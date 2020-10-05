Саутгейт в ярости от вечеринки с участием Абрахэма, Чилуэлла и Санчо

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт пришел в ярость после еще одного инцидента с нарушением коронавирусных ограничений своими молодыми звездами.

Напомним, во время предыдущего международного перерыва Саутгейт был вынужден отчислить из сборной Мейсона Гринвуда и Фила Фодена, который после своего дебюта за национальную команду тайкои привели в отель девушек.



Очередной международный перерыв ознаменовался очередным скандалом. Джейдон Санчо из дортмундской "Боруссии" и Бен Чилуэлл с Тэмми Абрахэмом из "Челси" поучаствовали в вечеринке по поводу 23-летия последнего.



Как сообщает The Sun в эксклюзивном материале, в субботу семья и друзья Абрахэма в количестве около 20 человек решили устроить Тэмми сюрприз, организовав вечеринку в лондонском особняке нападающего "Челси".



Это случилось вопреки запрету правительства Британии собираться в группы более шести человек под угрозой штрафа в 10 тысяч фунтов в связи с резким ростом количества заболевших COVID-19. Естественно, ни о какой социальной дистанции тоже не было речи в тот вечер.



Кроме того, это случилось всего за 36 часов до сбора игроков сборной Англии. Абрахэм, Чилуэлл и Санчо просто подставили своих партнеров по национальной команде, рискуя занести инфекцию и сорвать проведение ближайших матчей.



По информации издания, Саутгейт пришел в ярость, когда узнал о вечеринке с участием трех своих футболистов, однако речи об отчислении из сборной пока не идет.



К самому Гарету во время ближайшей пресс-конференции тоже будет немало вопросов по поводу хронически хромающей дисциплины.