Лукаку считает, что его несправедливо критиковали в "Юнайтед"

Нападающий "Интера" Ромелу Лукаку считает, что его несправедливо критиковали в период выступлений за "Манчестер Юнайтед".

За два года в "Юнайтед" Лукаку забил 42 гола в 96 матчах, однако найти общий язык с Оле Гуннаром Сульшером ему не удалось, и летом 2019 Ромелу был продан в "Интер".



Лукаку нередко называли неповоротливым и медленным в концовке английского периода его карьеры, однако Ромелу считает, что своей блестящей игрой за "Интер" он доказал неправоту критиков.



"Год назад, когда я был в Англии, люди говорили, что я ленивый, я не бегаю, я не делаю того и этого".



"Здесь меня называют самым трудолюбивым в раздевалке. Если вы сравните мою игру здесь и там, то увидите прогресс, но я прежний Ром".



"Если вы посмотрите на меня сейчас, то увидите реализовавшего свой потенциал игрока. Вы видите, что я бы мог делать в Англии".



"Они называли меня медленным, и я такой: "Медленный? Это я-то медленный?" Хотите сказать, я не поспевал за скоростью игры "Юнайтед"?



"Было слишком много деталей, про которые я думал: "Это неправильно".



"Будь я медленным, я бы не забил гол, как второй против "Шахтера" в полуфинале Лиги Европы. Будь я медленным, я бы не заработал пенальти, как против "Севильи" в финале. И это два года спустя".



"Хотите сказать, что в 27 я быстрее, чем в 25? Это я и имею ввиду. Дело в деталях. Я чувствовал: "Знаете что? К черту это. Я ухожу", — сообщил Лукаку The Times.



Добавим, с момента своего перехода бельгиец забил 37 голов за "Интер" и был назван в символической сборной прошлого розыгрыша Лиги Европы.