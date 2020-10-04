"Юнайтед" усилит охрану Вудворда
"Манчестер Юнайтед" усилит охрану своего вице-президента Эда Вудворда в преддверии заключительного дня трансферного окна.
В конце января около 20 фанатов "Юнайтед" выплеснули свое разочарование от пассивности клуба на трансферном рынке, атаковав дом Вудворда в Чешире с помощью баллончиков краски, файеров и дымовой шашки.
В это трансферное окно недовольство болельщиков клуба с "Олд Траффорд" еще сильнее — пока что "дьяволы" укрепили свой состав лишь полузащитником Донни Ван де Беком.
Как сообщает Daily Mirror, в "Юнайтед" всерьез опасаются, что Вудворд вновь станет мишенью для разочарованных фанатов. В связи с этим ближайшие дни Эда, его семью и их жилище будут охранять с повышенным вниманием.
04.10.2020 12:00
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Последние комментарии:
Странно, что такой гигантский клуб так пассивно ведёт себя на трансферном рынке.
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да его болелы других клубов в обиду не дадут))
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Не поможет
Животное, сука мразина
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