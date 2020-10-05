Клопп: "Мы совершили слишком много ошибок"

После поражения 7:2 от "Астон Виллы" главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп отдал должное сопернику, но и признал изъяны в оборонительной игре своей команды.

В воскресенье "Ливерпуль" стал первым действующим чемпионом Премьер-Лиги, пропустившим семь голов за матч. "Красные" испытали настоящее унижение, и Клопп не ищет этому оправданий.



По словам Юргена, его команда оказалась беззащитна против напористых контратак соперника, совершая слишком много ошибок и не имея должной подстраховки.



"Могу ли я в это поверить? Да, я же видел это. Мне легко поверить, ведь я был здесь. Во-первых, стоит сказать, что "Вилла" была очень хороша. Они в очень хорошей физической форме, очень умны, очень нацелены на ворота. Мы — нет".



"Мы имели большие моменты, которые не использовали, но когда пропускаешь семь голов, вряд ли можно сказать, что счет был бы 7:7, используй мы свои моменты. Мы совершили слишком много ошибок, грубых ошибок. Это началось с первого гола. Вокруг голов было много грубых ошибок".



"Мы теряли мячи в неправильных зонах, и некому было подстраховать должным образом. Такое впечатление, что мы упустили нити игры, когда счет стал 1:0. Этому нет оправданий. Обычно, даже уступая 1:1, мы можем играть, как хотим. Мы созидали, но нам не хватало подстраховки позади, поэтому каждая потеря мяча оборачивалась опасной контратакой".



"Поэтому мы и пропустили три гола после рикошетов. Это невезение, но не совпадение, потому что это означает, что нам не удавалось блокировать удары должным образом. Здесь некого винить, кроме нас самих и меня", — сообщил Клопп BBC.