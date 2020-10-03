Лэмпард вынес предупреждение Абрахэму
Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард вынес предупреждение нападающему Тэмми Абрахэму, который хотел сам исполнить пенальти в матче против "Кристал Пэлас".
В концовке субботнего дерби на "Стэмфорд Бридж", когда "синие" уже вели с перевесом в три гола, Абрахэм заработал для своей команды пенальти и сам же хотел его исполнить.
В ситуацию даже пришлось вмешаться капитану "Челси" Сесару Аспиликуэте, который успокоил молодого англичанина и отдал мяч штатному пенальтисту команды Жоржиньо, который установил окончательный счет — 4:0.
Выступая после матча Лэмпард отметил рвение Абрахэма, но одновременно посоветовал тому соблюдать субординацию.
"Да, этот инцидент был улажен — и на поле, и в раздевалке. Никаких проблем, ты просто должен принять установленный порядок".
"Я хочу, чтобы игроки были лидерами — и немного конфликтовали. Если Тэмми хотел забрать мяч, потому что ему хотелось забить гол или вроде того, то его стоит слегка поставить на место. Однако я ценю его рвение, потому что своей игрой он заслужил гол".
"Правила есть правила. Никогда не прыгай вперед списка — только если кто-нибудь уже не оформил хет-трик, и нам так комфортно в игре, что я решу передать мяч другому. Поэтому ты должен принять это", — сообщил Лэмпард BT Sport.
03.10.2020 23:00
Просмотров: 1629
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Жоржиньо такой: "А чё, а всмысле?"
Нахой пусть идёт спичка, скажи спасибо первую пенку поставили, а не симуляцию посчитали.
(ответить)
Ну по делу.
Но это показывает, что ему вцелом не пох, и это радует.
(ответить)
на фото как дитё просит мячик)
Но Аспи рожа больше смешит
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий