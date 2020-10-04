Мойзе Кин сменил "Эвертон" на ПСЖ

Мойзе Кин Нападающий "Эвертона" Мойзе Кин отправился в ПСЖ, где проведет сезон 2020/21 на правах аренды.

В августе 2019 Кин прибыл на "Гудисон Парк" из "Ювентуса" за 36.6 млн. фунтов, но с тех пор забил только два гола в рамках Премьер-Лиги.

При Карло Анчелотти блестяще раскрылся в качестве бомбардира Доминик Калверт-Левин, поэтому главный тренер "ирисок" с легким сердцем отпустил своего соотечественника в свой бывший клуб.

Как сообщает Liverpool Echo, у 20-летнего итальянца все еще есть будущее в "Эвертоне". Арендное соглашение не предусматривает опции или обязательства по выкупу.


Метки аренда, Кин, ПСЖ, трансферы, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 04.10.2020 23:00

Количество просмотров Просмотров: 475

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. brown-ale 04.10.2020 23:40 # brown-ale
    Зря. Мог бы выиграть АПЛ с Ирисками.

    (ответить)

  2. avfc10 04.10.2020 23:39 # avfc10
    Сидя на лавке получать трофеи ему больше нравится )

    (ответить)

  3. ganinilyha 04.10.2020 23:31 # ganinilyha
    Красивая форма у ПСЖ

    (ответить)

  4. bushido 04.10.2020 23:26 # bushido
    Да эве рады бы и продать этого черномазого, этож полный блэклайфмэтэр. Просто бесполезное бревно

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: