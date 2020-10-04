"Барселона" готова продать Дембеле в МЮ за 60 млн. фунтов

Усман Дембеле "Манчестер Юнайтед" было сказано, что вингер Усман Дембеле доступен для трансфера за 60 миллионов фунтов.

На исходе трансферного окна "Юнайтед" активно бороздит рынок в поисках альтернатив Джейдону Санчо из дортмундской "Боруссии".

Одной из таких альтернатив для "красных дьяволов" является Дембеле, но ни "Барселона", ни сам Усман не заинтересованы в аренде, утверждает Daily Mirror.

Зато "Барселона" готова обсудить постоянный трансфер Дебеле и даже согласна пойти на убытки относительно тех 95 млн. фунтов, за которые Усман покупался три года назад как раз у "Боруссии". Та сделка также включала в себя 35 млн. фунтов в виде бонусов.

Главный тренер "Барселоны" Рональд Куан нуждается в деньгах на укрепление состава, а потому готов отпустить Дембеле в Манчестер всего за 60 млн. фунтов. Теперь "Юнайтед", который также проявляет интерес к оцениваемому в 35 млн. фунтов Лукасу Окампосу из "Севильи", нужно принять решение.


Метки Барселона, Дембеле, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 04.10.2020 08:00

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  1. chelsiukpro 04.10.2020 08:48 # chelsiukpro
    Ну вот и нашёлся топарик но капризный и не пунктуальный чел!

    (ответить)

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