Уссема Ауара не будет в "Арсенале"

"Лион" прекратил переговоры с "Арсеналом" насчет перехода полузащитника Уссема Ауара. Игрок остается во французском клубе.

Ранее на текущей неделе президент "Лиона" Жан-Мишель Оляс обозначил пятницу как дедлайн для согласование трансфера Ауара.



В отведенные сроки "Арсеналу", который был готов заплатить 32 миллиона фунтов за игрока сборной Франции, уложиться не удалось.



Как сообщает RMC Sport со ссылкой на свой источник в "Лионе", французский клуб вышел из переговоров со всеми заинтересованными сторонами по Ауару и другой своей звезде Мемфису Депаю.



Добавим, в качестве альтернатив Уссему для "канониров" пресса называла Томаса Партея из "Атлетико" и Жоржиньо из "Челси". У лондонцев еще есть пара суток, чтобы заполучить кого-нибудь из них.