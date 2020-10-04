Сульшер: "Мой худший день в "Юнайтед"

Оле Гуннар Сульшер Оле Гуннар Сульшер назвал домашнее поражение 1:6 от "Тоттенхэма" своим худшим днем в карьере главного тренера "Манчестер Юнайтед".

В воскресенье "красные дьяволы" проиграли свой второй подряд домашний матч в новом сезоне Премьер-Лиги. Сульшер признает, что это низшая точка для него лично, но угрожающе добавляет, что не низшая точка для клуба.

"Во многом мы сами виноваты в случившемся. Сейчас это довольно сложно объяснить. Мы уступили 6:1 дома очень хорошей команде".

"Это худший день в моей карьере главного тренера "Манчестер Юнайтед" и худший день для всех этих игроков "Юнайтед".

"Это не худший день в истории "Манчестер Юнайтед", и прежде мы всегда реабилитировались после неудач", — цитирует Сульшера BBC.

Также Оле Гуннар раскритиковал полузащитника "шпор" Эрика Ламелу, который спровоцировал Антони Мартиаля на красную карточку в первом тайме.

"Должно быть, парню потребуется операция на горле. Но Антони отреагировал плохо, и этому не может быть оправданий".

"Я испытываю противоречивые эмоции. Антони молодец, что не упал и не попытался надуть рефери, чтобы Ламелу удалили. Антони знает, что так реагировать нельзя, но, на мой взгляд, это абсолютно смехотворно, что парень падает таким образом. Будь это мой сын, следующие две недели он питался бы только хлебом и водой. Я не хочу, чтобы мои игроки вели себя так", — добавил Сульшер.


Метки Ламела, Манчестер Юнайтед, Премьер-Лига, Сульшер, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 04.10.2020 23:05

Количество просмотров Просмотров: 1483

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  1. vyrentz 04.10.2020 23:51 # vyrentz
    Он забыл Нырянга?

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  2. gameboy 04.10.2020 23:31 # gameboy
    Клопп
    Подержи моё пиво

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  3. rusia2503 04.10.2020 23:20 # rusia2503
    Это было здорово, хорошый матч в исполнении шпор.....

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  4. ray-black 04.10.2020 23:16 # ray-black
    По хорошему надо было еще и Байи выгонять. Умышленно наступил на ногу лежавшего Кейна. Но Оливер очканул еще одного выгонять после неоднозначного удаления Марсиаля

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  5. dilfay92 04.10.2020 23:13 # dilfay92
    Далбан лучше научи своих выиграть

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  6. mansoor 04.10.2020 23:13 # mansoor
    Косит под Сэра

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  7. slavik92 04.10.2020 23:13 # slavik92
    Лол, походу фернандеш в мю на хлебе и воде сидит, вот и тащить перестал)

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  8. red-devil-4ever 04.10.2020 23:13 # red-devil-4ever
    Клопп понял что все внимание будет отдано Оле и решил тоже на хайпе подтянуться. Гений!

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  9. whitenigger 04.10.2020 23:12 # whitenigger
    АХАХА, Сульшер и Клопп братья навек

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