Моуриньо: "Историческая победа"

Жозе Моуриньо Наставник "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо назвал разгром "Манчестер Юнайтед" со счетом 1:6 "исторической победой".

В воскресенье "Юнайтед" всего лишь в третий раз в своей истории пропустил шесть голов в матче Премьер-Лиги.

По мнению Моуриньо, удаление Антони Мартиаля в первом тайме не сильно повлияло на игру — "Тоттенхэм" был гораздо лучше и в равных составах.

"Манчестер Юнайтед" проигрывает не так много матчей, а с шестью пропущенными мячами — и подавно. Это историческая победа, но прежде всего это три очка, три очень важные очка, потому что мы потеряли пять очков дома".

"Мы хорошо подготовились тактически и психологически. Команда была готова. Настолько готова, что пенальти на первой минуте и пропущенный гол никак не повлияли на нас".

"Некоторые люди могут сказать, что наш соперник долго играл вдесятером, и это правда, но также правда в том, что мы были крайне хороши 11 против 11, мы создавали им огромные проблемы, мы повели 2:1, и они не находили решений, чтобы сдерживать нас", — сообщил Моуриньо Sky Sports.


Метки Манчестер Юнайтед, Моуриньо, Премьер-Лига, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 04.10.2020 22:00

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  1. ataman 04.10.2020 23:25 # ataman
    но все же хедлайнером будет Клопп

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  2. lahmatyj 04.10.2020 23:13 # lahmatyj
    Наставник Виллы: подержи-ка мое пиво.

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  3. fc-oil 04.10.2020 22:44 # fc-oil
    Знатно унизил норвежского физрука. Насчет Ламелы, тут нечему удивляться, он по жизни всегда был симулянтом. Сегодня сделал красиво, а ниггер мартиал просто туповатый.

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  4. h3y 04.10.2020 22:32 # h3y
    Не полная вьюшка...

    «Я не видел эпизода с Ламелой. Но если кто-то и должен плакать насчет ВАР, то это «Тоттенхэм», но совершенно точно не МЮ. Это касается не только этого сезона, но и прошлого».

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  5. noname 04.10.2020 22:28 # noname
    историческая ху#ня (с)

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  6. mansoor 04.10.2020 22:24 # mansoor
    Отомстил Моур, и ещё смеялся над Сулшером

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  7. kukuruzzo 04.10.2020 22:21 # kukuruzzo
    ограничился спринцовкой

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