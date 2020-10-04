Моуриньо: "Юнайтед" на пути к трофеям"

Оле Гуннар Сульшер и Жозе Моуриньо Наставник "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо отметил прогресс "Манчестер Юнайтед" и заявил, что возвращение его бывшего клуба к завоеванию трофеев — это лишь вопрос времени.

Последним трофеем "Юнайтед" до сих пор остается кубок Лиги Европы, выигранный в 2017 году при Моуриньо.

Однако Жозе уверен, что при Оле Гуннаре Сульшере "красные дьяволы" движутся в правильном направлении.

"Эта команда прибавляет год за годом. Молодые игроки теперь стали старше, стали опытнее. Игроки, которых он купили, — это игроки с большим мастерством".

"Многие из моих игроков, важных для меня игроков в "Юнайтед", больше не являются важными".

"Они изменили свою команду. Некоторые из работавших со мной игроков больше не выходят на поле или сидят на лавке, и это говорит об огромной эволюции команды".

"Они обладают амбициями и ответственностью насчет завоевания трофеев, чего они не делают уже довольно давно. Последним остается Лига Европы, так что у них есть мотивация, есть потенциал, и у них очень хорошая команда".

"Думаю, рано или поздно они будут выигрывать трофеи. Это направление, в котором они движутся".

"Молодые парни становятся старше и опытнее. Молодой Рэшфорд все еще молод, но уже не ребенок. Он зрелый игрок, и это просто пример".

"Взрослые парни вроде Матича по-прежнему полезны для команды, для баланса команды, для эмоционального баланса команды, поэтому я думаю, их клуб эволюционирует".

"Конечно, в Премьер-Лиге нет ничего легкого ни для кого, но они хотят титул, и они исторически обязаны завоевать его", — цитирует Моуриньо Sky Sports.


Метки Манчестер Юнайтед, Моуриньо, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 04.10.2020 15:00

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Последние комментарии:




  1. liver-winner 04.10.2020 16:37 # liver-winner
    Или это перевод такой с вырванными текстами или он реально издевается над бывшим клубом

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  2. kojanavochkoimel 04.10.2020 16:19 # kojanavochkoimel
    Он говорит о трофеи чемпионшипа.

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  3. gerrard08 04.10.2020 16:00 # gerrard08
    Просто еще нужно 3-4 топовых покупки.

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  4. dexter 04.10.2020 15:36 # dexter
    Найс тралит опущенных.

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  5. kukuruzzo 04.10.2020 15:21 # kukuruzzo
    картина "моя прелесть"

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  6. ensiferum 04.10.2020 15:07 # ensiferum
    Сколько еще идти?

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