"Юнайтед" договорился с Кавани
"Манчестер Юнайтед" договорился с бывшим нападающим ПСЖ Эдинсоном Кавани.
Кавани доступен свободным агентом, но в свои 33 года просит внушительную зарплату, что до сих пор и отпугивало заинтересованные в его услугах клубы.
Однако "красные дьяволы" по-прежнему нуждаются в усилении, и на исходе трансферного окна им особо не приходится выбирать.
По информации ESPN, "Юнайтед" уже договорился о двухлетнем контракте с Кавани, который завтра отправится из Парижа в Манчестер на медобследование.
Ожидается, что сделка будет подтверждена в понедельник. Уругваец станет вторым новичком "дьяволов" в это окно после полузащитника Донни Ван де Бека.
В лице Кавани молодая команда Оле Гуннара Сульшера получит проверенного бомбардира, который в течение своих семи лет в ПСЖ забил 200 голов в 301 матче.
03.10.2020 21:00
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Последние комментарии:
Пишут что зп 10 млн в год, зачем такой игрок возрасте с огромной личкой...
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У нас кроме Марса, только Игало(который зимой минус), норм трансфер. Разнылись блеать, и по зп не думаю что там будет больше 200к в неделю.
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бля долбоёбы, нахуя этот шлак?
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У него какая зп? 600 тыс в неделю?
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кровь из носу нужен цэнтрбэк качественный, а берут второго санчеса и третьего фалькао. убил бы вудврота.
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кавани и дембеле и топ то)))
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У Сульшера какая то каша в башке,надо кого то купить,пригодится нет по хрен.Ни идей,ни черта,вот прикупим Кавани,зато болелы скажут,что ТО не просрали.
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Хороший игрок чего манки расплакались! Мы Силву взяли на бесплатно вы Кавани за бесплатно! Пригодится за весь сезон!
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По стопам Моура..... дальше дно...
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с физухой дружит парень, может в свои годы не хуже того же Ибры за МЮ гонять. одобряю.
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конвульсии какие-то
отчаянная покупка
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а вот и савани на лавку кекать приехал
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Вудворд топ. Ищо один пенсионер с большой личкой.
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Flacao
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Пиздец хана нахуй. Вудворда в очело ебать кочергой, это уже фиаско полное ...
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Зачем идти в условный МЛС когда можно сидеть бездельничать на банке с сумасшедшей ЗП. Просто позорное окно у МЮ
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Второй Фалькао будетю
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