Мойзе Кин сменил "Эвертон" на ПСЖ

Нападающий "Эвертона" Мойзе Кин отправился в ПСЖ, где проведет сезон 2020/21 на правах аренды.

В августе 2019 Кин прибыл на "Гудисон Парк" из "Ювентуса" за 36.6 млн. фунтов, но с тех пор забил только два гола в рамках Премьер-Лиги.



При Карло Анчелотти блестяще раскрылся в качестве бомбардира Доминик Калверт-Левин, поэтому главный тренер "ирисок" с легким сердцем отпустил своего соотечественника в свой бывший клуб.



Как сообщает Liverpool Echo, у 20-летнего итальянца все еще есть будущее в "Эвертоне". Арендное соглашение не предусматривает опции или обязательства по выкупу.