Лэмпард обещает, что Хадсон-Одои прибавит в этом сезоне

Наставник "Челси" Фрэнк Лэмпард пообещал, что вингер Каллум Хадсон-Одои прибавит в этом сезоне.

Несмотря на подписанный в прошлом году контракт, с появлением на "Стэмфорд Бридж" Хакима Зийеша и Кая Хаверца у Хадсон-Одои снова закрались сомнения насчет своего будущего.



Этим пыталась воспользоваться "Бавария", однако "Челси" отклонил предложение чемпионов Бундеслиги об аренде Каллума с опцией выкупа за 70 миллионов фунтов.



Отказав "Баварии", Лэмпард выпустил Хадсон-Одои в стартовом составе на субботний матч Премьер-Лиги против "Кристал Пэлас", а после победы 4:0 заверил, что 19-летний англичанин занимает важное место в его планах на будущее.



"Я вижу, как Калум тренируется. Если он обретет уверенность в себе, а ему нужно знать, что я поддерживаю его, тогда мы увидим гораздо больше в исполнении Каллума".



"Мы должны помнить, что он перенес очень сложную травму для столь молодого игрока. Это непросто преодолеть, особенно когда речь об игроке, который делает ставку на скорость, хитрость и взрывную натуру. В этом сезоне Каллум даст нам гораздо больше, учитывая его природные способности".



"Я очень хочу улучшить то, как Каллум работает без мяча. Это очень важно на уровне Премьер-Лиги, и в прошлом году вы много раз видели, как Виллиан со своей работоспособностью становился триггером отбора мяча".



"Такая установка и должна быть у вингеров. Я должен вложить это в Каллума, а он должен прибавить".



"В остальном Каллум от природы обладает навыками игры с мячом, и когда видишь, на что он способен и как он обыгрывает соперников, понимаешь, что он продолжит развиваться", — цитирует Лэмпарда Evening Standard.