"Милан" арендовал Далота

Диогу Далот Защитник "Манчестер Юнайтед" Диогу Далот присоединился к "Милану" на правах аренды.

После появления на "Олд Траффорд" Аарона Ван-Биссаки в июне 2019 Далоту стало крайне сложно получать игровые минуты в команде Оле Гуннара Сульшера.

Поэтому сезон 2020/21 Диогу проведет в "Милане", который полностью взял на себя зарплату 21-летнего португальца. Sky Sports отмечает, что сделка не предусматривает опции или обязательства по выкупу игрока.

Добавим, за два года в "Юнайтед" Далот сыграл 35 матчей, последний раз надевая футболку "красных дьяволов" против "Брайтона" в Кубке Лиги в минувшую среду.


Метки аренда, Далот, Манчестер Юнайтед, Милан, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 04.10.2020 17:25

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Последние комментарии:




  1. yamateh 04.10.2020 17:56 # yamateh
    как же сднился милан всякие сусо бакаеки играют

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  2. mancunia-planet 04.10.2020 17:48 # mancunia-planet
    Удачи

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