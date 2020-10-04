Пикфорд обсудит свою форму с Анчелотти
Голкиперу "Эвертона" Джордану Пикфорду предстоят кризисные переговоры со своим главным тренером Карло Анчелотти.
Форма Пикфорда уже несколько месяцев оставляет желать лучшего, и накануне Джордан отметился очередным ляпом, просто подарив гол Нилу Мопе в матче Премьер-Лиги против "Брайтона".
К счастью, эта ошибка не помешала "ирискам" одержать победу со счетом 4:2. Анчелотти не стал критиковать 26-летнего англичанина на публику, но собирается поговорить с глазу на глаз.
"Он совершил ошибку, но ничего страшного — мы набрали очередные три очка, и это самое важное".
"Это неподходящее место, чтобы обсуждать Пикфорда. Если мне нужно что-нибудь сказать ему, я поговорю с ним, когда он вернется из сборной", — цитирует Анчелотти BBC.
04.10.2020 13:00
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Последние комментарии:
Реально говном стал. Как было верно подмечено, Пикфорд - номер один в сборной и Эвертона уже несколько лет. Вот он и расслабился. А тут нарисовался Хендерсон и Пикфорд поплыл.
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Гнать ссаными тряпками из Эвертона и сборной! Саутгейт вызывает его исключительно за прошлые заслуги! Прошедший сезон просто провалил и продолжает в этом.На результате сейчас этот не сказывается, потому что в нападении ириски пока всех катком переезжают, но это нужно срочно убирать.Недоразумение не хуже Кепы!
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