Ауар объяснил, почему отказался перейти в "Арсенал"

Полузащитник "Лиона" Уссем Ауар рассказал, почему он отказался от перехода в "Арсенал".

На протяжении последних недель "Арсенал" вел интенсивные переговоры по Ауару и был готов заплатить "Лиону" 32 миллиона фунтов в качестве компенсации.



Решение прекратить переговоры с "канонирами" было совместным решением Ауара и "Лиона". 22-летний француз осознал, что ему не нужно спешить со сменой клуба.



"Я почувствовал, что все еще могу кое-что дать этой команде и клубу. Клубу, который вырастил меня. Так что это было довольно просто", — сообщил Ауар Telefoot.