Сульшер: "Мой худший день в "Юнайтед"

Оле Гуннар Сульшер назвал домашнее поражение 1:6 от "Тоттенхэма" своим худшим днем в карьере главного тренера "Манчестер Юнайтед".

В воскресенье "красные дьяволы" проиграли свой второй подряд домашний матч в новом сезоне Премьер-Лиги. Сульшер признает, что это низшая точка для него лично, но угрожающе добавляет, что не низшая точка для клуба.



"Во многом мы сами виноваты в случившемся. Сейчас это довольно сложно объяснить. Мы уступили 6:1 дома очень хорошей команде".



"Это худший день в моей карьере главного тренера "Манчестер Юнайтед" и худший день для всех этих игроков "Юнайтед".



"Это не худший день в истории "Манчестер Юнайтед", и прежде мы всегда реабилитировались после неудач", — цитирует Сульшера BBC.



Также Оле Гуннар раскритиковал полузащитника "шпор" Эрика Ламелу, который спровоцировал Антони Мартиаля на красную карточку в первом тайме.



"Должно быть, парню потребуется операция на горле. Но Антони отреагировал плохо, и этому не может быть оправданий".



"Я испытываю противоречивые эмоции. Антони молодец, что не упал и не попытался надуть рефери, чтобы Ламелу удалили. Антони знает, что так реагировать нельзя, но, на мой взгляд, это абсолютно смехотворно, что парень падает таким образом. Будь это мой сын, следующие две недели он питался бы только хлебом и водой. Я не хочу, чтобы мои игроки вели себя так", — добавил Сульшер.