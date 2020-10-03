Лэмпард вынес предупреждение Абрахэму

Сесар Аспиликуэта и Тэмми Абрахэм Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард вынес предупреждение нападающему Тэмми Абрахэму, который хотел сам исполнить пенальти в матче против "Кристал Пэлас".

В концовке субботнего дерби на "Стэмфорд Бридж", когда "синие" уже вели с перевесом в три гола, Абрахэм заработал для своей команды пенальти и сам же хотел его исполнить.

В ситуацию даже пришлось вмешаться капитану "Челси" Сесару Аспиликуэте, который успокоил молодого англичанина и отдал мяч штатному пенальтисту команды Жоржиньо, который установил окончательный счет — 4:0.

Выступая после матча Лэмпард отметил рвение Абрахэма, но одновременно посоветовал тому соблюдать субординацию.

"Да, этот инцидент был улажен — и на поле, и в раздевалке. Никаких проблем, ты просто должен принять установленный порядок".

"Я хочу, чтобы игроки были лидерами — и немного конфликтовали. Если Тэмми хотел забрать мяч, потому что ему хотелось забить гол или вроде того, то его стоит слегка поставить на место. Однако я ценю его рвение, потому что своей игрой он заслужил гол".

"Правила есть правила. Никогда не прыгай вперед списка — только если кто-нибудь уже не оформил хет-трик, и нам так комфортно в игре, что я решу передать мяч другому. Поэтому ты должен принять это", — сообщил Лэмпард BT Sport.


Метки Абрахэм, Кристал Пэлас, Лэмпард, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 03.10.2020 23:00

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  1. ganinilyha 03.10.2020 23:37 # ganinilyha
    Жоржиньо такой: "А чё, а всмысле?"
    Нахой пусть идёт спичка, скажи спасибо первую пенку поставили, а не симуляцию посчитали.

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  2. thegodfather 03.10.2020 23:01 # thegodfather
    Ну по делу.
    Но это показывает, что ему вцелом не пох, и это радует.

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  3. recyjoed 03.10.2020 23:00 # recyjoed
    на фото как дитё просит мячик)

    Но Аспи рожа больше смешит

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