"Челси" разгромил "Пэлас"
Бен Чилуэлл отметил дебют за свой новый клуб в Премьер-Лиге голом и результативной передачей, что помогло "Челси" разгромить "Кристал Пэлас" со счетом 4:0.
Наставник "синих" Фрэнк Лэмпард произвел аж шесть изменений относительно 3:3 против "Вест Бромвича" в прошлый уикенд, освежив стартовый состав с помощью Эдуара Менди, Бена Чилуэлла, Сесара Аспиликуэты, Курта Зума, Жоржиньо и Каллума Хадсон-Одои.
Стартовый же состав "орлов" не изменился по сравнению с поражением 1:2 от "Эвертона".
В первом тайме "Челси" безраздельно владел мячом, однако у "Пэлас" хорошо получалось сдерживать своего соперника. Лишь на 19-й минуте хозяевам удалась быстрая атака, но Висенте Гуаита легко остановил удар Тимо Вернера из пределов штрафной.
Сами "орлы" в атаке до перерыва почти ничего не показали, ни разу не потревожив дебютировавшего в Премьер-Лиге Менди.
Зато в самом начале второго тайма дело сдвинулось с мертвой точки. Гости не смогли вынести мяч подальше из своей штрафной, и Чилуэлл, подкарауливший удачный отскок, своим ударом едва не порвал сетку — 1:0.
Теперь "Пэлас" уже не было смысла отсиживаться у своих ворот. "Орлы" начали раскрываться, но это лишь привело ко второму пропущенному голу. Чилуэлл навесил с левого фланга, а задержавшийся впереди Зума пробил головой — 2:0.
Вскоре обратил на себя внимание Абрахэм, сперва опасно пробив головой рядом со штангой, а затем заработав пенальти. Жоржиньо в пижонском стиле реализовал 11-метровый — 3:0.
На 82-й минуте Жоржиньо как под копирку исполнил второй пенальти — 4:0. Этот стандарт заработал для своего партнера Кай Хаверц, нарвавшийся на фол Мамаду Сако.
В первом тайме "Пэлас" показал себя крепким орешком, вызывая разочарование у своего соперника, который словно упирался в стену. Однако стоило "Челси" открыть счет, как дальше все пошло как по маслу.
"Челси" — "Кристал Пэлас". Отчет о матче
03.10.2020 16:25
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Последние комментарии:
Первый топовый нигер с сдвоенной фамилией этот калверт-льюин
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Калверт топарик
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Кальверт-Люин, что ты такое, блть???!!!
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калверт-льюин просто ебет
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Скажу честно, матч не смотрел, не хотел сглазить. А тут вроде как менди оформил свой первый сухой матч и надеюсь, что это только начало.
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Холланд шикарный игрок походу
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С Победой Банда!
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пенси
даже апосля 4 игор все равно ниже чем их хозяева, хоть у тех и меньше матчей
с победай, хули
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Интересно накажет брайтон этих топорей из Эвертона? Порабы...
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смешные пенки кнч
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Лемпс - Чемпс.
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Абрахам истеричка.
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Ай да Сутулый, ай да Мухтар! Сразу видна тренерская установка, а не выезд на индивидуальном мастерстве....
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Гегемонси!
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Гегемония синих совсем скоро нагрянет, с пулей и заешем Вернер раскроется по фулу а хаверцу больше не придется ли играть на фланге
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Матч добротный, бен мвп, хаверц освоился, вернер топ, силва зума основа жб!
Абрахам черт епаный, слить к чертям токсичного нигера, спецом на вернера не пасует и чувствуется гнильцо! Особенно в моменте с пендалем когда захотел пробить!
Макака пробитая
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Партея надо забирать (райса) и тогда просто бетонно всех вынесем)))
Абсолютно новый челсей, камон красиво
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Сутулси выпрямились немного, а потом обратно присядут на чебурашку. До первого серьёзного соперника
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Если защита продолжит играть так уверенно, а атака наконец заработает, будем втаптывать всех без разбора
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С победой
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