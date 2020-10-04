"Арсенал" обыграл "Шеффилд Юнайтед"

"Арсенал" одержал свою третью победу в новом сезоне Премьер-Лиги, благодаря голам Букайо Сака и Николя Пепе одолев дома "Шеффилд Юнайтед" со счетом 2:1.

В стартовый состав "канониров" ожидаемо вернулись основные игроки, отдохнувшие во время матча Кубка Лиги против "Ливерпуля" посреди недели, включая Давида Луиса, Виллиана и Пьер-Эмерика Обамеянга.



В старт "клинков" после дисквалификации вернулся Джон Иган, заменив Итана Ампаду.



Уже в самом начале матча Луис едва не схлопотал красную карточку, потеряв мяч и схватив устремившегося к воротам Оливера Берка за футболку. Однако рефери решил не вмешиваться.



Отделавшись испугом, "Арсенал" забрал себе мяч. Лондонцы владели подавляющим территориальным преимуществом, но в позиционных атаках выглядели беззубо.



Впервые "канониры" потревожили Аарона Рамсдейла только на 37-й минуте, однако голкипер хозяев отразил дальний удар Обамеянга. До перерыва Пьер-Эмерик пробил еще раз, но не слишком опасно.



Во втором тайме игра не изменилась, однако на 61-й минуте оборона "Шеффилд Юнайтед" дала сбой. Эктор Беллерин получил мяч на правом краю штрафной, откуда сделал заброс к дальней штанге, где остался забытый защитниками Букайо Сака — 1:0.



За первым голом сразу пришел и второй. Беллерин снабдил мячом Николя Пепе, который ворвался в штрафную по правому краю и пробил низом с касанием дальней штанги — 2:0.



Поведя с комфортным счетом, "Арсенал" полностью лишил своего соперника мяча. Лишь за семь минут до конца Дэвид Макголдрик крученым ударом с дистанции подсластил пилюлю для гостей — 2:1.



"Арсенал" реабилитировался за поражение от "Ливерпуля" в минувший понедельник и одержал свою третью победу из четырех возможных. "Шеффилд Юнайтед" остается без очков, но хотя бы забил первый гол в сезоне.



"Арсенал" — "Шеффилд Юнайтед". Отчет о матче