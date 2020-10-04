Мартинес уверен, что ушел на повышение

Эмилиано Мартинес Голкипер Эмилиано Мартинес чувствует, что ушел на повышение, сменив "Арсенал" на "Астон Виллу".

Несмотря на героическую игру в концовке прошлого сезона, когда Бернд Лено был травмирован, Мартинес не смог получить гарантий от главного тренера "Арсенала" Микеля Артеты насчет позиции первого номера.

Это подтолкнуло Эмилиано к переходу в "Астон Виллу", и 28-летний аргентинец не может согласиться с теми, кто упрекает его за смену клуба.

"Я нахожусь в лучшей форме за всю свою карьеру, и самое важное для меня — это игровое время. Я сражаюсь за то, чтобы стать первым номером сборной Аргентины, это моя мечта".

"Астон Вилла" — огромный клуб, и у меня не было сомнений насчет перехода сюда. Каждый думает, что переход из "Арсенала" в "Виллу" – это шаг назад, но лично я думаю, что это шаг вперед в моей карьере", — сообщил Мартинес Sky Sports.


Метки Арсенал, Астон Вилла, Мартинес

Автор mihajlo   

Дата 04.10.2020 11:00

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  1. vtp 04.10.2020 11:31 # vtp
    Hvatit uge zavlekat ludei etimi galkimi zagolovkami!! nastolko ustal ot etovo, chto vspomnil parol i napisal koment vpervie za 2.5 goda ..

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  2. lites 04.10.2020 11:28 # lites
    Звучит двусмысленно. Оригинал надо бы почитать.

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  3. chelsiukpro 04.10.2020 11:07 # chelsiukpro
    Теперь N1

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