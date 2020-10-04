Моуриньо: "Историческая победа"

Наставник "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо назвал разгром "Манчестер Юнайтед" со счетом 1:6 "исторической победой".

В воскресенье "Юнайтед" всего лишь в третий раз в своей истории пропустил шесть голов в матче Премьер-Лиги.



По мнению Моуриньо, удаление Антони Мартиаля в первом тайме не сильно повлияло на игру — "Тоттенхэм" был гораздо лучше и в равных составах.



"Манчестер Юнайтед" проигрывает не так много матчей, а с шестью пропущенными мячами — и подавно. Это историческая победа, но прежде всего это три очка, три очень важные очка, потому что мы потеряли пять очков дома".



"Мы хорошо подготовились тактически и психологически. Команда была готова. Настолько готова, что пенальти на первой минуте и пропущенный гол никак не повлияли на нас".



"Некоторые люди могут сказать, что наш соперник долго играл вдесятером, и это правда, но также правда в том, что мы были крайне хороши 11 против 11, мы создавали им огромные проблемы, мы повели 2:1, и они не находили решений, чтобы сдерживать нас", — сообщил Моуриньо Sky Sports.