"Юнайтед" согласовал покупку Теллеса
"Манчестер Юнайтед" все-таки согласовал приобретение защитника "Порту" Алекса Теллеса.
Ранее в воскресенье стало известно, что "Порту" отклонил предложение "красных дьяволов" по Теллесу в 15.4 млн. фунтов, оценив Алекса в 22 млн. фунтов.
Однако сейчас BBC стало известно, что два клуба совершили прорыв в переговорах. Теллес, чей контракт истекает в следующем году, настоял, что хочет уйти и непременно в "Юнайтед".
Теперь 27-летний бразилец немедленно отправляется на медобследование и подписание контракта с "дьяволами", а компенсация "Порту" составит 18 млн. фунтов, добавляет Daily Mail.
04.10.2020 19:00
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Вудворд 5 мин назад позвонил и договорился походу :))
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Центральный защитник ау где ты, там Манчестер сигип жатр раком
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