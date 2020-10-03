"Челси" отклонил предложение "Баварии" по аренде Хадсон-Одои

"Челси" отклонил предложение "Баварии" по аренде вингера Каллума Хадсон-Одои с опцией выкупа в 2021 году за 70 миллионов фунтов.

В субботу Хадсон-Одои помог "Челси" разгромить "Кристал Пэлас" со счетом 3:0, проведя на поле "Стэмфорд Бридж" 83 минуты.



Одновременно с этим "синие" получили и отклонили предложение "Баварии" насчет Каллума, о чем сообщает Daily Mail в эксклюзивном материале.



Вместе с тем ожидается, что до закрытия трансферного окна в понедельник чемпионы Бундеслиги вернутся с новым предложением, и после победы в дерби главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард не стал исключать уход 19-летнего англичанина.



"У меня нет точного ответа. К понедельнику мы будем знать точно. Если "Бавария" обозначила свой интерес, это одно. Но что бы ни произошло, это должно быть во благо нашего клуба, потому что Каллум наш игрок".



"Кроме того, мы учтем, чего хочет сам Каллум. В данный момент я хочу, чтобы Каллум был частью моей команды, особенно когда он показывает то, что показал во втором тайме сегодня и что показал после своего выхода против "Вест Бромвича", — сообщил Лэмпард.