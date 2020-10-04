"Ливерпуль" пропустил семь голов от "Астон Виллы"

Олли Уоткинс "Ливерпуль" выразил солидарность "Манчестер Юнайтед" и тоже с треском проиграл свой матч — 7:2 против "Астон Виллы".

В стартовом составе у "вилланов" дебютировал арендованный у "Челси" Росс Баркли.

"Красные" из-за травмы недосчитались Алиссона, чье мест в воротах занял Адриан. Заболевшего коронавирусом Садио Мане заменил Диогу Жота.

Хозяева очень мощно начали матч и уже на четвертой минуте открыли счет. Адриан, вводя мяч в игру, ошибся с пасом на Джо Гомеса, и Джек Грилиш совершил перехват. Последовала передача в центр штрафной на Олли Уоткинса, который расстрелял ворота — 1:0.

Почти сразу же Баркли мог удвоить счет. Грилиш вновь блеснул на левом краю штрафной и покатил на Росса, но удар того вышел неточным.

"Ливерпуль" довольно позитивно отреагировал на пропущенный гол и принялся оказывать серьезное давление. Оборона "Астон Виллы" трудилась в поте лица, а Эмилиано Мартинес совершил пару хороших сейвов.

А на 22-й минуте "вилланам" удался быстрый выпад. Грилиш запустил в прорыв по левому краю Уоткинса, тот ворвался в штрафную, сместился мимо Гомеса в центр и пробил — 2:0.

На 31-й минуте Грилиш роскошным пасом вывел на удар Баркли по центру, но Росс снова не попал по воротам.

А на 33-й минуте "красные" отыграли один гол. Удар Джорджиньо Вейналдума из центра штрафной был заблокирован, но мяч удачно отскочил к Мохамеду Салаху — 2:1.

Впрочем, уже через две минуты прежняя разница в счете была восстановлена. Гомес головой вынес мяч из штрафной после розыгрыша углового, а Джон Макгинн технично пробил с лету левой ногой. Рикошет от Виргила Ван Дейка не оставил Адриану шансов на спасение — 3:1.

На 39-й минуте вошедшие во вкус хозяева укрепили свое преимущество, удачно разыграв штрафной. Уоткинс головой во вратарской замкнул прострел Трезеге — 4:1.

Во втором тайме игра изменилась, и уже не была такой бесшабашной. "Астон Вилла" закрылись и принялась дисциплинированно оборонять свое преимущество.

А на 55-й "Ливерпуль" пропустил еще раз. Баркли сыграл в стенку с Грилишем и нанес дальний удар с рикошетом от Трента Александер-Арнольда — 5:1.

Уже спустя пять минут гости ответили. Салах получил мяч от Фирмино на линии штрафной и, не встретив сопротивления со стороны Тайрона Мингса, немедленно пробил в угол ворот — 5:2.

На 66-й минуте случился очередной гол. Это Грилиш нанес удар из под Александер-Арнольда, а рикошет от Фабиньо дезориентировал Адриана — 6:2.

Спустя шесть минут гости могли пропустить седьмой, однако Уоткинс не реализовал выход один на один — Адриан по-настоящему спас свою команду.

Как играть при выходе один на один своему партнеру по команде продемонстрировал Грилиш на 75-й минуте. Джек совершил рывок от центральной линии, приблизился к Адриану и направил мяч в ближний угол ворот — 7:2.

На 85-й минуте Уоткинс упустил очередной шанс для покера, пробив по летящему мячу в перекладину. На этом игра по сути закончилась.

После трех побед подряд на старте "Ливерпуль" удивил. У "Астон Виллы" залетало практически все в ворота, в том числе благодаря рикошетам, однако это не отменяет того, факта, что "красные" провели ужасный матч.

"Астон Вилла" — "Ливерпуль". Отчет о матче


Метки Астон Вилла, Ливерпуль, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 04.10.2020 23:10

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Последние комментарии:




  1. thegodfather 04.10.2020 23:56 # thegodfather
    А ведь клопп сучка анчелотти.
    Ничья миеимум для ирисок.

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  2. gucman 04.10.2020 23:55 # gucman
    1. Эвертон
    5. Ливерпуль

    Позорище

    Источник: http://fapl.ru/posts/81351/?c=1#c72223

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  3. skychnie-oboi 04.10.2020 23:53 # skychnie-oboi
    LFC 1-й действующий чемпион за 67 лет, который пропустил столько - в сентябре 1953-го Сандерленд разгромил Арсенал (7:1)

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  4. thegodfather 04.10.2020 23:52 # thegodfather
    У колбасников ириски уже фаворит апл))

    Теневой мб... Но не явный)

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  5. cristean2 04.10.2020 23:52 # cristean2
    Ахахахахах, вот это чемпион, даже Лестер так кончено не выглядил в след. сезоне)))

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  6. bluehonorcfc9 04.10.2020 23:52 # bluehonorcfc9
    опять в еврокубках королям Ландона тащить Англию в соло.

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  7. yamateh 04.10.2020 23:51 # yamateh
    Ахуеть что происходит? Просто офигенный тур, походу свой «матч» Челси сыграл в прошлом туре.
    Поражение ЛФК дает больше кайфа чем луз МЮ. Факт!

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  8. thegodfather 04.10.2020 23:50 # thegodfather
    Ну рил с такой обороной райт нау я не вижу в лфк чемпиона.
    За 4 тура 11 голов.
    За 38 туров... 100?!)

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  9. apl-nash 04.10.2020 23:49 # apl-nash
    Как сказал мудрец: Всё прошло, пройдёт и это. YNWA, красные братья!

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  10. yen33 04.10.2020 23:49 # yen33
    Фортуна сегодня с рикошетами вернул пидарасам красным должок. Чтобы невые6ывались. Вот так бывает когда на левых пенках выезжают вест сезон

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  11. nurba44 04.10.2020 23:48 # nurba44
    Судя по заголовку, mihajlo тот ещё колбасник.

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  12. gucman 04.10.2020 23:46 # gucman
    Блять, как же я рад, что лузерхyй вые6али во все щели!))))) ухахахаха

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  13. abrec 04.10.2020 23:46 # abrec
    Адриан , Гомес , ТАА лучшие ! Все остальные средненько

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  14. thegodfather 04.10.2020 23:46 # thegodfather
    — В сезоне 2004/5, "Челси" Жозе Моуриньо пропустил 15 голов за весь сезон.

    "Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед" пропустили 13 голов на двоих... за один день.

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  15. kos9k 04.10.2020 23:45 # kos9k
    Ещё и Нави проебали, блять))

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  16. gerrard08 04.10.2020 23:42 # gerrard08
    Следующий месяц без Алиссона. Этот лол)

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  17. billy-bones 04.10.2020 23:41 # billy-bones
    Безвиз потерял шанс своей жизни пофлудить на фапле сегодня.

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  18. jumanji 04.10.2020 23:40 # jumanji
    Говноеды сразу такие скромные стали после е6ли в жопу аххахахахахахаха
    Шутить пытаются но жопа то болит и рот полный. Обоссаны пидарасы.

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  19. beatles-red 04.10.2020 23:40 # beatles-red
    Каждому гегемону нужна такая отрезвляющая оплеуха, от которого все лишнее слетит. И высокомерная манера ВВД и что нужен норм второй защитник(а не недорозумение Гомез).

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  20. sausage 04.10.2020 23:39 # sausage
    Клопп сказал, что играли плохо, но всё фигня, главное, чтобы после матчей сборных всё вернулись здоровые, чтобы дальше ипать АПЛ. ИНВА, колбасята!

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