Стыдно болеть за такой клуб.
(ответить)
стыдоба
(ответить)
не люди
(ответить)
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