"Эвертон" приобрел Бена Годфри

"Эвертон" завершил приобретение центрального защитника "Норвича" Бена Годфри.

22-летний Годфри заключил контракт до 2025 года и обошелся мерсисайдскому клубу в 25 миллионов фунтов. Еще 5 млн. фунтов, как сообщает BBC, предусмотрены в виде бонусов.



Игрок молодежной сборной Англии становится пятым новичком команды Карло Анчелотти в это трансферное окно после Аллана, Абдулая Дукуре, Хамеса Родригеса и Нильса Нкунку.



Годфри выступал за "Норвич" после своего перехода из "Йорк Сити" за 150 тыс. фунтов в 2016 году. Бен сыграл ключевую роль в "промоушене" "канареек" по итогам сезона 2018/19, а в прошлой кампании принял участие в 30 матчах Премьер-Лиги.



Добавим, что это рекордная продажа в истории "Норвича" и перекрывает предыдущее достижение — 20 млн. фунтов плюс 4 млн. фунтов бонусами от "Лестера" за Джеймса Мэддисона в 2018 году.