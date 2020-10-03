Бэйл хотел перейти в "Юнайтед"
Вингер Гарет Бэйл хотел перейти в "Манчестер Юнайтед", прежде чем принял решение вернуться в "Тоттенхэм".
В прошлом месяце "Тоттенхэм" преподнес трансферный сюрприз, арендовав Бэйла у "Реала" до конца сезона.
По информации ESPN, ранее интерес к Гарету также проявлял "Юнайтед", причем сам 31-летний валлиец был открыт к переезду на "Олд Траффорд".
"Красные дьяволы" сообщили Бэйлу, что рассматривают Гарета в качестве альтернативы Джейдону Санчо из дортмундской "Боруссии".
Однако Бэйл просто устал ждать звонка вице-президента "Юнайтед" Эда Вудворда, и когда Гарету поступило конкретное предложение вернуться в Северный Лондон, он решил, что больше не может медлить.
"Юнайтед" в свою очередь так и остается с Донни Ван де Беком в качестве единственного приобретения в это окно.
03.10.2020 13:00
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Перспективы МЮ в этом сезоне выглядят крайне удручающими. Лишился разве что возможности играть в ЛЧ, а так родной "Тоттенхэм" и жизнь в Лондоне для него более подходящий вариант.
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