Лэмпард вынес предупреждение Абрахэму

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард вынес предупреждение нападающему Тэмми Абрахэму, который хотел сам исполнить пенальти в матче против "Кристал Пэлас".

В концовке субботнего дерби на "Стэмфорд Бридж", когда "синие" уже вели с перевесом в три гола, Абрахэм заработал для своей команды пенальти и сам же хотел его исполнить.



В ситуацию даже пришлось вмешаться капитану "Челси" Сесару Аспиликуэте, который успокоил молодого англичанина и отдал мяч штатному пенальтисту команды Жоржиньо, который установил окончательный счет — 4:0.



Выступая после матча Лэмпард отметил рвение Абрахэма, но одновременно посоветовал тому соблюдать субординацию.



"Да, этот инцидент был улажен — и на поле, и в раздевалке. Никаких проблем, ты просто должен принять установленный порядок".



"Я хочу, чтобы игроки были лидерами — и немного конфликтовали. Если Тэмми хотел забрать мяч, потому что ему хотелось забить гол или вроде того, то его стоит слегка поставить на место. Однако я ценю его рвение, потому что своей игрой он заслужил гол".



"Правила есть правила. Никогда не прыгай вперед списка — только если кто-нибудь уже не оформил хет-трик, и нам так комфортно в игре, что я решу передать мяч другому. Поэтому ты должен принять это", — сообщил Лэмпард BT Sport.