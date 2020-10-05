Саутгейт в ярости от вечеринки с участием Абрахэма, Чилуэлла и Санчо

Тэмми Абрахэм и Джейдон Санчо Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт пришел в ярость после еще одного инцидента с нарушением коронавирусных ограничений своими молодыми звездами.

Напомним, во время предыдущего международного перерыва Саутгейт был вынужден отчислить из сборной Мейсона Гринвуда и Фила Фодена, который после своего дебюта за национальную команду тайкои привели в отель девушек.

Очередной международный перерыв ознаменовался очередным скандалом. Джейдон Санчо из дортмундской "Боруссии" и Бен Чилуэлл с Тэмми Абрахэмом из "Челси" поучаствовали в вечеринке по поводу 23-летия последнего.

Как сообщает The Sun в эксклюзивном материале, в субботу семья и друзья Абрахэма в количестве около 20 человек решили устроить Тэмми сюрприз, организовав вечеринку в лондонском особняке нападающего "Челси".

Это случилось вопреки запрету правительства Британии собираться в группы более шести человек под угрозой штрафа в 10 тысяч фунтов в связи с резким ростом количества заболевших COVID-19. Естественно, ни о какой социальной дистанции тоже не было речи в тот вечер.

Кроме того, это случилось всего за 36 часов до сбора игроков сборной Англии. Абрахэм, Чилуэлл и Санчо просто подставили своих партнеров по национальной команде, рискуя занести инфекцию и сорвать проведение ближайших матчей.

По информации издания, Саутгейт пришел в ярость, когда узнал о вечеринке с участием трех своих футболистов, однако речи об отчислении из сборной пока не идет.

К самому Гарету во время ближайшей пресс-конференции тоже будет немало вопросов по поводу хронически хромающей дисциплины.


Метки Абрахэм, Боруссия, происшествия, Санчо, Саутгейт, сборная Англии, Челси, Чилуэлл

Автор mihajlo   

Дата 05.10.2020 07:00

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Последние комментарии:




  1. emil7 05.10.2020 07:59 # emil7
    идите в жопу со своим барановирусом, задрали иметь людей во все щели, твари циничные

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  2. chelsea-69 05.10.2020 07:13 # chelsea-69
    Чилуэл как будто из деревни приехал в столицу.
    Обезьян говорящих посмотреть

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  3. chelsiukpro 05.10.2020 07:11 # chelsiukpro
    Ребята хотят закосить от сборной! Некуя непонимает Саут Гейт...

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