"Ливерпуль" пропустил семь голов от "Астон Виллы"
"Ливерпуль" выразил солидарность "Манчестер Юнайтед" и тоже с треском проиграл свой матч — 7:2 против "Астон Виллы".
В стартовом составе у "вилланов" дебютировал арендованный у "Челси" Росс Баркли.
"Красные" из-за травмы недосчитались Алиссона, чье мест в воротах занял Адриан. Заболевшего коронавирусом Садио Мане заменил Диогу Жота.
Хозяева очень мощно начали матч и уже на четвертой минуте открыли счет. Адриан, вводя мяч в игру, ошибся с пасом на Джо Гомеса, и Джек Грилиш совершил перехват. Последовала передача в центр штрафной на Олли Уоткинса, который расстрелял ворота — 1:0.
Почти сразу же Баркли мог удвоить счет. Грилиш вновь блеснул на левом краю штрафной и покатил на Росса, но удар того вышел неточным.
"Ливерпуль" довольно позитивно отреагировал на пропущенный гол и принялся оказывать серьезное давление. Оборона "Астон Виллы" трудилась в поте лица, а Эмилиано Мартинес совершил пару хороших сейвов.
А на 22-й минуте "вилланам" удался быстрый выпад. Грилиш запустил в прорыв по левому краю Уоткинса, тот ворвался в штрафную, сместился мимо Гомеса в центр и пробил — 2:0.
На 31-й минуте Грилиш роскошным пасом вывел на удар Баркли по центру, но Росс снова не попал по воротам.
А на 33-й минуте "красные" отыграли один гол. Удар Джорджиньо Вейналдума из центра штрафной был заблокирован, но мяч удачно отскочил к Мохамеду Салаху — 2:1.
Впрочем, уже через две минуты прежняя разница в счете была восстановлена. Гомес головой вынес мяч из штрафной после розыгрыша углового, а Джон Макгинн технично пробил с лету левой ногой. Рикошет от Виргила Ван Дейка не оставил Адриану шансов на спасение — 3:1.
На 39-й минуте вошедшие во вкус хозяева укрепили свое преимущество, удачно разыграв штрафной. Уоткинс головой во вратарской замкнул прострел Трезеге — 4:1.
Во втором тайме игра изменилась, и уже не была такой бесшабашной. "Астон Вилла" закрылись и принялась дисциплинированно оборонять свое преимущество.
А на 55-й "Ливерпуль" пропустил еще раз. Баркли сыграл в стенку с Грилишем и нанес дальний удар с рикошетом от Трента Александер-Арнольда — 5:1.
Уже спустя пять минут гости ответили. Салах получил мяч от Фирмино на линии штрафной и, не встретив сопротивления со стороны Тайрона Мингса, немедленно пробил в угол ворот — 5:2.
На 66-й минуте случился очередной гол. Это Грилиш нанес удар из под Александер-Арнольда, а рикошет от Фабиньо дезориентировал Адриана — 6:2.
Спустя шесть минут гости могли пропустить седьмой, однако Уоткинс не реализовал выход один на один — Адриан по-настоящему спас свою команду.
Как играть при выходе один на один своему партнеру по команде продемонстрировал Грилиш на 75-й минуте. Джек совершил рывок от центральной линии, приблизился к Адриану и направил мяч в ближний угол ворот — 7:2.
На 85-й минуте Уоткинс упустил очередной шанс для покера, пробив по летящему мячу в перекладину. На этом игра по сути закончилась.
После трех побед подряд на старте "Ливерпуль" удивил. У "Астон Виллы" залетало практически все в ворота, в том числе благодаря рикошетам, однако это не отменяет того, факта, что "красные" провели ужасный матч.
"Астон Вилла" — "Ливерпуль". Отчет о матче
04.10.2020 23:10
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Последние комментарии:
А ведь клопп сучка анчелотти.
Ничья миеимум для ирисок.
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1. Эвертон
5. Ливерпуль
Позорище
Источник: http://fapl.ru/posts/81351/?c=1#c72223
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LFC 1-й действующий чемпион за 67 лет, который пропустил столько - в сентябре 1953-го Сандерленд разгромил Арсенал (7:1)
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У колбасников ириски уже фаворит апл))
Теневой мб... Но не явный)
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Ахахахахах, вот это чемпион, даже Лестер так кончено не выглядил в след. сезоне)))
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опять в еврокубках королям Ландона тащить Англию в соло.
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Ахуеть что происходит? Просто офигенный тур, походу свой «матч» Челси сыграл в прошлом туре.
Поражение ЛФК дает больше кайфа чем луз МЮ. Факт!
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Ну рил с такой обороной райт нау я не вижу в лфк чемпиона.
За 4 тура 11 голов.
За 38 туров... 100?!)
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Как сказал мудрец: Всё прошло, пройдёт и это. YNWA, красные братья!
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Фортуна сегодня с рикошетами вернул пидарасам красным должок. Чтобы невые6ывались. Вот так бывает когда на левых пенках выезжают вест сезон
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Судя по заголовку, mihajlo тот ещё колбасник.
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Блять, как же я рад, что лузерхyй вые6али во все щели!))))) ухахахаха
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Адриан , Гомес , ТАА лучшие ! Все остальные средненько
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— В сезоне 2004/5, "Челси" Жозе Моуриньо пропустил 15 голов за весь сезон.
"Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед" пропустили 13 голов на двоих... за один день.
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Ещё и Нави проебали, блять))
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Следующий месяц без Алиссона. Этот лол)
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Безвиз потерял шанс своей жизни пофлудить на фапле сегодня.
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Говноеды сразу такие скромные стали после е6ли в жопу аххахахахахахаха
Шутить пытаются но жопа то болит и рот полный. Обоссаны пидарасы.
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Каждому гегемону нужна такая отрезвляющая оплеуха, от которого все лишнее слетит. И высокомерная манера ВВД и что нужен норм второй защитник(а не недорозумение Гомез).
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Клопп сказал, что играли плохо, но всё фигня, главное, чтобы после матчей сборных всё вернулись здоровые, чтобы дальше ипать АПЛ. ИНВА, колбасята!
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