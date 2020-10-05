Невилл раскритиковал МЮ после поражения от "Тоттенхэма"

Эксперт Sky Sports Гари Невилл раскритиковал игру "Манчестер Юнайтед" после поражения 1:6 от "Тоттенхэма" и упрекнул свой бывший клуб за бездействие на трансферном рынке.

Накануне "Юнайтед" потерпел свое второе домашнее поражение подряд в Премьер-Лиге, однако Невиллу кажется, что "красные дьяволы" создали себе проблемы еще до старта сезона, не сумев толком укрепить свой состав.



"Этим игрокам, которые вышли на поле сегодня, нет оправдания. Они были абсолютно жалки. Они выглядели ужасно. Это была вялая и бесхарактерная игра".



"Когда команде не хватает стойкости и умения добывать результат, когда за пределами поля происходят эти истории с Харри Магуайром и Мейсоном Гринвудом, когда ты остаешься без усиления на фоне покупающих "Ливерпуля", "Манчестер Сити", "Челси" и "Тоттенхэма", когда "Тоттенхэм" выходит вперед на два гола, все это создает такую негативную атмосферу, что их уверенность в себе иссякает до последней капли. Это неправильно, но это произошло".



"Я просто чувствую, что Оле Гуннар Сульшер достиг потолка с этими игроками, финишировав на третьем месте. Ему не было суждено достичь уровня "Ливерпуля" или "Манчестер Сити".



"Третье место было хорошим результатом для "Юнайтед" в прошлом сезоне, они оказались по соседству с "Ливерпулем" и "Сити", но нужно быть ближе. С тех пор "Сити" потратил 150 миллионов фунтов, а "Ливерпуль" усилился Тиаго и Жотой".



"Юнайтед" отстал в психологическом плане еще до старта сезона, получив психологический ущерб от отсутствия усиления. Задача клуба — создавать команду для завоевания титула, а сейчас они не соответствуют стандартам "Манчестер Юнайтед", — сообщил Невилл в эфире.