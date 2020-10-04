"Милан" арендовал Далота

Защитник "Манчестер Юнайтед" Диогу Далот присоединился к "Милану" на правах аренды.

После появления на "Олд Траффорд" Аарона Ван-Биссаки в июне 2019 Далоту стало крайне сложно получать игровые минуты в команде Оле Гуннара Сульшера.



Поэтому сезон 2020/21 Диогу проведет в "Милане", который полностью взял на себя зарплату 21-летнего португальца. Sky Sports отмечает, что сделка не предусматривает опции или обязательства по выкупу игрока.



Добавим, за два года в "Юнайтед" Далот сыграл 35 матчей, последний раз надевая футболку "красных дьяволов" против "Брайтона" в Кубке Лиги в минувшую среду.