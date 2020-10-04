"Вест Хэм" прервал победную серию "Лестера"

Джаррод Боуэн Стоило Дэвиду Мойесу начать работать из дома по причине заболевания коронавирусом, как его "Вест Хэм" принялся побеждать, вслед за "Вулверхэмптоном" сокрушив и "Лестер" — 0:3.

Игра не заладилась для "лис" с самого начала. Уже на 14-й минуте Аарон Крессуэлл навесил на дальний край вратарской, а Мичейл Антонио без помех пробил головой с отскоком от газона — 0:1.

Спустя 20 минут случился и второй гол. Крессуэлл вынес мяч куда подальше, а получился шикарный пас на Пабло Форнальса, который реализовал выход один на один с голкипером — 0:2.

За семь минут до конца Джаррод Боуэн сделал перевес "Вест Хэма" крупным, выскочив один на один после передачи за спину защитникам — 0:3.

Игра у хозяев откровенно не шла, и за весь матч они даже ни разу не попали в створ ворот Лукаша Фабиански. Уже в компенсированное время Харви Барнс, дважды сыграв в стенку, вроде бы отквитал один гол, но взятие ворот не было засчитано — офсайд.

Таким образом, "Лестер" впервые потерял очки в этом сезоне и не смог присоединиться к "Эвертону" во главе таблицы. А "Вест Хэм" впечатляет.

"Лестер" — "Вест Хэм". Отчет о матче


Метки Вест Хэм, Лестер, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 04.10.2020 16:00

Количество просмотров Просмотров: 2126

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Последние комментарии:




  1. kukuruzzo 04.10.2020 17:22 # kukuruzzo
    Этого куесоса надо материть. Где наш майхуйдухский болельщик?

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  2. invincible141ars 04.10.2020 17:21 # invincible141ars
    Пепе злой

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  3. wengerrrro 04.10.2020 17:21 # wengerrrro
    о, 80 лямов 2-0

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  4. kukuruzzo 04.10.2020 17:20 # kukuruzzo
    Cака>Пепе

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  5. kingoflondon 04.10.2020 17:19 # kingoflondon
    Арсенал еще один

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  6. kingoflondon 04.10.2020 17:19 # kingoflondon
    Интер выиграй

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  7. wengerrrro 04.10.2020 17:18 # wengerrrro
    ну разыграли хорошо
    знал, что Сака зарешает, но думал голевой

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  8. mata05 04.10.2020 16:56 # mata05
    Весь перерыв алтета будет молиться на какую нибудь шару абезьянга.

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  9. yamateh 04.10.2020 16:51 # yamateh
    играйте футбик пацаны

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  10. kanoniru-poker 04.10.2020 16:51 # kanoniru-poker
    Лучше бы Салиьа дал шанс чмо гелевое

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  11. chr1s8rown 04.10.2020 16:46 # chr1s8rown
    Лестер -мшити 5 2
    Лестер вестхем 0 3 -> вестхем мшити 8 2
    Логика пенсов

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  12. lovrentiy 04.10.2020 16:39 # lovrentiy
    Пацаны где можно посмотреть матч, ЛФК-АВ в Москве?

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  13. wengerrrro 04.10.2020 16:39 # wengerrrro
    у шеффилда гетры телесного цвета, будто борат в трусах

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  14. thegodfather 04.10.2020 16:34 # thegodfather
    Шефилд должен вылететь. Нету состава.

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  15. wengerrrro 04.10.2020 16:25 # wengerrrro
    что стало с Арсеналом, за который я начинал болеть...
    давид луиз это основной игрок
    пережиток Венгера, который брался тупо на скамейку - Эльнени, тоже основной игрок
    господи спаси

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  16. thegodfather 04.10.2020 16:24 # thegodfather
    Топовый футбич смотрим.

    Поеду пожалуй позанимаюсь к матчу шпор и мю
    .

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  17. vyrentz 04.10.2020 16:21 # vyrentz
    Не, ну Мартинез, ну красавец! Почувствовал смену лидерства в зачете Лондона!

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  18. thegodfather 04.10.2020 16:15 # thegodfather
    2 бразила в цз, ехехе

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  19. thegodfather 04.10.2020 16:14 # thegodfather
    Луизу кк не дали. В эпоху вар. Лол

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  20. melwood-lfc 04.10.2020 16:10 # melwood-lfc
    Мика Ричардс лучшее приобретение ская за последние пару лет

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