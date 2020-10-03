"Юнайтед" договорился с Кавани

"Манчестер Юнайтед" договорился с бывшим нападающим ПСЖ Эдинсоном Кавани.

Кавани доступен свободным агентом, но в свои 33 года просит внушительную зарплату, что до сих пор и отпугивало заинтересованные в его услугах клубы.



Однако "красные дьяволы" по-прежнему нуждаются в усилении, и на исходе трансферного окна им особо не приходится выбирать.



По информации ESPN, "Юнайтед" уже договорился о двухлетнем контракте с Кавани, который завтра отправится из Парижа в Манчестер на медобследование.



Ожидается, что сделка будет подтверждена в понедельник. Уругваец станет вторым новичком "дьяволов" в это окно после полузащитника Донни Ван де Бека.



В лице Кавани молодая команда Оле Гуннара Сульшера получит проверенного бомбардира, который в течение своих семи лет в ПСЖ забил 200 голов в 301 матче.