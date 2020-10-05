"Тоттенхэм" отправил Райана Сессеньона в "Хоффенхайм"
"Тоттенхэм" отправил своего вингера Райана Сессеньона в аренду в "Хоффенхайм".
Летом 2019 "Тоттенхэм" приобрел Сессеньона у "Фулхэма" за 25 миллионов фунтов, однако в прошлом сезоне Райан принял участие всего в восьми матчах Премьер-Лиги.
В этой кампании Сессеньон не сыграл ни минуты за "шпор", а после покупки Серхио Регилона у "Реала" главный тренер Жозе Моуриньо со спокойной душой отпустил 20-летнего англичанина за практикой.
По информации Daily Mail, интерес к Сессеньону проявляли "Саутгемптон", "Брайтон", "Селтик", "Герта" и "РБ Лейпциг", однако выбор "Тоттенхэма" и Райана пал на "Хоффенхайм" из Бундеслиги.
05.10.2020 13:00
Просмотров: 587
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
По сути один сезон в Фулхэме выстрелил и всё. Возможно в немецком чемпионате и заиграет.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий