Клопп заступился за Адриана
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп выразил поддержку своему запасному голкиперу Адриану.
Лишившись из-за травмы плеча своего первого номера Алиссона, на воскресный матч Премьер-Лиги против "Астон Виллы" команда Клоппа вышла с Адрианом на воротах.
Именно 33-летний испанец положил начало разгрому "красных" со счетом 7:2, уже на четвертой минуте допустив ошибку с пасом на Джо Гомеса.
Однако Клопп, которому играть с Адрианом еще несколько матчей, не винит экс-голкипера "Вест Хэма" в унизительном поражении.
"Возможно, сейчас некоторые люди скажут кое-какие вещи насчет Адриана. В случае с первым голом он сыграл плохо, но я не думаю, что он хоть как-то повинен в остальных голах".
"Мы не помогли ему сегодня вечером. Он действительно хороший голкипер. В прошлом году мы провели 11 матчей с ним и выиграли почти все из них. Наш голкипер не был проблемой".
"Нечасто увидишь такого рода матч, хотя я достаточно стар, чтобы знать, что в футболе случаются странные вещи. Моментами вы могли видеть, что "Астон Вилла" больше хотела победить, и мне не нравится это".
"Единичный ли это случай? Я бы хотел так думать, но доказательство этому мы увидим в следующую пару недель или месяцев. Такого рода матчи не должны случаться, 100 процентов. Важно, как мы отреагируем. Единственная проблема в том, что мы не можем отреагировать завтра. Эти парни очень критичны к себе, и они знают, что каждый ответственен за результат", — цитирует Клоппа The Guardian.
05.10.2020 10:00
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Последние комментарии:
Лучше б оставил кариуса как второго кипера
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Причем на раме он норм. Выходы 1 на 1 гасит порой даже. Но игра ногами и в пас ужасны, конечно. Это уже его 3 привоз на моей памяти играя под давлением.
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Истину глаголет топ. Прям мои мысли прочитал, и в эфир.
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