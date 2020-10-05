Клопп: "Мы совершили слишком много ошибок"

Юрген Клопп После поражения 7:2 от "Астон Виллы" главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп отдал должное сопернику, но и признал изъяны в оборонительной игре своей команды.

В воскресенье "Ливерпуль" стал первым действующим чемпионом Премьер-Лиги, пропустившим семь голов за матч. "Красные" испытали настоящее унижение, и Клопп не ищет этому оправданий.

По словам Юргена, его команда оказалась беззащитна против напористых контратак соперника, совершая слишком много ошибок и не имея должной подстраховки.

"Могу ли я в это поверить? Да, я же видел это. Мне легко поверить, ведь я был здесь. Во-первых, стоит сказать, что "Вилла" была очень хороша. Они в очень хорошей физической форме, очень умны, очень нацелены на ворота. Мы — нет".

"Мы имели большие моменты, которые не использовали, но когда пропускаешь семь голов, вряд ли можно сказать, что счет был бы 7:7, используй мы свои моменты. Мы совершили слишком много ошибок, грубых ошибок. Это началось с первого гола. Вокруг голов было много грубых ошибок".

"Мы теряли мячи в неправильных зонах, и некому было подстраховать должным образом. Такое впечатление, что мы упустили нити игры, когда счет стал 1:0. Этому нет оправданий. Обычно, даже уступая 1:1, мы можем играть, как хотим. Мы созидали, но нам не хватало подстраховки позади, поэтому каждая потеря мяча оборачивалась опасной контратакой".

"Поэтому мы и пропустили три гола после рикошетов. Это невезение, но не совпадение, потому что это означает, что нам не удавалось блокировать удары должным образом. Здесь некого винить, кроме нас самих и меня", — сообщил Клопп BBC.


Метки Астон Вилла, Клопп, Ливерпуль, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 05.10.2020 00:05

Количество просмотров Просмотров: 1482

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Последние комментарии:




  1. abrec 05.10.2020 01:02 # abrec
    Клопп на столько топ что даже при счете 1:1 считает что мы уступаем

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  2. aacz 05.10.2020 00:28 # aacz
    АПЛ самый лучший чемпионат.

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  3. skychnie-oboi 05.10.2020 00:21 # skychnie-oboi
    Клопп как всегда ТОП.Наверное мокрым полотенцем ебасосины всей защите раздавал в раздевалке после матча.

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  4. vyrentz 05.10.2020 00:12 # vyrentz
    Ну, хоть без отмазок

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  5. mikkiynwa 05.10.2020 00:12 # mikkiynwa
    Адекватное вью. Красава.

    У Виллы просто все залетало, это и долбаебу ясно.

    Собаки лают, Ливерпуль к чемпионству идёт!

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  6. leon-britton 05.10.2020 00:09 # leon-britton
    Клопп: "Не знаю, смогут ли лучшие хирурги и проктологи запихнуть нашу прямую кишку обратно". Скриньте.

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  7. liverpo0ol 05.10.2020 00:08 # liverpo0ol
    норм поджег местных из под шконки

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  8. jumanji 05.10.2020 00:07 # jumanji
    АХАХАХААХХАХАХААААААААААААХАХАХАХАХАХХКХКХАККХКХКАХАХАХАХАХАХ

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