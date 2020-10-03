"Юнайтед" договорился с Кавани

Эдинсон Кавани "Манчестер Юнайтед" договорился с бывшим нападающим ПСЖ Эдинсоном Кавани.

Кавани доступен свободным агентом, но в свои 33 года просит внушительную зарплату, что до сих пор и отпугивало заинтересованные в его услугах клубы.

Однако "красные дьяволы" по-прежнему нуждаются в усилении, и на исходе трансферного окна им особо не приходится выбирать.

По информации ESPN, "Юнайтед" уже договорился о двухлетнем контракте с Кавани, который завтра отправится из Парижа в Манчестер на медобследование.

Ожидается, что сделка будет подтверждена в понедельник. Уругваец станет вторым новичком "дьяволов" в это окно после полузащитника Донни Ван де Бека.

В лице Кавани молодая команда Оле Гуннара Сульшера получит проверенного бомбардира, который в течение своих семи лет в ПСЖ забил 200 голов в 301 матче.


Метки Кавани, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 03.10.2020 21:00

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Последние комментарии:




  1. firmino9 03.10.2020 22:01 # firmino9
    Пишут что зп 10 млн в год, зачем такой игрок возрасте с огромной личкой...

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  2. ryangiggs 03.10.2020 21:57 # ryangiggs
    У нас кроме Марса, только Игало(который зимой минус), норм трансфер. Разнылись блеать, и по зп не думаю что там будет больше 200к в неделю.

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  3. tvinkovod 03.10.2020 21:47 # tvinkovod
    бля долбоёбы, нахуя этот шлак?

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  4. ataman 03.10.2020 21:45 # ataman
    У него какая зп? 600 тыс в неделю?

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  5. insomniac 03.10.2020 21:43 # insomniac
    кровь из носу нужен цэнтрбэк качественный, а берут второго санчеса и третьего фалькао. убил бы вудврота.

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  6. quavo 03.10.2020 21:35 # quavo
    кавани и дембеле и топ то)))

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  7. noi39 03.10.2020 21:31 # noi39
    У Сульшера какая то каша в башке,надо кого то купить,пригодится нет по хрен.Ни идей,ни черта,вот прикупим Кавани,зато болелы скажут,что ТО не просрали.

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  8. chelsiukpro 03.10.2020 21:30 # chelsiukpro
    Хороший игрок чего манки расплакались! Мы Силву взяли на бесплатно вы Кавани за бесплатно! Пригодится за весь сезон!

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  9. ezh28 03.10.2020 21:27 # ezh28
    По стопам Моура..... дальше дно...

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  10. alexomck 03.10.2020 21:27 # alexomck
    с физухой дружит парень, может в свои годы не хуже того же Ибры за МЮ гонять. одобряю.

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  11. superperez101 03.10.2020 21:26 # superperez101
    конвульсии какие-то
    отчаянная покупка

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  12. kukuruzzo 03.10.2020 21:24 # kukuruzzo
    а вот и савани на лавку кекать приехал

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  13. botan1k 03.10.2020 21:23 # botan1k
    Вудворд топ. Ищо один пенсионер с большой личкой.

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  14. vyrentz 03.10.2020 21:14 # vyrentz
    Flacao

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  15. keane16 03.10.2020 21:13 # keane16
    Пиздец хана нахуй. Вудворда в очело ебать кочергой, это уже фиаско полное ...

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  16. ddr 03.10.2020 21:07 # ddr
    Зачем идти в условный МЛС когда можно сидеть бездельничать на банке с сумасшедшей ЗП. Просто позорное окно у МЮ

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  17. suddenly 03.10.2020 21:06 # suddenly
    Второй Фалькао будетю

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