"Вест Хэм" прервал победную серию "Лестера"
Стоило Дэвиду Мойесу начать работать из дома по причине заболевания коронавирусом, как его "Вест Хэм" принялся побеждать, вслед за "Вулверхэмптоном" сокрушив и "Лестер" — 0:3.
Игра не заладилась для "лис" с самого начала. Уже на 14-й минуте Аарон Крессуэлл навесил на дальний край вратарской, а Мичейл Антонио без помех пробил головой с отскоком от газона — 0:1.
Спустя 20 минут случился и второй гол. Крессуэлл вынес мяч куда подальше, а получился шикарный пас на Пабло Форнальса, который реализовал выход один на один с голкипером — 0:2.
За семь минут до конца Джаррод Боуэн сделал перевес "Вест Хэма" крупным, выскочив один на один после передачи за спину защитникам — 0:3.
Игра у хозяев откровенно не шла, и за весь матч они даже ни разу не попали в створ ворот Лукаша Фабиански. Уже в компенсированное время Харви Барнс, дважды сыграв в стенку, вроде бы отквитал один гол, но взятие ворот не было засчитано — офсайд.
Таким образом, "Лестер" впервые потерял очки в этом сезоне и не смог присоединиться к "Эвертону" во главе таблицы. А "Вест Хэм" впечатляет.
"Лестер" — "Вест Хэм". Отчет о матче
04.10.2020 16:00
Просмотров: 2126
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Этого куесоса надо материть. Где наш майхуйдухский болельщик?
(ответить)
Пепе злой
(ответить)
о, 80 лямов 2-0
(ответить)
Cака>Пепе
(ответить)
Арсенал еще один
(ответить)
Интер выиграй
(ответить)
ну разыграли хорошо
знал, что Сака зарешает, но думал голевой
(ответить)
Весь перерыв алтета будет молиться на какую нибудь шару абезьянга.
(ответить)
играйте футбик пацаны
(ответить)
Лучше бы Салиьа дал шанс чмо гелевое
(ответить)
Лестер -мшити 5 2
Лестер вестхем 0 3 -> вестхем мшити 8 2
Логика пенсов
(ответить)
Пацаны где можно посмотреть матч, ЛФК-АВ в Москве?
(ответить)
у шеффилда гетры телесного цвета, будто борат в трусах
(ответить)
Шефилд должен вылететь. Нету состава.
(ответить)
что стало с Арсеналом, за который я начинал болеть...
давид луиз это основной игрок
пережиток Венгера, который брался тупо на скамейку - Эльнени, тоже основной игрок
господи спаси
(ответить)
Топовый футбич смотрим.
Поеду пожалуй позанимаюсь к матчу шпор и мю
.
(ответить)
Не, ну Мартинез, ну красавец! Почувствовал смену лидерства в зачете Лондона!
(ответить)
2 бразила в цз, ехехе
(ответить)
Луизу кк не дали. В эпоху вар. Лол
(ответить)
Мика Ричардс лучшее приобретение ская за последние пару лет
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий