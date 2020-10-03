Уссема Ауара не будет в "Арсенале"

Уссем Ауар "Лион" прекратил переговоры с "Арсеналом" насчет перехода полузащитника Уссема Ауара. Игрок остается во французском клубе.

Ранее на текущей неделе президент "Лиона" Жан-Мишель Оляс обозначил пятницу как дедлайн для согласование трансфера Ауара.

В отведенные сроки "Арсеналу", который был готов заплатить 32 миллиона фунтов за игрока сборной Франции, уложиться не удалось.

Как сообщает RMC Sport со ссылкой на свой источник в "Лионе", французский клуб вышел из переговоров со всеми заинтересованными сторонами по Ауару и другой своей звезде Мемфису Депаю.

Добавим, в качестве альтернатив Уссему для "канониров" пресса называла Томаса Партея из "Атлетико" и Жоржиньо из "Челси". У лондонцев еще есть пара суток, чтобы заполучить кого-нибудь из них.


Метки Арсенал, Ауар, Лион

Автор mihajlo   

Дата 03.10.2020 20:00

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