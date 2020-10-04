Пикфорд обсудит свою форму с Анчелотти

Голкиперу "Эвертона" Джордану Пикфорду предстоят кризисные переговоры со своим главным тренером Карло Анчелотти.

Форма Пикфорда уже несколько месяцев оставляет желать лучшего, и накануне Джордан отметился очередным ляпом, просто подарив гол Нилу Мопе в матче Премьер-Лиги против "Брайтона".



К счастью, эта ошибка не помешала "ирискам" одержать победу со счетом 4:2. Анчелотти не стал критиковать 26-летнего англичанина на публику, но собирается поговорить с глазу на глаз.



"Он совершил ошибку, но ничего страшного — мы набрали очередные три очка, и это самое важное".



"Это неподходящее место, чтобы обсуждать Пикфорда. Если мне нужно что-нибудь сказать ему, я поговорю с ним, когда он вернется из сборной", — цитирует Анчелотти BBC.