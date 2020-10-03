"Сити" не справился с "Лидсом"
"Манчестер Сити" оказался уже в восьми очках от вершины Премьер-Лиги, оступившись в противостоянии с "Лидсом" — 1:1.
В стартовый состав "белых" вернулся Эзджан Алиоски, заменив Джека Харрисона, который не смог сыграть из-за условий своей аренды.
У "горожан" дебютировал Рубен Диаш, партнером которого по центру обороны выступил Эмерик Лапорт.
Гости сразу же прибрали инициативу и едва не открыли счет уже на третьей минуте. Исполняя штрафной, Кевин Де Брюйне обманул всех и вместо навеса пробил — штанга!
На 16-й минуте "Сити" имел еще один убойный момент, но удар Феррана Торреса после отличной передачи Рахима Стерлинга поперек штрафной был остановлен на линии ворот Стюартом Даллсом.
Спустя еще минуту Стерлинг взял игру на себя, сместился вдоль линии штрафной и неотразимо пробил в нижний угол ворот — 0:1.
Открыв счет, постепенно "горожане" стали сбавлять обороты, и до перерыва "Лидсу" удалось создать два отличных момента, но свою команду оба раза выручил Эдерсон, блокируя соперников в ближнем бою.
После перерыва "Сити" не вышел из спячки, а вот хозяева стали еще активнее и на 59-й минуте сравняли счет. Играя на выходе при подаче углового, Эдерсон добрался до мяча, но снаряд срикошетил от спины Бенжамена Менди и оказался в ногах у едва вышедшего на замену Родриго, который поспешил воспользоваться этим подарком — 1:1.
Ответный гол на некоторое время окрылил "белых", которые организовали еще несколько атак. Отличный шанс вывести свою команду вперед имел Родриго, однако Эдерсон перевел его удар в перекладину.
Постепенно инициатива вернулась к "горожанам", однако на гол они не наиграли — уже выбивший из сил "Лидс" выстоял.
"Сити" провел весьма посредственный матч, отрезками уступая "Лидсу" по игре. "Белые" отнюдь не парковали автобус, сыграв в открытый футбол и заслуженно набрав свое очко.
"Лидс" — "Манчестер Сити". Отчет о матче
03.10.2020 21:25
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Блять, какие же Абазон уебки, что Пацанов по серии в неделю выпускают, как в доисторические времена неандертальцы делали.
Да у кого вообще в 2020 может бытб желание и время смотреть сраные сериалы по часу в нелелю?
(ответить)
А вот щас начнется самое интересное... Последние два дня то.
Понедельник обещает быть жарким)))
(ответить)
http://fapl.ru/posts/81326/?c=1#c7220764
классический случай когда сопляк на гормональном токсикозе мыслит категориями подъезда)
(ответить)
Лидс крутой, как переходят а с защиты в атаку...
(ответить)
У Челси оказывается не было двух ОСНОВНЫХ вингеров) Сук, в голосину...
(ответить)
Ну -ка завалили ебальники, хуесосы конченные!
(ответить)
Королевы
(ответить)
Братики, привет!
Глянул сегодня 2 матча, с Мансито и Челси.
Что хочу сказать:
1. Всем любителям футбольной аналитики и тактики обязательно к просмотру матча Лидса. Очень круто, Бьелса конечно самодур, но в плане тактики на игру - топарь лютый
2. Челси и клиншит. Тиагу и Чилавел - отлично себя проявили, по Менди вообще пока не ясно, за матч всего 1 опасный момент.
3. Картонным отморам рекомендую посмотреть матч с Челси, чтобы для себя уяснить, что такое настоящий капитан команды, а не обоссаная тряпка с повязкой на руке аке Хендерсон. Не зря его погоняло - обосанный капитан
(ответить)
напоминалка отдельным долбоёбам, 4-0 с Барсой организовали без двух основных форвардов.
(ответить)
Лидс молорики, хотя сегодня явно сказалось отсутствие чистых напов, плюс чувствуется несыгранность новичков и т.д. В целом, конечно, тяжело вкатываемся в сезон, но впечатление неплохое. Едем дальше. C'mon CITY!
P.S. Команду норм пацанов из города Ливерпуль с чемпиком! ))
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Калали такие калали.
Фабрицио Романо пишет, что 10 лямов агенту Кавани заплатят и з/п солидная)))
Кто там кукарекает про фри трансфер этого списаного тела? Есть ищо в мировом футболе те, кто не нае6ал скамобл9дей??? Вопрос риторический
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Ливерпуль чемпик.
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Очевидно в этом сезоне будут бороться за АПЛ только две команды - это Тоттенхэм и Ливерпуль, остальные прицепом.
(ответить)
я ж0пу ставлю, если бы играл лифак, то хоть 1 пенальти бы поставили
(ответить)
Сити проебал Лестеру забив первым, из-за индивидуальных ошибок защей. Гвардиола тут ни при чем. Потом они сыграли в ничью с Лидсем, который 2 тура назад играл на равных с Ливерпулем. При этом, Сити по потерянным идёт наравне с Челси и ТТХ. И это в условиях, когда у Сити нет напов, по факту. Ну пиздец, кризис так кризис. Мдааа...
Вернутся Жезус с Агуэру, они опять начнут ебать. Отними сейчас у Ливера двух напов, они тоже сосать будут. Про МЮ с Челси я вообще молчу. Я всегда считал Пепа лысым шарлатаном, который вообщне не кубковый тренер, но команды он строить умеет. Так что нихера с этим Сити не случится. Будут так же бороться за чемпик и ЛЧ( в ЛЧ отсосут опять, конечно, скорее всего).
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И вообще в этом году чемпионство возьмёт команда с синей джерси.
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Ждем осечек зеропука и чемп засверкает новыми красками)
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Челси чемпион!
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20 минут поиграли и закончились. Заебись тактика .
Защиты за 4 года так и не появилось. Зато привозов полное разнообразие, каждую игру, блять одно и тоже.
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Красавцы!Давайте сливайте каталонскую бесталочь.
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