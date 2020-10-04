Гвардиолу не тревожит слабый старт "Сити" в сезоне

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что его не беспокоит слабый старт команды в новом сезоне Премьер-Лиги.

В субботу "горожане" совершил уже свою вторую потерю очков в новой кампании, сыграв 1:1 с "Лидсом".



Прямо сейчас "Сити" располагается в нижней половине таблицы, рискуя отпустить вперед "Ливерпуль" уже на восемь очков, однако Гвардиола спокоен.



"Я знаю ситуацию, в которой мы находимся. Я знаю, в каком состоянии мы начали сезон. И я, будучи тренером, доволен тем, что команда сделала до сих пор".



"После трех матчей я не собираюсь думать о том, выиграет ли "Ливерпуль" лигу, удастся ли им извлечь какое-либо преимущество".



"Я знаю, где мы завершили прошлый сезон. Я знаю, в каком состоянии мы начали этот сезон, и пока что я доволен своими игроками. Нам все еще нужно уладить некоторые вещи, чтобы играть в свой лучший футбол. К сожалению, мы потеряли пять очков".



"Это был захватывающий матч, хороший матч. Две команды стремились к победе с первой минуты и до 90-й. У нас были хорошие моменты, особенно в первые 30 минут, и мы должны были создать больший перевес по голам".



"Однако "Лидс" имел свои моменты, потому что у них невероятная команда, великолепная команда".



"Они разрывали всех в Чемпионшипе в прошлом сезоне и пока что выступают так хорошо в Премьер-Лиге, но в заключительные 10 минут мы контролировали игру и старались победить. Это был хороший матч", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.