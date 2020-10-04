4-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей воскресенья

В воскресенье, 4 сентября, шестью поединками завершится 4-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

ЛЕСТЕР — ВЕСТ ХЭМ 14:00 Онлайн-трансляция



"Лестер" пока без потерь движется по дистанции, набрав девять очков из девяти возможных. "Вест Хэм", как кажется, постепенно приходит в чувство, в прошлый уикенд одержав свою первую победу в этом сезоне, причем сразу 4:0 и сразу против "Вулверхэмптона". В 11 последних встречах этих команд в рамках Премьер-Лиги "молотобойцы" лишь однажды обыграли "лис" — 0:2 на "Кинг Пауэр" в мае 2018.



"Лестер" устроит фитнес-тест для Денниса Прата, который в прошлый уикенд подвернул колено. Дженгиз Ундер готов к дебюту.



Главный тренер "Вест Хэма" Дэвид Мойес все еще на самоизоляции с коронавирусом и будет руководить командой удаленно. У Райана Фредерикса травма задней поверхности бедра.



САУТГЕМПТОН — ВЕСТ БРОМВИЧ 14:00



"Саутгемптон" на подъеме, одержав победу против "Бернли" в прошлый уикенд. Неделю назад свои первые очки — вернее, очко — набрал и "Вест Бромвич", отгрузив сразу три гола в ворота "Челси" за тайм. Однако обе команды находятся в подвале таблицы и с радостью бы поднялись выше. "Святые" выиграли все три последние встречи с "дроздами" в рамках чемпионата.



Вингер "Саутгемптона" Натан Редмонд возобновил тренировки после травмы. Летний новичок Мохаммед Салису находится в ожидании своего дебюта.



"Вест Хэм" должен оценить форму переподписанного на правах аренды Филипа Кровиновича. Ахмед Хегази вернулся из лазарета. Киран Гиббс все еще дисквалифицирован.



АРСЕНАЛ — ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД 16:00



Положение "Шеффилд Юнайтед" удручает — ни побед, ни набранных очков, ни даже забитых голов. Зато это неплохая возможность для "Арсенала" ответить на поражение 3:1 от "Ливерпуля" в минувший понедельник, причем частично "канониры" уже за него реабилитировались, взяв реванш в Кубке Лиги. "Клинки" не проигрывают "Арсеналу" уже в трех встречах в рамках чемпионата.



В старт "Арсенала" вернутся игроки вроде Пьер-Эмерика Обамеянга, отдохнувшие в кубковом матче с "Ливерпулем". Калум Чемберс, Шкодран Мустафи, Сократис Папастатопулос, Пабло Мари, Эмиль Смит-Роу и Габриэль Мартинелли по-прежнему травмированы.



"Шеффилд Юнайтед" будет лишен Джека О'Коннелла, Саймона Мура и Лиса Муссе, но Джон Иган возвращается после матча дисквалификации.



ВУЛВЕРХЭМПТОН — ФУЛХЭМ 16:00 Онлайн-трансляция



В стане "Вулверхэмптона" еще не до паники, но весьма тревожно — три поражения подряд во всех турнирах. А вот "Фулхэму" впору паниковать после ужасного качества игры против "Астон Виллы" в понедельник, когда владелец клуба был вынужден публично извиняться и обещать усиление состава. "Волки" проиграли только одну из 10 последних встреч с "дачниками" в рамках чемпионата — 2:0 на "Крэйвен Коттадж" в Чемпионшипе в феврале 2018.



"Вулверхэмптон" рискует недосчитаться Марсала и Даниэла Поденсе.



Четвертый матч кряду может пропустить полузащитник "Фулхэма" Харрисон Рид. Марио Лемина точно не сыграет. Надеется дебютировать за свой новый клуб Адемола Лукман.



МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД — ТОТТЕНХЭМ 18:30



"Манчестер Юнайтед" пока провел два матча в новом сезоне Премьер-Лиги, и против "Кристал Пэлас", и против "Брайтона" слишком многое позволяя своим соперникам. Оле Гуннар Сульшер ссылается на то, что его команда еще не набрала форму, и в этом плане у "Тоттенхэма" есть преимущество — "шпоры" в тонусе благодаря дополнительным матчам, в том числе в Лиге Европы. В 14 последних встречах этих соперников на "Олд Траффорд" в рамках Премьер-Лиги не было зафиксировано ни одного ничейного результата.



Защитник "Юнайтед" Харри Магуайр в порядке, несмотря на возникшие против "Брайтона" проблемы с лодыжкой.



Нападающий Сон Хен Мин все-таки отправился с "Тоттенхэмом" на этот выезд, несмотря на травму задней поверхности бедра. Джовани Ло Чельсо под вопросом, Гарет Бэйл пока не готов.



АСТОН ВИЛЛА — ЛИВЕРПУЛЬ 21:15



На старте нового сезона "Астон Вилла" одержала две победы из двух, но обыграла разучившийся забивать "Шеффилд Юнайтед" и разучившийся обороняться "Фулхэм". В этом плане "Ливерпуль" видится гораздо более серьезным соперником. "Красные" очков тоже пока не теряли и имеют возможность нарастить свой отрыв от конкурентов из "Манчестер Сити", пока те буксуют. "Ливерпуль" выиграл все пять последних встреч с "вилланами" в Премьер-Лиге с общим счетом 15:3.



"Астон Вилла" готова бросить в бой своего новичка Росса Баркли. Бьорн Энгелс и Корти Хауз травмированы.



"Ливерпулю" предстоит оценить состояние Джордана Хендерсона, который пропустил две недели с мышечной травмой. Садио Мане и Тиаго Алькантара заразились коронавирусом и находятся на самоизоляции.