Рюдигер предпочитает перейти в "Тоттенхэм"
Защитник "Челси" Антонио Рюдигер предпочитает продолжить карьеру в "Тоттенхэме".
Отсидев матч первого тура Премьер-Лиги против "Брайтона" на скамейке запасных, больше Рюдигер не попадал в заявку "синих" на игры в этом сезоне.
Внезапно угодивший в опалу к главному тренеру "Челси" Фрэнку Лэмпарду немец не принимает участия и в дерби против "Кристал Пэлас" в субботу.
Ожидается, что 27-летний Рюдигер покинет "Стэмфорд Бридж" до закрытия трансферного окна 5 октября, и The Athletic утверждает, что из всех вариантов Антонио предпочитает переход в "Тоттенхэм" на правах аренды.
"Шпоры" также заинтересованы в этом трансфере, предпочитая Рюдигера Милану Шкриниару из "Интера", однако два лондонских клуба находятся в довольно натянутых отношениях с момента, когда в 2017 году "Тоттенхэм" увел нападающего Фернандо Льоренте из под носа у "Челси".
Также стоит отметить, что в декабре прошлого года Рюдигер стал жертвой расистских оскорблений в матче против "Тоттенхэма". Тогда никто так и не понес наказания, а Антонио с грустью заключил, что "расизм победил". Однако игрок не считает это помехой к переходу в команду Жозе Моуриньо.
Издание добавляет, что в услугах Антонио также заинтересованы "Милан", "Интер", "Рома" и "Барселона". Чтобы уйти в аренду, защитнику потребуется продлить свой истекающий в 2022 году контракт.
03.10.2020 14:00
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Последние комментарии:
То то в Петунхэме негров не хватает, ага ага.
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Как перейдёт желаю ему в первом же матче разорвать кресты и закончить карьеру футболиста.
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Продолжит дело Роуза
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