"Саутгемптон" купил Ибраиму Диалло

Ибраима Диалло "Саутгемптон" объявил о приобретении полузащитника Ибраимы Диалло из "Бреста".

Пройдя медицинское обследование, Диалло заключил четырехлетний контракт и стал третьим новичком "святых" в это трансферное окно после Кайла Уолкер-Питерса и Мохаммеда Салису.

21-летний француз, чей трансфер оценивается в 12 миллионов фунтов, становится прямой заменой Пьер-Эмилю Хейбьергу, который ранее в это окно был продан в "Тоттенхэм".

Диалло является продуктом академии "Монако", а за "Брест" выступал с 2018 года. В прошлом сезоне Ибраима сыграл 27 матчей за новичка Лиги 1.


Метки Брест, Диалло, Саутгемптон, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 04.10.2020 20:00

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  1. wolfsmensch 04.10.2020 20:41 # wolfsmensch
    сначала подумал про белорусский Брест))

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  2. hammersmith 04.10.2020 20:37 # hammersmith
    Эт чо за еблорус еще

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