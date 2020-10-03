"Сити" не справился с "Лидсом"

"Манчестер Сити" оказался уже в восьми очках от вершины Премьер-Лиги, оступившись в противостоянии с "Лидсом" — 1:1.

В стартовый состав "белых" вернулся Эзджан Алиоски, заменив Джека Харрисона, который не смог сыграть из-за условий своей аренды.



У "горожан" дебютировал Рубен Диаш, партнером которого по центру обороны выступил Эмерик Лапорт.



Гости сразу же прибрали инициативу и едва не открыли счет уже на третьей минуте. Исполняя штрафной, Кевин Де Брюйне обманул всех и вместо навеса пробил — штанга!



На 16-й минуте "Сити" имел еще один убойный момент, но удар Феррана Торреса после отличной передачи Рахима Стерлинга поперек штрафной был остановлен на линии ворот Стюартом Даллсом.



Спустя еще минуту Стерлинг взял игру на себя, сместился вдоль линии штрафной и неотразимо пробил в нижний угол ворот — 0:1.



Открыв счет, постепенно "горожане" стали сбавлять обороты, и до перерыва "Лидсу" удалось создать два отличных момента, но свою команду оба раза выручил Эдерсон, блокируя соперников в ближнем бою.



После перерыва "Сити" не вышел из спячки, а вот хозяева стали еще активнее и на 59-й минуте сравняли счет. Играя на выходе при подаче углового, Эдерсон добрался до мяча, но снаряд срикошетил от спины Бенжамена Менди и оказался в ногах у едва вышедшего на замену Родриго, который поспешил воспользоваться этим подарком — 1:1.



Ответный гол на некоторое время окрылил "белых", которые организовали еще несколько атак. Отличный шанс вывести свою команду вперед имел Родриго, однако Эдерсон перевел его удар в перекладину.



Постепенно инициатива вернулась к "горожанам", однако на гол они не наиграли — уже выбивший из сил "Лидс" выстоял.



"Сити" провел весьма посредственный матч, отрезками уступая "Лидсу" по игре. "Белые" отнюдь не парковали автобус, сыграв в открытый футбол и заслуженно набрав свое очко.



"Лидс" — "Манчестер Сити". Отчет о матче