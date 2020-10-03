Гвардиола рассказал, в чем он хуже Бьелсы

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола выразил свое восхищение Марсело Бьелсой и рассказал, в чем он по-прежнему уступает наставнику "Лидса".

Гвардиола познакомился с Бьелсой в Аргентине, еще до своего назначения во второй команде "Барселоны", и прежде неоднократно говорил, что философия Марсело оказала больше влияние на формирование его собственных взглядов на футбол.



В преддверии субботнего выезда на "Элланд Роуд" 49-летний каталонец выдал очередную порцию комплиментов Бьелсе, назвав того "самым аутентичным тренером".



"Его, наверное, можно назвать тем человеком, которым я восхищаюсь больше всего в мировом футболе — как тренером и как личностью".



"Думаю, он самый аутентичный тренер всех времен. Он уникален в том, как руководит своей командой. Никто не в состоянии скопировать его, это невозможно, особенно учитывая его поведение как человека за пределами поля и в общении с медиа".



"Мне повезло. Сейчас я не так часто с ним вижусь, но мне посчастливилось проводить время вместе с ним, и это всегда было вдохновляюще для меня".



"Ценность тренера не измеряется количеством выигранных трофеев. Мои команды выиграли больше трофеев, чем его, но в плане познаний игры я по-прежнему уступаю ему".



"Наблюдать за его командами — это всегда удовольствие. Его команды всегда искренны, всегда хотят атаковать и дарить хороший футбол зрителям", — цитирует Гвардиолу Goal.