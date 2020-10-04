Мартинес уверен, что ушел на повышение

Голкипер Эмилиано Мартинес чувствует, что ушел на повышение, сменив "Арсенал" на "Астон Виллу".

Несмотря на героическую игру в концовке прошлого сезона, когда Бернд Лено был травмирован, Мартинес не смог получить гарантий от главного тренера "Арсенала" Микеля Артеты насчет позиции первого номера.



Это подтолкнуло Эмилиано к переходу в "Астон Виллу", и 28-летний аргентинец не может согласиться с теми, кто упрекает его за смену клуба.



"Я нахожусь в лучшей форме за всю свою карьеру, и самое важное для меня — это игровое время. Я сражаюсь за то, чтобы стать первым номером сборной Аргентины, это моя мечта".



"Астон Вилла" — огромный клуб, и у меня не было сомнений насчет перехода сюда. Каждый думает, что переход из "Арсенала" в "Виллу" – это шаг назад, но лично я думаю, что это шаг вперед в моей карьере", — сообщил Мартинес Sky Sports.