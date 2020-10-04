"Тоттенхэм" в щепки разнес "Юнайтед"
"Тоттенхэм" в щепки разнес игравший две трети матча вдесятером "Манчестер Юнайтед", отпраздновав победу 1:6 на "Олд Траффорд".
Относительно победы 0:3 над "Брайтоном" в Кубке Лиги из стартового состава "красных дьяволов" уцелел лишь Эрик Байи.
Впервые в карьере на матч Премьер-Лиги с первых минут вышел Серхио Регилон. По сравнению с победой 7:2 над "Маккаби" в Лиге Европы свои места в старте "шпор" сохранили только Давинсон Санчес, Пьер-Эмиль Хейбьерг и Харри Кейн.
Хозяева заработали пенальти уже спустя полминуты после начала матча. Санчес нарушил правила на Антони Мартиале, и Бруну Фернандеш в своем стиле исполнил 11-метровый — 1:0.
Ответ "Тоттенхэма" последовал молниеносно. Харри Магуайр неуклюже сыграл головой у своих ворот, в результате чего Эрик Ламела навязал борьбу ему и Люку Шоу, а набежавший Танги Ндомбеле пробил по отскочившему мячу — 1:1.
Прошло еще три минуты, и чудесным образом выздоровевший Сон Хен Мин убежал в прорыв после передачи от Харри Кейна и подсек мяч в дальний угол ворот — 1:2.
Какое-то время "Юнайтед" выглядел растерянным, но затем все же принялся атаковать. А на 20-й минуте Маркус Рэшфорд даже пробил в штангу, впрочем уже был зафиксирован офсайд.
На 25-й минуте прижавшийся к своим воротам "Тоттенхэм" ответил очередным прорывом Сона, но на сей раз южнокорейца подвела техника, и мяч стал добычей Давида Де Хеа.
"Шпоры" со своими резкими выпадами смотрелись гораздо опаснее, а на 28-й минуте случился ключевой момент матча. Мартиаль не сдержался и ответил на провокацию Ламелы, в ответ ударив того рукой по подбородку. Эрик упал, словно получил смертельное ранение, а рефери принял решение показать Антони красную карточку.
Гости почти сразу реализовали численное преимущество. Пас Байи из своей штрафной был перехвачен Кейном, и сам же Харри завершил атаку, пробив в касание после прострела Сона — 1:3.
На 37-й минуте "Тоттенхэму" удался еще один гол. Серж Орье с правого края направил мяч между ног Магуайру к ближней штанге, где Сон пробил между ног Де Хеа — 1:4.
Дотерпев до перерыва, Оле Гуннар Сульшер выпустил Фреда и Скотта Мактоминея. Игру покинули Неманья Матич и Бруну Фернандеш.
Однако чуда не произошло. Гости по-прежнему переигрывали соперника, и на 51-й минуте ворвавшийся в штрафную по правому краю Орье получил своевременную передачу от Хейбьерга и пробил низом в дальний угол ворот — 1:5.
Пять голов заметно насытили "шпор", которые остепенились и уверенно контролировали игру, но атаковали уже без прежнего рвения.
Однако унижение "Юнайтед" еще не закончилось. На 78-й минуте Бен Дэвис усадил на пятую точку сперва Аарона Ван Биссаку, а затем и Поля Погба, причем последний по инерции снес вышедшего на замену игрока. Кейн четко реализовал назначенный пенальти — 1:6.
"Тоттенхэм" сыграл таким образом, что, кажется, и без спорной красной карточки растоптал бы "Юнайтед". Игра "дьяволов" на старте нового сезона по-прежнему удручает, и одними трансферами это не решить.
"Манчестер Юнайтед" — "Тоттенхэм". Отчет о матче
04.10.2020 20:25
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Ух ебать Уолли.
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Вот это ебалочка для клёпы)
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Ахххахх, жопа 45 мультов, ахххаххх
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пздц все вареные, особенно опорка
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Если бы не полено баркли то 100% реализиация моментов))
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Надо признать что самые стойкие фанаты в Эйпиэлке это пенсы и скузи . Даже в дерьмо сезонах кишат на фапле. Сравнить со скумами или педиками асналскими исчезли как вид испарились слабаки.
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мартинез 100% игр против ливера выиграл
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Просто рандом.Так не бывает.
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барклей хет-трииик
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Обоссанооооо
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На то как имеют портовых хуесосов можно смотреть вечно)))
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ебать у них залетает)))
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Как же везёт вилле. Эхехехе
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Норм рикошет.
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Гомез долбак второй раз офсайдную ловушку херит.
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снова я6ут колбасу ххахахаха
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Гол престижа колбасяо забили. Ещё один матч 6-1
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ехехехехе
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Эеххехеххехехеххе. Где Фирмина пропал, который топ форвард, но не страйкер ))))))
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Интересный тур.
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