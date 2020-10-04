"Арсенал" обыграл "Шеффилд Юнайтед"
"Арсенал" одержал свою третью победу в новом сезоне Премьер-Лиги, благодаря голам Букайо Сака и Николя Пепе одолев дома "Шеффилд Юнайтед" со счетом 2:1.
В стартовый состав "канониров" ожидаемо вернулись основные игроки, отдохнувшие во время матча Кубка Лиги против "Ливерпуля" посреди недели, включая Давида Луиса, Виллиана и Пьер-Эмерика Обамеянга.
В старт "клинков" после дисквалификации вернулся Джон Иган, заменив Итана Ампаду.
Уже в самом начале матча Луис едва не схлопотал красную карточку, потеряв мяч и схватив устремившегося к воротам Оливера Берка за футболку. Однако рефери решил не вмешиваться.
Отделавшись испугом, "Арсенал" забрал себе мяч. Лондонцы владели подавляющим территориальным преимуществом, но в позиционных атаках выглядели беззубо.
Впервые "канониры" потревожили Аарона Рамсдейла только на 37-й минуте, однако голкипер хозяев отразил дальний удар Обамеянга. До перерыва Пьер-Эмерик пробил еще раз, но не слишком опасно.
Во втором тайме игра не изменилась, однако на 61-й минуте оборона "Шеффилд Юнайтед" дала сбой. Эктор Беллерин получил мяч на правом краю штрафной, откуда сделал заброс к дальней штанге, где остался забытый защитниками Букайо Сака — 1:0.
За первым голом сразу пришел и второй. Беллерин снабдил мячом Николя Пепе, который ворвался в штрафную по правому краю и пробил низом с касанием дальней штанги — 2:0.
Поведя с комфортным счетом, "Арсенал" полностью лишил своего соперника мяча. Лишь за семь минут до конца Дэвид Макголдрик крученым ударом с дистанции подсластил пилюлю для гостей — 2:1.
"Арсенал" реабилитировался за поражение от "Ливерпуля" в минувший понедельник и одержал свою третью победу из четырех возможных. "Шеффилд Юнайтед" остается без очков, но хотя бы забил первый гол в сезоне.
"Арсенал" — "Шеффилд Юнайтед". Отчет о матче
04.10.2020 17:55
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Первый трансфер есть)))
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Топим за двузначный счёт, иначе не уволят
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3 еще в дырхею поместится
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Дырявят дегея, а камшот в смеагола.
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хахахахаха
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Сосааааать
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Конченые
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бля, даже орье забил
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дегея и кепа позорят испанскую школу вратарей и Великого Каса
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Тем временем на каррикру 99% даунов поливают помоями кого бы вы думали? Исключительно Вудворда! Мол он такой мудак что не купил еще игроков. Видимо одного Ван Де Бека, который уже начал ныть почему сидит на банке, мало, надо еще.
То что Горлума тренерски разваливают в хвост и гриву, у команды нет ни игры, ни стремления, ни желания, вообще никто не замечает. Лолище.
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Как же красиво ссым на Ман Ю по всем фронтам, 4 голешника, плюс один унизительный в лузу Магваера и Де Хеа, Ламела просто обоссал их за все липовые пенки! Кэмон КРАСИВО!
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Если нет позиционки поставленной, то виноват в первую очередь тренерский штаб, из матча в матч подобный цирк в обороне. К сожалению ещё один сезон "перестройки", затем очередное увольнение и колесо Сансары, с уходом Ферги ушли и грамотные руководители, тот же Гилл, рыба гниёт с головы.
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скам купили телеса и кавани, ща еще накупят игроков и поборятся за топ-10
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Норм маур е6ет немощей
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бля, шо за телку ща показывали? нахуя она так клешнями хуярит во все стороны?
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Армяне на страпоне.
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Я реально переживаю, что мю уврлит срцльшера, нащначит поча и купит игроков на 200 млн завтра
Но имхо завтра итак будет 2 трансфера от мю.
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кто-то спорит еще про кк, когда тут просто железо, эпизод 1 в 1 как с удалением гиббса из вба в матче с эвертоном, тоже провокация от латиноса-хамеса и тычок рукой в лицо.
сектанты, конечно, найдут виновных в виде судьи и ламелы, но по факту петушки лучше готовы и не пали духам после пенки на первых секундах, а показали характер. до удаления гости ебали хозяев, так и продолжили после, счет абсолютно закономерен, возможно мог быть и крупнее.
а ламела чисто в стиле игроков маню периода фергюсона поступил, старый наверняка былое вспомнил, увидев этот эпизод
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Бляяя, судья испортил всю игру. Красную не надо было давать. А жёлтую обоим. Ламела пидор, сам начал и потом как баба плачет, спровоцировал все!
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Магвазер такой лалка. Хуже только вандик
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