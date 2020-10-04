"Арсенал" переключился на Жоржиньо

"Арсенал" сосредоточил свое внимание на полузащитнике "Челси" Жоржиньо после сорвавшегося трансфера Уссема Ауара из "Лиона".

На протяжении последних дней "Арсенал" вел интенсивные переговоры по Ауару и сделал, по меньшей мере, два предложения о покупке 22-летнего француза.



Однако ранее в субботу стало известно, что "Лион" прекратил переговоры по Ауару, причем это совместное решение клуба и игрока.



Как утверждает ESPN, теперь "Арсенал" нацелился на Жоржиньо, который в субботу отметился двумя реализованными пенальти за "Челси" против "Кристал Пэлас".



Главный тренер "синих" Фрэнк Лэмпард будет готов обсудить уход 28-летнего игрока сборной Италии, только если сможет обзавестись опорным полузащитником до закрытия трансферного окна — вроде Томаса Партея, который оказался не по карману для "Арсенала" из-за своих отступных по контракту с "Атлетико" в 45 миллионов фунтов.