"Юнайтед" усилит охрану Вудворда

"Манчестер Юнайтед" усилит охрану своего вице-президента Эда Вудворда в преддверии заключительного дня трансферного окна.

В конце января около 20 фанатов "Юнайтед" выплеснули свое разочарование от пассивности клуба на трансферном рынке, атаковав дом Вудворда в Чешире с помощью баллончиков краски, файеров и дымовой шашки.



В это трансферное окно недовольство болельщиков клуба с "Олд Траффорд" еще сильнее — пока что "дьяволы" укрепили свой состав лишь полузащитником Донни Ван де Беком.



Как сообщает Daily Mirror, в "Юнайтед" всерьез опасаются, что Вудворд вновь станет мишенью для разочарованных фанатов. В связи с этим ближайшие дни Эда, его семью и их жилище будут охранять с повышенным вниманием.