"Вест Хэм" прервал победную серию "Лестера"

Стоило Дэвиду Мойесу начать работать из дома по причине заболевания коронавирусом, как его "Вест Хэм" принялся побеждать, вслед за "Вулверхэмптоном" сокрушив и "Лестер" — 0:3.

Игра не заладилась для "лис" с самого начала. Уже на 14-й минуте Аарон Крессуэлл навесил на дальний край вратарской, а Мичейл Антонио без помех пробил головой с отскоком от газона — 0:1.



Спустя 20 минут случился и второй гол. Крессуэлл вынес мяч куда подальше, а получился шикарный пас на Пабло Форнальса, который реализовал выход один на один с голкипером — 0:2.



За семь минут до конца Джаррод Боуэн сделал перевес "Вест Хэма" крупным, выскочив один на один после передачи за спину защитникам — 0:3.



Игра у хозяев откровенно не шла, и за весь матч они даже ни разу не попали в створ ворот Лукаша Фабиански. Уже в компенсированное время Харви Барнс, дважды сыграв в стенку, вроде бы отквитал один гол, но взятие ворот не было засчитано — офсайд.



Таким образом, "Лестер" впервые потерял очки в этом сезоне и не смог присоединиться к "Эвертону" во главе таблицы. А "Вест Хэм" впечатляет.



"Лестер" — "Вест Хэм". Отчет о матче