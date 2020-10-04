Мартинес уверен, что ушел на повышение
Голкипер Эмилиано Мартинес чувствует, что ушел на повышение, сменив "Арсенал" на "Астон Виллу".
Несмотря на героическую игру в концовке прошлого сезона, когда Бернд Лено был травмирован, Мартинес не смог получить гарантий от главного тренера "Арсенала" Микеля Артеты насчет позиции первого номера.
Это подтолкнуло Эмилиано к переходу в "Астон Виллу", и 28-летний аргентинец не может согласиться с теми, кто упрекает его за смену клуба.
"Я нахожусь в лучшей форме за всю свою карьеру, и самое важное для меня — это игровое время. Я сражаюсь за то, чтобы стать первым номером сборной Аргентины, это моя мечта".
"Астон Вилла" — огромный клуб, и у меня не было сомнений насчет перехода сюда. Каждый думает, что переход из "Арсенала" в "Виллу" – это шаг назад, но лично я думаю, что это шаг вперед в моей карьере", — сообщил Мартинес Sky Sports.
04.10.2020 11:00
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Hvatit uge zavlekat ludei etimi galkimi zagolovkami!! nastolko ustal ot etovo, chto vspomnil parol i napisal koment vpervie za 2.5 goda ..
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Звучит двусмысленно. Оригинал надо бы почитать.
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Теперь N1
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