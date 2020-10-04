Руни: "Юнайтед" нужен Кейн, а не Санчо"

Экс-капитан "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни посоветовал "красным дьяволам" купить не вингера дортмундской "Боруссии", а нападающего "Тоттенхэма" Харри Кейна.

Весь трансферный период Санчо считался целью номер один для "Юнайтед", и это вызывает удивление у Руни. По мнению Уэйна, "дьяволам" гораздо нужнее чистый центральный нападающий.



"Джейдон Санчо — игрок топ-уровня, но я нахожу странным, что он является приоритетной целью "Манчестер Юнайтед" на трансферном рынке".



"Почему вы помышляете, чтобы потратить около 100 миллионов фунтов на того, кто по таланту сравним с уже имеющимися у вас игроками? У "Юнайтед" и так есть Маркус Рэшфорд и Антони Мартиаль, а как приход Санчо повлияет на Мейсона Гринвуда, который играет на той же позиции и который того же возраста?"



"Я бы лучше направил эти 100 миллионов фунтов, чтобы попытаться заполучить Харри Кейна из "Тоттенхэма". Да, это будет сложно или даже невозможно, но "Юнайтед" — это клуб, который всегда должен стараться приглашать самых лучших игроков, и Кейн — именно тот, кто нужен Оле Гуннару Сульшеру. Как и Эрлинг Холанд, которого "Юнайтед" упустил в прошлом году, он чистый 9-й номер".



"Игрок вроде Кейна, Холанда или Роберта Левандовски стал бы для Рэшфорда и Мартиаля тем, с кем можно обыграться, и тем, кто обеспечил бы им свободу для проникновения в различные зоны, принимая мяч и обыгрывая соперников — без бремени того, что ты всегда должен забивать", — пишет Руни в своей колонке в The Times.