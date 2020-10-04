Артета уверен насчет поздних сделок

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета уверен, что его клуб сделает все возможное, чтобы обзавестись усилением до закрытия трансферного окна.

В остатке окна "Арсенал" отчаянно пытается обзавестись полузащитником. Согласно слухам, "Лион" не будет продавать Уссема Ауара в Северный Лондон, однако к "канонирам" продолжают сватать Жоржиньо из "Челси" и Томаса Партея из "Атлетико".



Выступая перед прессой после победы 2:1 над "Шеффилд Юнайтед", Артета заверил, что боссы клуба его полностью поддерживают в стремлении укрепить состав.



"Уверен, мы четко понимаем, чего хотим. Мы стараемся изо всех сил довести начатое до конца и заключить сделки. Давайте посмотрим, что произойдет. Я не могу говорить о конкретных игроках. В данный момент ничего определенного".



"Я не могу обсуждать игроков, которых мы хотим. Мы понимаем, что на некоторых позициях нам не хватает количества и качества".



"Я очень доволен имеющимися игроками, и улучшать их — это моя работа. Конечно, мы постараемся добавить к ним кого-нибудь, но мы должны быть реалистами. Все зависит от готовности сторон к компромиссам. Кто бы ни запрыгнул к нам в лодку, мы будем рады. Все мы разделяем одинаковые амбиции, и у нас есть четкое видение", — цитирует Артету Sky Sports.