"Саутгемптон" купил Ибраиму Диалло
"Саутгемптон" объявил о приобретении полузащитника Ибраимы Диалло из "Бреста".
Пройдя медицинское обследование, Диалло заключил четырехлетний контракт и стал третьим новичком "святых" в это трансферное окно после Кайла Уолкер-Питерса и Мохаммеда Салису.
21-летний француз, чей трансфер оценивается в 12 миллионов фунтов, становится прямой заменой Пьер-Эмилю Хейбьергу, который ранее в это окно был продан в "Тоттенхэм".
Диалло является продуктом академии "Монако", а за "Брест" выступал с 2018 года. В прошлом сезоне Ибраима сыграл 27 матчей за новичка Лиги 1.
04.10.2020 20:00
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сначала подумал про белорусский Брест))
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Эт чо за еблорус еще
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