Фойт заключил новый контракт с "Тоттенхэмом" и ушел в "Вильярреал"

Хуан Фойт Защитник Хуан Фойт заключил новый контракт с "Тоттенхэмом", после чего отбыл в аренду в "Вильярреал" до конца сезона 2020/21.

Фойт прибыл в "Тоттенхэм" еще в августе 2017 из "Эстудиантеса" и с тех пор сыграл 32 матча за лондонский клуб.

Однако последний раз Хуан выходил на поле еще в декабре, не найдя своего места в планах главного тренера "шпор" Жозе Моуриньо.

И вот сегодня было объявлено, что 22-летний аргентинец продлил сотрудничество с "Тоттенхэмом" до 2023 года, после чего отправился за практикой к Унаи Эмери в "Вильярреал".

Испанская газета Marca утверждает, что "Вильярреал" также получил опцию выкупа Фойта за 15 миллионов евро (13.6 млн. фунтов), но официально это не подтверждается.


Метки аренда, Вильярреал, контракты, Тоттенхэм, трансферы, Фойт

Автор mihajlo   

Дата 04.10.2020 14:00

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