Рюдигер предпочитает перейти в "Тоттенхэм"

Защитник "Челси" Антонио Рюдигер предпочитает продолжить карьеру в "Тоттенхэме".

Отсидев матч первого тура Премьер-Лиги против "Брайтона" на скамейке запасных, больше Рюдигер не попадал в заявку "синих" на игры в этом сезоне.



Внезапно угодивший в опалу к главному тренеру "Челси" Фрэнку Лэмпарду немец не принимает участия и в дерби против "Кристал Пэлас" в субботу.



Ожидается, что 27-летний Рюдигер покинет "Стэмфорд Бридж" до закрытия трансферного окна 5 октября, и The Athletic утверждает, что из всех вариантов Антонио предпочитает переход в "Тоттенхэм" на правах аренды.



"Шпоры" также заинтересованы в этом трансфере, предпочитая Рюдигера Милану Шкриниару из "Интера", однако два лондонских клуба находятся в довольно натянутых отношениях с момента, когда в 2017 году "Тоттенхэм" увел нападающего Фернандо Льоренте из под носа у "Челси".



Также стоит отметить, что в декабре прошлого года Рюдигер стал жертвой расистских оскорблений в матче против "Тоттенхэма". Тогда никто так и не понес наказания, а Антонио с грустью заключил, что "расизм победил". Однако игрок не считает это помехой к переходу в команду Жозе Моуриньо.



Издание добавляет, что в услугах Антонио также заинтересованы "Милан", "Интер", "Рома" и "Барселона". Чтобы уйти в аренду, защитнику потребуется продлить свой истекающий в 2022 году контракт.