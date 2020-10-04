"Юнайтед" усилит охрану Вудворда

Эд Вудворд "Манчестер Юнайтед" усилит охрану своего вице-президента Эда Вудворда в преддверии заключительного дня трансферного окна.

В конце января около 20 фанатов "Юнайтед" выплеснули свое разочарование от пассивности клуба на трансферном рынке, атаковав дом Вудворда в Чешире с помощью баллончиков краски, файеров и дымовой шашки.

В это трансферное окно недовольство болельщиков клуба с "Олд Траффорд" еще сильнее — пока что "дьяволы" укрепили свой состав лишь полузащитником Донни Ван де Беком.

Как сообщает Daily Mirror, в "Юнайтед" всерьез опасаются, что Вудворд вновь станет мишенью для разочарованных фанатов. В связи с этим ближайшие дни Эда, его семью и их жилище будут охранять с повышенным вниманием.


Метки Вудворд, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 04.10.2020 12:00

Количество просмотров Просмотров: 235

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. sexan 04.10.2020 12:06 # sexan
    Странно, что такой гигантский клуб так пассивно ведёт себя на трансферном рынке.

    (ответить)

  2. scauzer11 04.10.2020 12:01 # scauzer11
    да его болелы других клубов в обиду не дадут))

    (ответить)

  3. keane16 04.10.2020 12:00 # keane16
    Не поможет
    Животное, сука мразина

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: