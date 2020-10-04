Мойзе Кин сменил "Эвертон" на ПСЖ
Нападающий "Эвертона" Мойзе Кин отправился в ПСЖ, где проведет сезон 2020/21 на правах аренды.
В августе 2019 Кин прибыл на "Гудисон Парк" из "Ювентуса" за 36.6 млн. фунтов, но с тех пор забил только два гола в рамках Премьер-Лиги.
При Карло Анчелотти блестяще раскрылся в качестве бомбардира Доминик Калверт-Левин, поэтому главный тренер "ирисок" с легким сердцем отпустил своего соотечественника в свой бывший клуб.
Как сообщает Liverpool Echo, у 20-летнего итальянца все еще есть будущее в "Эвертоне". Арендное соглашение не предусматривает опции или обязательства по выкупу.
04.10.2020 23:00
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Последние комментарии:
Зря. Мог бы выиграть АПЛ с Ирисками.
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Сидя на лавке получать трофеи ему больше нравится )
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Красивая форма у ПСЖ
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Да эве рады бы и продать этого черномазого, этож полный блэклайфмэтэр. Просто бесполезное бревно
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