Руни: "Юнайтед" нужен Кейн, а не Санчо"

Джейдон Санчо и Харри Кейн Экс-капитан "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни посоветовал "красным дьяволам" купить не вингера дортмундской "Боруссии", а нападающего "Тоттенхэма" Харри Кейна.

Весь трансферный период Санчо считался целью номер один для "Юнайтед", и это вызывает удивление у Руни. По мнению Уэйна, "дьяволам" гораздо нужнее чистый центральный нападающий.

"Джейдон Санчо — игрок топ-уровня, но я нахожу странным, что он является приоритетной целью "Манчестер Юнайтед" на трансферном рынке".

"Почему вы помышляете, чтобы потратить около 100 миллионов фунтов на того, кто по таланту сравним с уже имеющимися у вас игроками? У "Юнайтед" и так есть Маркус Рэшфорд и Антони Мартиаль, а как приход Санчо повлияет на Мейсона Гринвуда, который играет на той же позиции и который того же возраста?"

"Я бы лучше направил эти 100 миллионов фунтов, чтобы попытаться заполучить Харри Кейна из "Тоттенхэма". Да, это будет сложно или даже невозможно, но "Юнайтед" — это клуб, который всегда должен стараться приглашать самых лучших игроков, и Кейн — именно тот, кто нужен Оле Гуннару Сульшеру. Как и Эрлинг Холанд, которого "Юнайтед" упустил в прошлом году, он чистый 9-й номер".

"Игрок вроде Кейна, Холанда или Роберта Левандовски стал бы для Рэшфорда и Мартиаля тем, с кем можно обыграться, и тем, кто обеспечил бы им свободу для проникновения в различные зоны, принимая мяч и обыгрывая соперников — без бремени того, что ты всегда должен забивать", — пишет Руни в своей колонке в The Times.


Метки Боруссия, Кейн, Манчестер Юнайтед, Руни, Санчо, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 04.10.2020 09:00

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  1. morkovka 04.10.2020 10:45 # morkovka
    Я всю дорогу молчал! Наконец то первый разумный выкид!!!

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  2. vyrentz 04.10.2020 09:44 # vyrentz
    За сотнягу чемпионы вам могут орехи загнать

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  3. suddenly 04.10.2020 09:12 # suddenly
    За Кейна Леви будет просить 150 млн минимум, а для МЮ этот ценник будет ещё выше.

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