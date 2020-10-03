Матич нацелен на борьбу за титул Премьер-Лиги

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Неманья Матич уверен, что его команда будет претендентом на титул Премьер-Лиги в этом сезоне.

И в проигранном матче против "Кристал Пэлас", и в победном против "Брайтона" подопечные Оле Гуннара Сульшер разочаровали качеством своего футбола.



Кроме того, "красные дьяволы" остаются без серьезных приобретений, не считая Донни Ван де Бека. Однако Матич все равно ожидает, что его команда поучаствует в чемпионской гонке.



"У нас большая глубина состава, и особенно мы сильны в полузащите. Высокая конкуренция — это всегда хорошо".



"Здоровая конкуренция всегда идет на пользу команде — и мы здесь, чтобы претендовать на титул. Конечно, это решать тренеру, кто будет играть, потому что в "Манчестер Юнайтед" ты всегда должен играть на победу в матчах, выигрывать трофеи и сражаться за чемпионство".



"Давайте посмотрим, достаточно ли у нас мастерства для этого. Уверен, что достаточно", — сообщил Матич United Review.