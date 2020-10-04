"Юнайтед" согласовал покупку Теллеса

"Манчестер Юнайтед" все-таки согласовал приобретение защитника "Порту" Алекса Теллеса.

Ранее в воскресенье стало известно, что "Порту" отклонил предложение "красных дьяволов" по Теллесу в 15.4 млн. фунтов, оценив Алекса в 22 млн. фунтов.



Однако сейчас BBC стало известно, что два клуба совершили прорыв в переговорах. Теллес, чей контракт истекает в следующем году, настоял, что хочет уйти и непременно в "Юнайтед".



Теперь 27-летний бразилец немедленно отправляется на медобследование и подписание контракта с "дьяволами", а компенсация "Порту" составит 18 млн. фунтов, добавляет Daily Mail.