Моуриньо: "Юнайтед" на пути к трофеям"

Наставник "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо отметил прогресс "Манчестер Юнайтед" и заявил, что возвращение его бывшего клуба к завоеванию трофеев — это лишь вопрос времени.

Последним трофеем "Юнайтед" до сих пор остается кубок Лиги Европы, выигранный в 2017 году при Моуриньо.



Однако Жозе уверен, что при Оле Гуннаре Сульшере "красные дьяволы" движутся в правильном направлении.



"Эта команда прибавляет год за годом. Молодые игроки теперь стали старше, стали опытнее. Игроки, которых он купили, — это игроки с большим мастерством".



"Многие из моих игроков, важных для меня игроков в "Юнайтед", больше не являются важными".



"Они изменили свою команду. Некоторые из работавших со мной игроков больше не выходят на поле или сидят на лавке, и это говорит об огромной эволюции команды".



"Они обладают амбициями и ответственностью насчет завоевания трофеев, чего они не делают уже довольно давно. Последним остается Лига Европы, так что у них есть мотивация, есть потенциал, и у них очень хорошая команда".



"Думаю, рано или поздно они будут выигрывать трофеи. Это направление, в котором они движутся".



"Молодые парни становятся старше и опытнее. Молодой Рэшфорд все еще молод, но уже не ребенок. Он зрелый игрок, и это просто пример".



"Взрослые парни вроде Матича по-прежнему полезны для команды, для баланса команды, для эмоционального баланса команды, поэтому я думаю, их клуб эволюционирует".



"Конечно, в Премьер-Лиге нет ничего легкого ни для кого, но они хотят титул, и они исторически обязаны завоевать его", — цитирует Моуриньо Sky Sports.