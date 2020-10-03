Хименес заключил новый контракт с "Вулверхэмптоном"

Нападающий Рауль Хименес заключил с "Вулверхэмптоном" новый контракт, рассчитанный до 2024 года.

Хименес прибыл на "Молинью" в 2018 году и с тех пор забил 46 голов в 103 матчах за команду Нуну Эшпириту Санту.



Рауль становился лучшим бомбардиром "волков" в предыдущих двух сезонах и новую кампанию тоже начал за здравие, отличившись уже дважды в трех первых матчах Премьер-Лиги.



Ранее в это трансферное окно Хименеса сватали в большие клубы вроде "Манчестер Юнайтед" и "Ювентуса", однако 29-летний мексиканец сохранил верность "Вулверхэмптону", за что получил свою награду в виде новой сделки на улучшенных условиях.