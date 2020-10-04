Предложение МЮ в 15.4 млн. фунтов по Теллесу отклонено

"Порту" отклонил предложение "Манчестер Юнайтед" в 15.4 млн. фунтов о покупке левого защитника Алекса Теллеса.

Близость трансферного дедлайна заставила "Юнайтед" улучшить свое первоначальное предложение по Теллесу — с 12 до 15.4 млн. фунтов, но ответ "Порту" остался прежним.



В данный момент у Теллеса идет последний год по контракту, однако "Порту" продолжает требовать за своего игрока 22 млн. фунтов, утверждает Sky Sports.



Время покажет, вернется ли "Юнайтед" за 27-летним бразильцем до закрытия окна. Главный тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер хотел бы добавить еще одного левого защитника своей команде для конкуренции с Люком Шоу и Брандоном Уильямсом.