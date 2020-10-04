"Тоттенхэм" в щепки разнес "Юнайтед"

Сон Хен Мин "Тоттенхэм" в щепки разнес игравший две трети матча вдесятером "Манчестер Юнайтед", отпраздновав победу 1:6 на "Олд Траффорд".

Относительно победы 0:3 над "Брайтоном" в Кубке Лиги из стартового состава "красных дьяволов" уцелел лишь Эрик Байи.

Впервые в карьере на матч Премьер-Лиги с первых минут вышел Серхио Регилон. По сравнению с победой 7:2 над "Маккаби" в Лиге Европы свои места в старте "шпор" сохранили только Давинсон Санчес, Пьер-Эмиль Хейбьерг и Харри Кейн.

Хозяева заработали пенальти уже спустя полминуты после начала матча. Санчес нарушил правила на Антони Мартиале, и Бруну Фернандеш в своем стиле исполнил 11-метровый — 1:0.

Ответ "Тоттенхэма" последовал молниеносно. Харри Магуайр неуклюже сыграл головой у своих ворот, в результате чего Эрик Ламела навязал борьбу ему и Люку Шоу, а набежавший Танги Ндомбеле пробил по отскочившему мячу — 1:1.

Прошло еще три минуты, и чудесным образом выздоровевший Сон Хен Мин убежал в прорыв после передачи от Харри Кейна и подсек мяч в дальний угол ворот — 1:2.

Какое-то время "Юнайтед" выглядел растерянным, но затем все же принялся атаковать. А на 20-й минуте Маркус Рэшфорд даже пробил в штангу, впрочем уже был зафиксирован офсайд.

На 25-й минуте прижавшийся к своим воротам "Тоттенхэм" ответил очередным прорывом Сона, но на сей раз южнокорейца подвела техника, и мяч стал добычей Давида Де Хеа.

"Шпоры" со своими резкими выпадами смотрелись гораздо опаснее, а на 28-й минуте случился ключевой момент матча. Мартиаль не сдержался и ответил на провокацию Ламелы, в ответ ударив того рукой по подбородку. Эрик упал, словно получил смертельное ранение, а рефери принял решение показать Антони красную карточку.

Гости почти сразу реализовали численное преимущество. Пас Байи из своей штрафной был перехвачен Кейном, и сам же Харри завершил атаку, пробив в касание после прострела Сона — 1:3.

На 37-й минуте "Тоттенхэму" удался еще один гол. Серж Орье с правого края направил мяч между ног Магуайру к ближней штанге, где Сон пробил между ног Де Хеа — 1:4.

Дотерпев до перерыва, Оле Гуннар Сульшер выпустил Фреда и Скотта Мактоминея. Игру покинули Неманья Матич и Бруну Фернандеш.

Однако чуда не произошло. Гости по-прежнему переигрывали соперника, и на 51-й минуте ворвавшийся в штрафную по правому краю Орье получил своевременную передачу от Хейбьерга и пробил низом в дальний угол ворот — 1:5.

Пять голов заметно насытили "шпор", которые остепенились и уверенно контролировали игру, но атаковали уже без прежнего рвения.

Однако унижение "Юнайтед" еще не закончилось. На 78-й минуте Бен Дэвис усадил на пятую точку сперва Аарона Ван Биссаку, а затем и Поля Погба, причем последний по инерции снес вышедшего на замену игрока. Кейн четко реализовал назначенный пенальти — 1:6.

"Тоттенхэм" сыграл таким образом, что, кажется, и без спорной красной карточки растоптал бы "Юнайтед". Игра "дьяволов" на старте нового сезона по-прежнему удручает, и одними трансферами это не решить.

"Манчестер Юнайтед" — "Тоттенхэм". Отчет о матче


Метки Манчестер Юнайтед, обзор матча, Премьер-Лига, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 04.10.2020 20:25

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Последние комментарии:




  1. lahmatyj 04.10.2020 21:55 # lahmatyj
    Ух ебать Уолли.

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  2. palach221078 04.10.2020 21:55 # palach221078
    Вот это ебалочка для клёпы)

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  3. lexa-arsenal 04.10.2020 21:55 # lexa-arsenal
    Ахххахх, жопа 45 мультов, ахххаххх

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  4. liverfun 04.10.2020 21:55 # liverfun
    пздц все вареные, особенно опорка

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  5. liverpo0ol 04.10.2020 21:54 # liverpo0ol
    Если бы не полено баркли то 100% реализиация моментов))

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  6. bluehonorcfc9 04.10.2020 21:54 # bluehonorcfc9
    Надо признать что самые стойкие фанаты в Эйпиэлке это пенсы и скузи . Даже в дерьмо сезонах кишат на фапле. Сравнить со скумами или педиками асналскими исчезли как вид испарились слабаки.

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  7. grummer 04.10.2020 21:54 # grummer
    мартинез 100% игр против ливера выиграл

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  8. skychnie-oboi 04.10.2020 21:54 # skychnie-oboi
    Просто рандом.Так не бывает.

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  9. mr-lamps 04.10.2020 21:53 # mr-lamps
    барклей хет-трииик

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  10. jirrort 04.10.2020 21:53 # jirrort
    Обоссанооооо

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  11. mancityman 04.10.2020 21:52 # mancityman
    На то как имеют портовых хуесосов можно смотреть вечно)))

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  12. kukuruzzo 04.10.2020 21:52 # kukuruzzo
    ебать у них залетает)))

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  13. electric 04.10.2020 21:52 # electric
    Как же везёт вилле. Эхехехе

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  14. lahmatyj 04.10.2020 21:52 # lahmatyj
    Норм рикошет.

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  15. gerrard08 04.10.2020 21:52 # gerrard08
    Гомез долбак второй раз офсайдную ловушку херит.

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  16. liverpo0ol 04.10.2020 21:52 # liverpo0ol
    снова я6ут колбасу ххахахаха

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  17. palach221078 04.10.2020 21:52 # palach221078
    Гол престижа колбасяо забили. Ещё один матч 6-1

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  18. kos9k 04.10.2020 21:51 # kos9k
    ехехехехе

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  19. ba-29 04.10.2020 21:51 # ba-29
    Эеххехеххехехеххе. Где Фирмина пропал, который топ форвард, но не страйкер ))))))

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  20. lahmatyj 04.10.2020 21:51 # lahmatyj
    Интересный тур.

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