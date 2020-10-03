"Челси" разгромил "Пэлас"

Бен Чилуэлл Бен Чилуэлл отметил дебют за свой новый клуб в Премьер-Лиге голом и результативной передачей, что помогло "Челси" разгромить "Кристал Пэлас" со счетом 4:0.

Наставник "синих" Фрэнк Лэмпард произвел аж шесть изменений относительно 3:3 против "Вест Бромвича" в прошлый уикенд, освежив стартовый состав с помощью Эдуара Менди, Бена Чилуэлла, Сесара Аспиликуэты, Курта Зума, Жоржиньо и Каллума Хадсон-Одои.

Стартовый же состав "орлов" не изменился по сравнению с поражением 1:2 от "Эвертона".

В первом тайме "Челси" безраздельно владел мячом, однако у "Пэлас" хорошо получалось сдерживать своего соперника. Лишь на 19-й минуте хозяевам удалась быстрая атака, но Висенте Гуаита легко остановил удар Тимо Вернера из пределов штрафной.

Сами "орлы" в атаке до перерыва почти ничего не показали, ни разу не потревожив дебютировавшего в Премьер-Лиге Менди.

Зато в самом начале второго тайма дело сдвинулось с мертвой точки. Гости не смогли вынести мяч подальше из своей штрафной, и Чилуэлл, подкарауливший удачный отскок, своим ударом едва не порвал сетку — 1:0.

Теперь "Пэлас" уже не было смысла отсиживаться у своих ворот. "Орлы" начали раскрываться, но это лишь привело ко второму пропущенному голу. Чилуэлл навесил с левого фланга, а задержавшийся впереди Зума пробил головой — 2:0.

Вскоре обратил на себя внимание Абрахэм, сперва опасно пробив головой рядом со штангой, а затем заработав пенальти. Жоржиньо в пижонском стиле реализовал 11-метровый — 3:0.

На 82-й минуте Жоржиньо как под копирку исполнил второй пенальти — 4:0. Этот стандарт заработал для своего партнера Кай Хаверц, нарвавшийся на фол Мамаду Сако.

В первом тайме "Пэлас" показал себя крепким орешком, вызывая разочарование у своего соперника, который словно упирался в стену. Однако стоило "Челси" открыть счет, как дальше все пошло как по маслу.

"Челси" — "Кристал Пэлас". Отчет о матче


Метки Кристал Пэлас, обзор матча, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 03.10.2020 16:25

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Последние комментарии:




  1. ry-l 03.10.2020 17:22 # ry-l
    Первый топовый нигер с сдвоенной фамилией этот калверт-льюин

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  2. kukuruzzo 03.10.2020 17:19 # kukuruzzo
    Калверт топарик

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  3. bushwacka 03.10.2020 17:19 # bushwacka
    Кальверт-Люин, что ты такое, блть???!!!

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  4. grummer 03.10.2020 17:19 # grummer
    калверт-льюин просто ебет

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  5. sexan 03.10.2020 17:07 # sexan
    Скажу честно, матч не смотрел, не хотел сглазить. А тут вроде как менди оформил свой первый сухой матч и надеюсь, что это только начало.

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  6. kukuruzzo 03.10.2020 17:07 # kukuruzzo
    Холланд шикарный игрок походу

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  7. palach221078 03.10.2020 17:07 # palach221078
    С Победой Банда!

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  8. superperez101 03.10.2020 17:06 # superperez101
    пенси
    даже апосля 4 игор все равно ниже чем их хозяева, хоть у тех и меньше матчей

    с победай, хули

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  9. chelsiukpro 03.10.2020 17:06 # chelsiukpro
    Интересно накажет брайтон этих топорей из Эвертона? Порабы...

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  10. yamateh 03.10.2020 17:02 # yamateh
    смешные пенки кнч

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  11. werner 03.10.2020 16:57 # werner
    Лемпс - Чемпс.

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  12. animadora 03.10.2020 16:50 # animadora
    Абрахам истеричка.

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  13. bushwacka 03.10.2020 16:44 # bushwacka
    Ай да Сутулый, ай да Мухтар! Сразу видна тренерская установка, а не выезд на индивидуальном мастерстве....

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  14. ba-29 03.10.2020 16:43 # ba-29
    Гегемонси!

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  15. bezviz 03.10.2020 16:42 # bezviz
    Гегемония синих совсем скоро нагрянет, с пулей и заешем Вернер раскроется по фулу а хаверцу больше не придется ли играть на фланге

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  16. selta 03.10.2020 16:41 # selta
    Матч добротный, бен мвп, хаверц освоился, вернер топ, силва зума основа жб!
    Абрахам черт епаный, слить к чертям токсичного нигера, спецом на вернера не пасует и чувствуется гнильцо! Особенно в моменте с пендалем когда захотел пробить!
    Макака пробитая

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  17. thegodfather 03.10.2020 16:39 # thegodfather
    Партея надо забирать (райса) и тогда просто бетонно всех вынесем)))
    Абсолютно новый челсей, камон красиво

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  18. kukuruzzo 03.10.2020 16:39 # kukuruzzo
    Сутулси выпрямились немного, а потом обратно присядут на чебурашку. До первого серьёзного соперника

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  19. thegodfather 03.10.2020 16:38 # thegodfather
    Если защита продолжит играть так уверенно, а атака наконец заработает, будем втаптывать всех без разбора

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  20. knvlay 03.10.2020 16:38 # knvlay
    С победой

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