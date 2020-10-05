Ауар объяснил, почему отказался перейти в "Арсенал"

Уссем Ауар Полузащитник "Лиона" Уссем Ауар рассказал, почему он отказался от перехода в "Арсенал".

На протяжении последних недель "Арсенал" вел интенсивные переговоры по Ауару и был готов заплатить "Лиону" 32 миллиона фунтов в качестве компенсации.

Решение прекратить переговоры с "канонирами" было совместным решением Ауара и "Лиона". 22-летний француз осознал, что ему не нужно спешить со сменой клуба.

"Я почувствовал, что все еще могу кое-что дать этой команде и клубу. Клубу, который вырастил меня. Так что это было довольно просто", — сообщил Ауар Telefoot.


Метки Арсенал, Ауар, Лион

Автор mihajlo   

Дата 05.10.2020 08:00

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  1. bushido 05.10.2020 08:23 # bushido
    Да после фейла с пепе кроенке больше денег не даст

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  2. invincible141ars 05.10.2020 08:10 # invincible141ars
    Очевидно ведь, что переход не случился из-за нежелания Арсенала платить 50 млн

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