Клопп заступился за Адриана

Адриан и Юрген Клопп Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп выразил поддержку своему запасному голкиперу Адриану.

Лишившись из-за травмы плеча своего первого номера Алиссона, на воскресный матч Премьер-Лиги против "Астон Виллы" команда Клоппа вышла с Адрианом на воротах.

Именно 33-летний испанец положил начало разгрому "красных" со счетом 7:2, уже на четвертой минуте допустив ошибку с пасом на Джо Гомеса.

Однако Клопп, которому играть с Адрианом еще несколько матчей, не винит экс-голкипера "Вест Хэма" в унизительном поражении.

"Возможно, сейчас некоторые люди скажут кое-какие вещи насчет Адриана. В случае с первым голом он сыграл плохо, но я не думаю, что он хоть как-то повинен в остальных голах".

"Мы не помогли ему сегодня вечером. Он действительно хороший голкипер. В прошлом году мы провели 11 матчей с ним и выиграли почти все из них. Наш голкипер не был проблемой".

"Нечасто увидишь такого рода матч, хотя я достаточно стар, чтобы знать, что в футболе случаются странные вещи. Моментами вы могли видеть, что "Астон Вилла" больше хотела победить, и мне не нравится это".

"Единичный ли это случай? Я бы хотел так думать, но доказательство этому мы увидим в следующую пару недель или месяцев. Такого рода матчи не должны случаться, 100 процентов. Важно, как мы отреагируем. Единственная проблема в том, что мы не можем отреагировать завтра. Эти парни очень критичны к себе, и они знают, что каждый ответственен за результат", — цитирует Клоппа The Guardian.


Метки Адриан, Вест Хэм, Клопп, Ливерпуль, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 05.10.2020 10:00

Количество просмотров Просмотров: 689

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. chr1s8rown 05.10.2020 10:13 # chr1s8rown
    Лучше б оставил кариуса как второго кипера

    (ответить)

  2. gerrard08 05.10.2020 10:06 # gerrard08
    Причем на раме он норм. Выходы 1 на 1 гасит порой даже. Но игра ногами и в пас ужасны, конечно. Это уже его 3 привоз на моей памяти играя под давлением.

    (ответить)

  3. sausage 05.10.2020 10:03 # sausage
    Истину глаголет топ. Прям мои мысли прочитал, и в эфир.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: