Гвардиолу не тревожит слабый старт "Сити" в сезоне
Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что его не беспокоит слабый старт команды в новом сезоне Премьер-Лиги.
В субботу "горожане" совершил уже свою вторую потерю очков в новой кампании, сыграв 1:1 с "Лидсом".
Прямо сейчас "Сити" располагается в нижней половине таблицы, рискуя отпустить вперед "Ливерпуль" уже на восемь очков, однако Гвардиола спокоен.
"Я знаю ситуацию, в которой мы находимся. Я знаю, в каком состоянии мы начали сезон. И я, будучи тренером, доволен тем, что команда сделала до сих пор".
"После трех матчей я не собираюсь думать о том, выиграет ли "Ливерпуль" лигу, удастся ли им извлечь какое-либо преимущество".
"Я знаю, где мы завершили прошлый сезон. Я знаю, в каком состоянии мы начали этот сезон, и пока что я доволен своими игроками. Нам все еще нужно уладить некоторые вещи, чтобы играть в свой лучший футбол. К сожалению, мы потеряли пять очков".
"Это был захватывающий матч, хороший матч. Две команды стремились к победе с первой минуты и до 90-й. У нас были хорошие моменты, особенно в первые 30 минут, и мы должны были создать больший перевес по голам".
"Однако "Лидс" имел свои моменты, потому что у них невероятная команда, великолепная команда".
"Они разрывали всех в Чемпионшипе в прошлом сезоне и пока что выступают так хорошо в Премьер-Лиге, но в заключительные 10 минут мы контролировали игру и старались победить. Это был хороший матч", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.
04.10.2020 06:00
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Гвардия Жопа
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что то он про щолси, муму и ирисок даже и не думает, чтоб их упомянуть в фразе про чемпионство)
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