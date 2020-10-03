Лэмпард хочет купить опорника

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард все еще надеется обзавестись опорным полузащитником до закрытия трансферного окна.

В это окно "синие" потратили уже более 200 миллионов фунтов на укрепление состава, и еще одна покупка, которую хочет совершить Лэмпард, зависит от расставаний.



В данный момент "Челси" пытается продать или отправить в аренду Кепу Аррисабалагу, Антонио Рюдигера, Маркоса Алонсо, Эмерсона Палмери, Фикайо Томори, Тьемуэ Бакайоко и Каллума Хадсон-Одои.



Как сообщает The Telegraph, приоритетная цель Лэмпарда среди полузащитников оборонительного плана — Деклан Райс из "Вест Хэма". Однако этот трансфер выглядит маловероятным и заставляет "синих" искать альтернативные варианты.



Одним из таких вариантов является Томас Партей, которого скауты "Челси" неоднократно просматривали в последние месяцы. Контракт 27-летнего ганца с "Атлетико" подразумевает отступные в 45 миллионов фунтов, что оказалось чересчур для "Арсенала".