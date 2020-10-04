Моуриньо: "Юнайтед" на пути к трофеям"
Наставник "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо отметил прогресс "Манчестер Юнайтед" и заявил, что возвращение его бывшего клуба к завоеванию трофеев — это лишь вопрос времени.
Последним трофеем "Юнайтед" до сих пор остается кубок Лиги Европы, выигранный в 2017 году при Моуриньо.
Однако Жозе уверен, что при Оле Гуннаре Сульшере "красные дьяволы" движутся в правильном направлении.
"Эта команда прибавляет год за годом. Молодые игроки теперь стали старше, стали опытнее. Игроки, которых он купили, — это игроки с большим мастерством".
"Многие из моих игроков, важных для меня игроков в "Юнайтед", больше не являются важными".
"Они изменили свою команду. Некоторые из работавших со мной игроков больше не выходят на поле или сидят на лавке, и это говорит об огромной эволюции команды".
"Они обладают амбициями и ответственностью насчет завоевания трофеев, чего они не делают уже довольно давно. Последним остается Лига Европы, так что у них есть мотивация, есть потенциал, и у них очень хорошая команда".
"Думаю, рано или поздно они будут выигрывать трофеи. Это направление, в котором они движутся".
"Молодые парни становятся старше и опытнее. Молодой Рэшфорд все еще молод, но уже не ребенок. Он зрелый игрок, и это просто пример".
"Взрослые парни вроде Матича по-прежнему полезны для команды, для баланса команды, для эмоционального баланса команды, поэтому я думаю, их клуб эволюционирует".
"Конечно, в Премьер-Лиге нет ничего легкого ни для кого, но они хотят титул, и они исторически обязаны завоевать его", — цитирует Моуриньо Sky Sports.
04.10.2020 15:00
Просмотров: 1248
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Или это перевод такой с вырванными текстами или он реально издевается над бывшим клубом
(ответить)
Он говорит о трофеи чемпионшипа.
(ответить)
Просто еще нужно 3-4 топовых покупки.
(ответить)
Найс тралит опущенных.
(ответить)
картина "моя прелесть"
(ответить)
Сколько еще идти?
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий