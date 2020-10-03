Лэмпард хочет купить опорника

Фрэнк Лэмпард Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард все еще надеется обзавестись опорным полузащитником до закрытия трансферного окна.

В это окно "синие" потратили уже более 200 миллионов фунтов на укрепление состава, и еще одна покупка, которую хочет совершить Лэмпард, зависит от расставаний.

В данный момент "Челси" пытается продать или отправить в аренду Кепу Аррисабалагу, Антонио Рюдигера, Маркоса Алонсо, Эмерсона Палмери, Фикайо Томори, Тьемуэ Бакайоко и Каллума Хадсон-Одои.

Как сообщает The Telegraph, приоритетная цель Лэмпарда среди полузащитников оборонительного плана — Деклан Райс из "Вест Хэма". Однако этот трансфер выглядит маловероятным и заставляет "синих" искать альтернативные варианты.

Одним из таких вариантов является Томас Партей, которого скауты "Челси" неоднократно просматривали в последние месяцы. Контракт 27-летнего ганца с "Атлетико" подразумевает отступные в 45 миллионов фунтов, что оказалось чересчур для "Арсенала".


Метки Атлетико, Партей, Челси

Автор mihajlo   

Дата 03.10.2020 11:00

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  1. ask 03.10.2020 11:46 # ask
    Сутулый лучше продай любовника своего носатого.

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  2. jirrort 03.10.2020 11:21 # jirrort
    Тооооп

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  3. jonhson 03.10.2020 11:10 # jonhson
    Сутулый тупой, в его распоряжении Канте, Жарждина)) он хочет Раиса, затем переделать его в ЦЗ. Физрук

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  4. thegodfather 03.10.2020 11:03 # thegodfather
    Адекватно

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