Мерсон раскритиковал Лэмпарда за уход Баркли

Экс-игрок сборной Англии Пол Мерсон раскритиковал главного тренер "Челси" Фрэнка Лэмпарда за решение отправить полузащитника Росса Баркли в аренду.

В минувшую среду "Астон Вилла" объявила об аренде Баркли до конца сезона. На "Стэмфорд Бридж" Росс обычно проигрывал конкуренцию Мейсону Маунту и Матео Ковачичу, поэтому в команду Дина Смита отправился в первую очередь за регулярной игровой практикой.



Мерсон ожидает, что Баркли проявит себя с лучшей стороны в "Астон Вилле", и тогда Лэмпарду придется понести ответственность за свое решение.



"Фрэнк Лэмпард совершил ошибку, отправив Росса Баркли в аренду, потому что в "Астон Вилле" тот будет суперзвездой".



"Вот это приобретение! Если честно, мне даже не совсем верится. Я поражен тем, что Баркли не проходит в этот состав "Челси". Он огромный талант".



"Фрэнк ступил на опасную дорожку, отпустив его таким образом, особенно в другую команду Премьер-Лиги. Если Баркли заиграет и начнет разрывать соперников за "Виллу", к Лэмпарду возникнут серьезные вопросы".



"Челси" и так уже вылетел из одного кубкового соревнования, а в лиге они выглядят нестабильно, несмотря на все потраченные деньги. Они до сих пор не научились хорошо обороняться, и Фрэнку не нужно дополнительное давление от отличной игры Росса Баркли на "Вилла Парк", — пишет Мерсон в своей колонке в Daily Star.