4-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей воскресенья
В воскресенье, 4 сентября, шестью поединками завершится 4-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.
ЛЕСТЕР — ВЕСТ ХЭМ 14:00 Онлайн-трансляция
"Лестер" пока без потерь движется по дистанции, набрав девять очков из девяти возможных. "Вест Хэм", как кажется, постепенно приходит в чувство, в прошлый уикенд одержав свою первую победу в этом сезоне, причем сразу 4:0 и сразу против "Вулверхэмптона". В 11 последних встречах этих команд в рамках Премьер-Лиги "молотобойцы" лишь однажды обыграли "лис" — 0:2 на "Кинг Пауэр" в мае 2018.
"Лестер" устроит фитнес-тест для Денниса Прата, который в прошлый уикенд подвернул колено. Дженгиз Ундер готов к дебюту.
Главный тренер "Вест Хэма" Дэвид Мойес все еще на самоизоляции с коронавирусом и будет руководить командой удаленно. У Райана Фредерикса травма задней поверхности бедра.
САУТГЕМПТОН — ВЕСТ БРОМВИЧ 14:00
"Саутгемптон" на подъеме, одержав победу против "Бернли" в прошлый уикенд. Неделю назад свои первые очки — вернее, очко — набрал и "Вест Бромвич", отгрузив сразу три гола в ворота "Челси" за тайм. Однако обе команды находятся в подвале таблицы и с радостью бы поднялись выше. "Святые" выиграли все три последние встречи с "дроздами" в рамках чемпионата.
Вингер "Саутгемптона" Натан Редмонд возобновил тренировки после травмы. Летний новичок Мохаммед Салису находится в ожидании своего дебюта.
"Вест Хэм" должен оценить форму переподписанного на правах аренды Филипа Кровиновича. Ахмед Хегази вернулся из лазарета. Киран Гиббс все еще дисквалифицирован.
АРСЕНАЛ — ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД 16:00
Положение "Шеффилд Юнайтед" удручает — ни побед, ни набранных очков, ни даже забитых голов. Зато это неплохая возможность для "Арсенала" ответить на поражение 3:1 от "Ливерпуля" в минувший понедельник, причем частично "канониры" уже за него реабилитировались, взяв реванш в Кубке Лиги. "Клинки" не проигрывают "Арсеналу" уже в трех встречах в рамках чемпионата.
В старт "Арсенала" вернутся игроки вроде Пьер-Эмерика Обамеянга, отдохнувшие в кубковом матче с "Ливерпулем". Калум Чемберс, Шкодран Мустафи, Сократис Папастатопулос, Пабло Мари, Эмиль Смит-Роу и Габриэль Мартинелли по-прежнему травмированы.
"Шеффилд Юнайтед" будет лишен Джека О'Коннелла, Саймона Мура и Лиса Муссе, но Джон Иган возвращается после матча дисквалификации.
ВУЛВЕРХЭМПТОН — ФУЛХЭМ 16:00 Онлайн-трансляция
В стане "Вулверхэмптона" еще не до паники, но весьма тревожно — три поражения подряд во всех турнирах. А вот "Фулхэму" впору паниковать после ужасного качества игры против "Астон Виллы" в понедельник, когда владелец клуба был вынужден публично извиняться и обещать усиление состава. "Волки" проиграли только одну из 10 последних встреч с "дачниками" в рамках чемпионата — 2:0 на "Крэйвен Коттадж" в Чемпионшипе в феврале 2018.
"Вулверхэмптон" рискует недосчитаться Марсала и Даниэла Поденсе.
Четвертый матч кряду может пропустить полузащитник "Фулхэма" Харрисон Рид. Марио Лемина точно не сыграет. Надеется дебютировать за свой новый клуб Адемола Лукман.
МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД — ТОТТЕНХЭМ 18:30
"Манчестер Юнайтед" пока провел два матча в новом сезоне Премьер-Лиги, и против "Кристал Пэлас", и против "Брайтона" слишком многое позволяя своим соперникам. Оле Гуннар Сульшер ссылается на то, что его команда еще не набрала форму, и в этом плане у "Тоттенхэма" есть преимущество — "шпоры" в тонусе благодаря дополнительным матчам, в том числе в Лиге Европы. В 14 последних встречах этих соперников на "Олд Траффорд" в рамках Премьер-Лиги не было зафиксировано ни одного ничейного результата.
Защитник "Юнайтед" Харри Магуайр в порядке, несмотря на возникшие против "Брайтона" проблемы с лодыжкой.
Нападающий Сон Хен Мин все-таки отправился с "Тоттенхэмом" на этот выезд, несмотря на травму задней поверхности бедра. Джовани Ло Чельсо под вопросом, Гарет Бэйл пока не готов.
АСТОН ВИЛЛА — ЛИВЕРПУЛЬ 21:15
На старте нового сезона "Астон Вилла" одержала две победы из двух, но обыграла разучившийся забивать "Шеффилд Юнайтед" и разучившийся обороняться "Фулхэм". В этом плане "Ливерпуль" видится гораздо более серьезным соперником. "Красные" очков тоже пока не теряли и имеют возможность нарастить свой отрыв от конкурентов из "Манчестер Сити", пока те буксуют. "Ливерпуль" выиграл все пять последних встреч с "вилланами" в Премьер-Лиге с общим счетом 15:3.
"Астон Вилла" готова бросить в бой своего новичка Росса Баркли. Бьорн Энгелс и Корти Хауз травмированы.
"Ливерпулю" предстоит оценить состояние Джордана Хендерсона, который пропустил две недели с мышечной травмой. Садио Мане и Тиаго Алькантара заразились коронавирусом и находятся на самоизоляции.
04.10.2020 07:00
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Миньоле
Ловрен и
Эмре Джан
(ответить)
А фирмина это футболист вообще? Или просто гавно из жопы, мммммм?
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Астонавилла не остановит Гегемона.
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надеюсь донный Шеффилд в пух и прах разъе6ет помойку.
Сезон провальный уже, потому что нет бокс ту бокса. Жоржиньо дерьмище.
Хотя бы Рэмси верните твари, тупо без центра поля игра. ни мяч протащить вперед, ни пас отдать обостряющий.
ггвп аснл
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