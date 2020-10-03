"Челси" разгромил "Пэлас"

Бен Чилуэлл отметил дебют за свой новый клуб в Премьер-Лиге голом и результативной передачей, что помогло "Челси" разгромить "Кристал Пэлас" со счетом 4:0.

Наставник "синих" Фрэнк Лэмпард произвел аж шесть изменений относительно 3:3 против "Вест Бромвича" в прошлый уикенд, освежив стартовый состав с помощью Эдуара Менди, Бена Чилуэлла, Сесара Аспиликуэты, Курта Зума, Жоржиньо и Каллума Хадсон-Одои.



Стартовый же состав "орлов" не изменился по сравнению с поражением 1:2 от "Эвертона".



В первом тайме "Челси" безраздельно владел мячом, однако у "Пэлас" хорошо получалось сдерживать своего соперника. Лишь на 19-й минуте хозяевам удалась быстрая атака, но Висенте Гуаита легко остановил удар Тимо Вернера из пределов штрафной.



Сами "орлы" в атаке до перерыва почти ничего не показали, ни разу не потревожив дебютировавшего в Премьер-Лиге Менди.



Зато в самом начале второго тайма дело сдвинулось с мертвой точки. Гости не смогли вынести мяч подальше из своей штрафной, и Чилуэлл, подкарауливший удачный отскок, своим ударом едва не порвал сетку — 1:0.



Теперь "Пэлас" уже не было смысла отсиживаться у своих ворот. "Орлы" начали раскрываться, но это лишь привело ко второму пропущенному голу. Чилуэлл навесил с левого фланга, а задержавшийся впереди Зума пробил головой — 2:0.



Вскоре обратил на себя внимание Абрахэм, сперва опасно пробив головой рядом со штангой, а затем заработав пенальти. Жоржиньо в пижонском стиле реализовал 11-метровый — 3:0.



На 82-й минуте Жоржиньо как под копирку исполнил второй пенальти — 4:0. Этот стандарт заработал для своего партнера Кай Хаверц, нарвавшийся на фол Мамаду Сако.



В первом тайме "Пэлас" показал себя крепким орешком, вызывая разочарование у своего соперника, который словно упирался в стену. Однако стоило "Челси" открыть счет, как дальше все пошло как по маслу.



"Челси" — "Кристал Пэлас". Отчет о матче