"Барселона" готова продать Дембеле в МЮ за 60 млн. фунтов
"Манчестер Юнайтед" было сказано, что вингер Усман Дембеле доступен для трансфера за 60 миллионов фунтов.
На исходе трансферного окна "Юнайтед" активно бороздит рынок в поисках альтернатив Джейдону Санчо из дортмундской "Боруссии".
Одной из таких альтернатив для "красных дьяволов" является Дембеле, но ни "Барселона", ни сам Усман не заинтересованы в аренде, утверждает Daily Mirror.
Зато "Барселона" готова обсудить постоянный трансфер Дебеле и даже согласна пойти на убытки относительно тех 95 млн. фунтов, за которые Усман покупался три года назад как раз у "Боруссии". Та сделка также включала в себя 35 млн. фунтов в виде бонусов.
Главный тренер "Барселоны" Рональд Куан нуждается в деньгах на укрепление состава, а потому готов отпустить Дембеле в Манчестер всего за 60 млн. фунтов. Теперь "Юнайтед", который также проявляет интерес к оцениваемому в 35 млн. фунтов Лукасу Окампосу из "Севильи", нужно принять решение.
04.10.2020 08:00
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Ну вот и нашёлся топарик но капризный и не пунктуальный чел!
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