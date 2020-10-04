Моуриньо: "Историческая победа"
Наставник "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо назвал разгром "Манчестер Юнайтед" со счетом 1:6 "исторической победой".
В воскресенье "Юнайтед" всего лишь в третий раз в своей истории пропустил шесть голов в матче Премьер-Лиги.
По мнению Моуриньо, удаление Антони Мартиаля в первом тайме не сильно повлияло на игру — "Тоттенхэм" был гораздо лучше и в равных составах.
"Манчестер Юнайтед" проигрывает не так много матчей, а с шестью пропущенными мячами — и подавно. Это историческая победа, но прежде всего это три очка, три очень важные очка, потому что мы потеряли пять очков дома".
"Мы хорошо подготовились тактически и психологически. Команда была готова. Настолько готова, что пенальти на первой минуте и пропущенный гол никак не повлияли на нас".
"Некоторые люди могут сказать, что наш соперник долго играл вдесятером, и это правда, но также правда в том, что мы были крайне хороши 11 против 11, мы создавали им огромные проблемы, мы повели 2:1, и они не находили решений, чтобы сдерживать нас", — сообщил Моуриньо Sky Sports.
04.10.2020 22:00
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но все же хедлайнером будет Клопп
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Наставник Виллы: подержи-ка мое пиво.
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Знатно унизил норвежского физрука. Насчет Ламелы, тут нечему удивляться, он по жизни всегда был симулянтом. Сегодня сделал красиво, а ниггер мартиал просто туповатый.
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Не полная вьюшка...
«Я не видел эпизода с Ламелой. Но если кто-то и должен плакать насчет ВАР, то это «Тоттенхэм», но совершенно точно не МЮ. Это касается не только этого сезона, но и прошлого».
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историческая ху#ня (с)
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Отомстил Моур, и ещё смеялся над Сулшером
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ограничился спринцовкой
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