"Саутгемптон" купил Ибраиму Диалло

"Саутгемптон" объявил о приобретении полузащитника Ибраимы Диалло из "Бреста".

Пройдя медицинское обследование, Диалло заключил четырехлетний контракт и стал третьим новичком "святых" в это трансферное окно после Кайла Уолкер-Питерса и Мохаммеда Салису.



21-летний француз, чей трансфер оценивается в 12 миллионов фунтов, становится прямой заменой Пьер-Эмилю Хейбьергу, который ранее в это окно был продан в "Тоттенхэм".



Диалло является продуктом академии "Монако", а за "Брест" выступал с 2018 года. В прошлом сезоне Ибраима сыграл 27 матчей за новичка Лиги 1.