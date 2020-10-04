Фойт заключил новый контракт с "Тоттенхэмом" и ушел в "Вильярреал"
Защитник Хуан Фойт заключил новый контракт с "Тоттенхэмом", после чего отбыл в аренду в "Вильярреал" до конца сезона 2020/21.
Фойт прибыл в "Тоттенхэм" еще в августе 2017 из "Эстудиантеса" и с тех пор сыграл 32 матча за лондонский клуб.
Однако последний раз Хуан выходил на поле еще в декабре, не найдя своего места в планах главного тренера "шпор" Жозе Моуриньо.
И вот сегодня было объявлено, что 22-летний аргентинец продлил сотрудничество с "Тоттенхэмом" до 2023 года, после чего отправился за практикой к Унаи Эмери в "Вильярреал".
Испанская газета Marca утверждает, что "Вильярреал" также получил опцию выкупа Фойта за 15 миллионов евро (13.6 млн. фунтов), но официально это не подтверждается.
04.10.2020 14:00
Просмотров: 210
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии: