Алиссон пропустит до полутора месяцев

Голкипер "Ливерпуля" Алиссон остался вне игры на срок до полутора месяцев с травмой плеча.

Алиссон неожиданно пропустил унизительный для своей команды матч Премьер-Лиги против "Астон Виллы" в воскресенье, а сменщик бразильца Адриан сыграл крайне неубедительно.



После поражения со счетом 7:2 главный тренер "красных" Юрген Клопп сообщил, что Адриан сыграет и несколько следующих матчей, включая дерби против "Эвертона" 17 октября.



"Вчера случился очень неудачный инцидент на тренировке — два игрока столкнулись друг с другом, и один поднялся, а другой нет. Тем, кто не поднялся, оказался Али".



"Пока еще рано для прогнозов, и мы не знаем ситуацию на 100 процентов. Но сегодня он не смог сыграть. Он нуждается в дополнительном обследовании. Скажем так, на сегодняшний день он травмирован".



"Сейчас будет международный перерыв, и я практически уверен, что он не будет готов играть сразу после его окончания. Дальше мы будем оценивать ситуацию неделя за неделей", — цитирует Клоппа официальный веб-сайт "Ливерпуля".



"Уверен, могло быть и хуже. Я не хочу называть сроки, но это могут быть четыре недели или шесть, что более вероятно. Я не знаю точно", — добавил Клопп в интервью Sky Sports.