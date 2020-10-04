Сульшер назвал виноватых в пассивности МЮ на трансферном рынке

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер объяснил робость "красных дьяволов" на трансферном рынке провальными сделками своих предшественников.

При Жозе Моуриньо и Луи Ван Гале, предшественниках Сульшера, "Юнайтед" спустил на трансферы 735 миллионов фунтов, и лишь считанные из них можно назвать удачными.



В "Юнайтед" до сих пор с содроганием вспоминают о трансферах игроков вроде Алексиса Санчеса и Анхеля Ди Марии. Обжегшись на молоке, теперь "дьяволы" дуют на воду и не хотят повторить прежних ошибок.



"Я не хочу говорить о конкретных именах, чья карьера в "Манчестер Юнайтед" не сложилась успешно, потому что у различных людей есть различные причины на то, почему они не преуспели в клубе".



"Но да, теперь мы должны очень внимательны и очень уверены, когда вкладываем большие деньги в игроков".



"Это должны быть правильные игроки для нашего будущего, они должны быть правильными прямо сейчас, и они должны подходить коллективу, который у нас уже есть".



"Это гораздо более комплексный вопрос, чем просто ткнуть пальцем в игрока и сказать: "У него есть мастерство, мы его берем".



"Когда подписываешь игрока, то преодолеваешь тщательный процесс, чтобы убедиться, правильный ли это игрок для твоего клуба".



"Легко просто выбрать лучших игроков в мире. Они известны каждому клубу. Однако процесс комплектации обязывает тебя инвестировать деньги надлежащим образом".



"Думаю, люди, которые отслеживают и выявляют правильных для нас игроков, хорошо делают свою работу".



"Мы лишились некоторых игроков, которые отправились в другие клубы и хорошо там выступают, но мы чувствовали, что хотим этого, чтобы двигаться в другом направлении".



"Когда я взялся за работу, я чувствовал, что мы должны дать шанс молодым игрокам и посмотреть, на кого можем рассчитывать из имеющихся игроков. Думаю, это неплохо сработало", — цитирует Сульшера Daily Mirror.