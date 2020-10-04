"Ливерпуль" пропустил семь голов от "Астон Виллы"

"Ливерпуль" выразил солидарность "Манчестер Юнайтед" и тоже с треском проиграл свой матч — 7:2 против "Астон Виллы".

В стартовом составе у "вилланов" дебютировал арендованный у "Челси" Росс Баркли.



"Красные" из-за травмы недосчитались Алиссона, чье мест в воротах занял Адриан. Заболевшего коронавирусом Садио Мане заменил Диогу Жота.



Хозяева очень мощно начали матч и уже на четвертой минуте открыли счет. Адриан, вводя мяч в игру, ошибся с пасом на Джо Гомеса, и Джек Грилиш совершил перехват. Последовала передача в центр штрафной на Олли Уоткинса, который расстрелял ворота — 1:0.



Почти сразу же Баркли мог удвоить счет. Грилиш вновь блеснул на левом краю штрафной и покатил на Росса, но удар того вышел неточным.



"Ливерпуль" довольно позитивно отреагировал на пропущенный гол и принялся оказывать серьезное давление. Оборона "Астон Виллы" трудилась в поте лица, а Эмилиано Мартинес совершил пару хороших сейвов.



А на 22-й минуте "вилланам" удался быстрый выпад. Грилиш запустил в прорыв по левому краю Уоткинса, тот ворвался в штрафную, сместился мимо Гомеса в центр и пробил — 2:0.



На 31-й минуте Грилиш роскошным пасом вывел на удар Баркли по центру, но Росс снова не попал по воротам.



А на 33-й минуте "красные" отыграли один гол. Удар Джорджиньо Вейналдума из центра штрафной был заблокирован, но мяч удачно отскочил к Мохамеду Салаху — 2:1.



Впрочем, уже через две минуты прежняя разница в счете была восстановлена. Гомес головой вынес мяч из штрафной после розыгрыша углового, а Джон Макгинн технично пробил с лету левой ногой. Рикошет от Виргила Ван Дейка не оставил Адриану шансов на спасение — 3:1.



На 39-й минуте вошедшие во вкус хозяева укрепили свое преимущество, удачно разыграв штрафной. Уоткинс головой во вратарской замкнул прострел Трезеге — 4:1.



Во втором тайме игра изменилась, и уже не была такой бесшабашной. "Астон Вилла" закрылись и принялась дисциплинированно оборонять свое преимущество.



А на 55-й "Ливерпуль" пропустил еще раз. Баркли сыграл в стенку с Грилишем и нанес дальний удар с рикошетом от Трента Александер-Арнольда — 5:1.



Уже спустя пять минут гости ответили. Салах получил мяч от Фирмино на линии штрафной и, не встретив сопротивления со стороны Тайрона Мингса, немедленно пробил в угол ворот — 5:2.



На 66-й минуте случился очередной гол. Это Грилиш нанес удар из под Александер-Арнольда, а рикошет от Фабиньо дезориентировал Адриана — 6:2.



Спустя шесть минут гости могли пропустить седьмой, однако Уоткинс не реализовал выход один на один — Адриан по-настоящему спас свою команду.



Как играть при выходе один на один своему партнеру по команде продемонстрировал Грилиш на 75-й минуте. Джек совершил рывок от центральной линии, приблизился к Адриану и направил мяч в ближний угол ворот — 7:2.



На 85-й минуте Уоткинс упустил очередной шанс для покера, пробив по летящему мячу в перекладину. На этом игра по сути закончилась.



После трех побед подряд на старте "Ливерпуль" удивил. У "Астон Виллы" залетало практически все в ворота, в том числе благодаря рикошетам, однако это не отменяет того, факта, что "красные" провели ужасный матч.



"Астон Вилла" — "Ливерпуль". Отчет о матче