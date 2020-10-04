"Юнайтед" согласовал покупку Теллеса

Алекс Теллес "Манчестер Юнайтед" все-таки согласовал приобретение защитника "Порту" Алекса Теллеса.

Ранее в воскресенье стало известно, что "Порту" отклонил предложение "красных дьяволов" по Теллесу в 15.4 млн. фунтов, оценив Алекса в 22 млн. фунтов.

Однако сейчас BBC стало известно, что два клуба совершили прорыв в переговорах. Теллес, чей контракт истекает в следующем году, настоял, что хочет уйти и непременно в "Юнайтед".

Теперь 27-летний бразилец немедленно отправляется на медобследование и подписание контракта с "дьяволами", а компенсация "Порту" составит 18 млн. фунтов, добавляет Daily Mail.


Метки Манчестер Юнайтед, Порту, Теллес

Автор mihajlo   

Дата 04.10.2020 19:00

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  1. chelsiukpro 04.10.2020 19:31 # chelsiukpro
    Вудворд 5 мин назад позвонил и договорился походу :))

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  2. xah 04.10.2020 19:13 # xah
    Центральный защитник ау где ты, там Манчестер сигип жатр раком

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